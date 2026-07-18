A legizgalmasabb humanoid robotok a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciáról - galéria

Az AI által működtetett robotok már nem csodabogarak. A puszta létezésüktől, attól, hogy képesek valamire, már nem feltétlenül esik le az emberek álla. Már természetesnek vesszük, hogy léteznek, és ennél már többre vágyunk ahhoz, hogy elámuljunk. Ez a beszámolók szerint a 2026-os sanghaji Mesterséges Intelligencia Világkonferencia (WAIC) egyik tanulsága.

Humanoid robotok hoznak gyógyszert a vásárlóknak egy okosgyógyszertárban a 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencián - Fotó: China News Service

Robotok a mindennapokban

A legnagyobb tömegek továbbra is a humanoid robotok és a legújabb alapmodellek körül gyűlnek össze. A kiállítási csarnokokban és a fórumokon azonban a beszélgetések témája kiszélesedett. Ismétlődő témaként jelentek meg a komplex feladatok elvégzésére képes mesterségesintelligencia-ügynökök, és az, hogy a hangsúly az AI-modellek képességeinek bemutatásától a valós világban való alkalmazásuk felé halad.

Talán az idei WAIC legnagyobb változása az, hogy a mesterséges intelligenciát már nem elsősorban csevegőrobotként mutatják be. Ehelyett a konferencia egészén végig jelen vannak a mesterséges intelligencia-ügynökök, és a fórumbeszélgetések, valamint a kiállítási bemutatók

egyre inkább olyan robotokra összpontosítanak, amelyek képesek tervezni, érvelni és több lépésből álló feladatokat végrehajtani, mindezt korlátozott, egyre kisebb emberi beavatkozás mellett.

Ez a hangsúlyváltás fontos fordulatot jelent az iparág számára. A generatív mesterséges intelligencia fellendülése idején az előrelépést nagyrészt a benchmark-eredmények és a beszélgetési képesség alapján mérték. A fejlesztők azonban egyre gyakrabban teszik fel a következő kérdést: Képes-e a mesterséges intelligencia önállóan hasznos munkát végezni? Ez a váltás – a kérdések megválaszolásától a feladatok elvégzéséig – végig kíséri az idei konferencia nagy részét, és természetesen elvezet a következő határterülethez: a mesterséges intelligencia bevezetéséhez a fizikai világba. A világ pedig erre halad:

már léteznek olyan robotok, amelyek elvégzik helyettünk a házimunkát,

és már robot-WC-ket is készítenek, idős, beteg, rászoruló embereknek. Ez már nem fantázia, hanem a valóság.

A legérdekes felvételeket a sanghaji 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencia AI-alapú humanoid robotjairól az alábbi galériában érhető el: