Izsák, a robot elvégzi helyettünk a házimunkát

Nagyon aranyos háztartási robotot mutatott be a Weave Robotics. A modell neve Isaac 1, és pont annyit ígér, amennyit nyújt. A funkciói lényegében azokra a háztartási munkákra korlátozódnak, amelyeket valószínűleg mindenki kelletlenül szokott elvégezni. Egy okostelefonos alkalmazást használva lehet parancsot adni neki, ezt követően felemelkedik a töltőállomásáról, és elindul, akárcsak egy robotporszívó, vagy mint egy robot WC.

Szépen hajtogat Izsák, a háztartási robot - forrás: youtube.com/@WeaveRobotics

Milyen feladatokat lehet rábízni a robotra?

Mosás

A szennyes felkutatása és összeszedése

A szennyeskosár kezelése

A tiszta ruhák összehajtása és elrakása

Megágyazás

Párnák felrázása

Rendrakás (cipők, játékok, szanaszét heverő dolgok)

Bár ez egy remek lista, ha arra gondol az ember, hogy "istenem, de jó, hogy ezt nem nekem kell megcsinálnom", két dolog azért rögtön feltűnik: egyrészt nem tudjuk, hogy a robot honnan tudja eldönteni egy ruháról, hogy szennyes, és nem világos, pontosan hogyan kezeli a mosógépeket és szárítógépeket sem. Mindenesetre a videón lassan, de magabiztosan mozog a robot, az pedig pozitívum, és takarékos megoldás, hogy nem lábakkal közlekedik, hanem gurul. A járáshoz szükséges kiegészítő érzékelők miatt a lábakon járó (vagy inkább, lássuk be, bicegő, olykor bénázó) robotok általában drágábbak (áruk 12 ezer és 20 ezer dollár között mozoghat, vagy akár még ennél is több lehet).

forrás: youtube.com/@WeaveRobotics

A Weave Isaac 1 modellje, amely tehát kerekeken gurul, és stabilabbnak tűnik, jóval olcsóbb. 8000 dollár az ára, átszámítva csaknem két és félmillió forint. Igen, a potenciális vásárlót Kaliforniában valószínűleg nem spórolás hajtja majd persze, de tény, hogy a guruló technológia mégiscsak jelentősen olcsóbbá teszi Izsákot. A robottest többi részét puha, levehető testlemezek borítják, olyan visszafogott színekben, mint a zsálya, a szürke, a palakék, a terrakotta vagy kékeslila.

Bár tud hajtogatni, erre jól láthatóan ujjak használata nélkül képes. Narancssárga karommal dolgozik, és a gyártó tájékoztatása szerint egy feltöltéssel nyolc órán át képes működni.

forrás: youtube.com/@WeaveRobotics

Más robotikai cégekhez hasonlóan a Weave Robotics is előfizetési csomagot kínál: havi 449 dollárért (ami körülbelül csaknem 140 ezer forintnak felel meg havonta), amelyet rendszeresen kell fizetni, de ez cserébe valószínűleg folyamatos frissítéseket is garantál. A beszerzéshez 250 dolláros előleg fizetése szükséges, és a kiszállítás várhatóan szeptemberben kezdődik, de egyelőre csak Kaliforniában. A vállalat szerint az Egyesült Államok többi régiója 2027-ben kerülhet sorra. Európai megjelenésről egyelőre nincs hír.