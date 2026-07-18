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A legizgalmasabb humanoid robotok a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciáról - galéria

55 perce
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Már nem a létezésük izgalmas, hanem, hogy mire képesek. A humanoid robotok létezése már nem önmagában izgalmas, a diskurzus már arról folyik, hogyan segíhetnek a mindennapokban.
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Az AI által működtetett robotok már nem csodabogarak. A puszta létezésüktől, attól, hogy képesek valamire, már nem feltétlenül esik le az emberek álla. Már természetesnek vesszük, hogy léteznek, és ennél már többre vágyunk ahhoz, hogy elámuljunk. Ez a beszámolók szerint a 2026-os sanghaji Mesterséges Intelligencia Világkonferencia (WAIC) egyik tanulsága.

Humanoid robotok a 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencián
Humanoid robotok hoznak gyógyszert a vásárlóknak egy okosgyógyszertárban a 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencián - Fotó: China News Service

Robotok a mindennapokban

A legnagyobb tömegek továbbra is a humanoid robotok és a legújabb alapmodellek körül gyűlnek össze. A kiállítási csarnokokban és a fórumokon azonban a beszélgetések témája kiszélesedett. Ismétlődő témaként jelentek meg a komplex feladatok elvégzésére képes mesterségesintelligencia-ügynökök, és az, hogy a hangsúly az AI-modellek képességeinek bemutatásától a valós világban való alkalmazásuk felé halad.

Talán az idei WAIC legnagyobb változása az, hogy a mesterséges intelligenciát már nem elsősorban csevegőrobotként mutatják be. Ehelyett a konferencia egészén végig jelen vannak a mesterséges intelligencia-ügynökök, és a fórumbeszélgetések, valamint a kiállítási bemutatók 

egyre inkább olyan robotokra összpontosítanak, amelyek képesek tervezni, érvelni és több lépésből álló feladatokat végrehajtani, mindezt korlátozott, egyre kisebb emberi beavatkozás mellett.

Ez a hangsúlyváltás fontos fordulatot jelent az iparág számára. A generatív mesterséges intelligencia fellendülése idején az előrelépést nagyrészt a benchmark-eredmények és a beszélgetési képesség alapján mérték. A fejlesztők azonban egyre gyakrabban teszik fel a következő kérdést: Képes-e a mesterséges intelligencia önállóan hasznos munkát végezni? Ez a váltás – a kérdések megválaszolásától a feladatok elvégzéséig – végig kíséri az idei konferencia nagy részét, és természetesen elvezet a következő határterülethez: a mesterséges intelligencia bevezetéséhez a fizikai világba. A világ pedig erre halad:

  • már léteznek olyan robotok, amelyek elvégzik helyettünk a házimunkát
  • és már robot-WC-ket is készítenek, idős, beteg, rászoruló embereknek. Ez már nem fantázia, hanem a valóság.

A legérdekes felvételeket a sanghaji 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencia AI-alapú humanoid robotjairól az alábbi galériában érhető el:

A Leju robotics device carries a package at the Leju robotics stand during the first day of the CIEI digital expo trade fair at the National Exhibition Center in Shanghai, China, on July 2, 2026. (Photo by Ying Tang/NurPhoto via Getty Images) robot
A robot delivers coffee to visitors at the 2026 Artificial Intelligence Terminal Industry Expo in Nanjing, Jiangsu Province, China, on July 10, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images) robot
SHANGHAI, CHINA - JULY 16: A humanoid robot by Leju Robotics demonstrates a carton depalletizing solution on July 16, 2026 in Shanghai, China. The 2026 World Artificial Intelligence Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance will run from J
SHANGHAI, CHINA - JULY 17: Humanoid robots retrieve medicine for customers at a smart pharmacy during the 2026 World AI Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance on July 17, 2026 in Shanghai, China. Themed "AI Partnership for a Brighter Fu
SHANGHAI, CHINA - JULY 17: A humanoid robot prepares a healthy meal during the 2026 World AI Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance on July 17, 2026 in Shanghai, China. Themed "AI Partnership for a Brighter Future," the event will inclu
SHANGHAI, CHINA - JULY 17: A humanoid robot sorts parcels during the 2026 World AI Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance on July 17, 2026 in Shanghai, China. Themed "AI Partnership for a Brighter Future," the event will include more th
A band consisting of human and robot members rehearse during a media preview of the World AI Conference (WAIC) in Shanghai, China, on Thursday, July 16, 2026. President Xi Jinping hailed China's progress in developing low-cost artificial intelligence, pre
A robot (L) plays table tennis with a visitor during the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai on July 17, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT , robot
Galéria: Robotok a 2026-os Mesterséges Intelligencia Világkonferencián
Fotó: China News Service
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Egy humanoid robot csomagokat válogat

(Fotók: Getty Images / China News Service)

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