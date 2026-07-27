A Samsung új telefonjai nem támogatják a Samsung kiegészítőjét

A Samsung globális londoni termékbemutatóján izgalmas hajlítható okostelefonokat mutatott be: a csúcsgépnek számító Galaxy Z Fold8 Ultra, az új hajlított formavilággal érkező Z Fold8 és a kagylómobil Z Flip 8 modellek kategóriájukban csúcskiváló műszaki jellemzőkkel és sok hasznos funkcióval rendelkeznek, de egy dolog ismét hiányzik belőlük: az S Pen támogatás. A Samsung saját digitális érintőtollát nem tudjuk használni velük. Úgy, hogy a legdrágább konfigurációval érkező Ultra készülék egymillió forintnál is többe kerül, bár van olyan ország, ahol mindegyik modell sokkal olcsóbb.

A Samsung Galaxy Z Fold8 sem használható az S Pennel - Fotó: Mediaworks

A Samsung Galaxy Z Fold8 és az Ultra nem támogatja az S Pen-t

Bár a hajlítható kialakítás miatt adná magát a tollhasználat, hiszen a nagyobb kijelzőn számos funkciója lehetne az S Pennek, nem teljesen meglepő a támogatás hiánya, mivel a Samsung már a Galaxy Z Fold7-nél eltávolította az érintőtoll támogatását. Hivatalosan azért, hogy a telefon vékonyabb legyen. Ez az elhagyott réteg érzékelte a kijelzőn az S Pen helyzetét, és lehetővé tette a felhasználók számára, hogy írjanak, vázlatot készítsenek és rajzoljanak Samsung-eszközeiken.

Bár a Z Fold sorozatnak – ellentétben a Galaxy S Ultra termékcsaláddal – soha nem volt külön rekesze az S Pen számára a készülékházban, a felhasználók külön megvásárolhatták az S Pen-t, és a Samsung egyik tokját használhatták a tárolására a telefon mellett, amelyet kifejezetten így alakítottak ki.

Ennek ellenére az S Pen-t csak a Z Fold sorozat belső kijelzőjén lehetett használni. Ez automatikusan kizárt néhány felhasználási lehetőséget a felhasználók számára, többek között azt, hogy hívás közben gyorsan jegyzeteket készítsenek. Most pedig már biztos, hogy az érintőtollat a vállalat legújabb generációs összecsukható készülékein sem használhatjuk, megmarad a Galaxy S Ultra exkluzív kiegészítőjének.

Érdeklődők a londoni bemutatóval egy időben megrendezett budapesti eseményen - Fotó: Mediaworks

Új formavilágot vezetett be a Samsung

A három újdonság közül az egyik készülék, a Samsung Galaxy Z Fold8 szakított a hajlítható okostelefonoknál megszokott formavilággal, és kihajtva könyvszerű formavilágot vesz fel. A gyártó szerint A felhasználók a Fold8 kialakításának köszönhetően könnyedén válthatnak a Fedlapi kijelzőn végzett gyors interakciókról a Főkijelzőre, hogy jobban elmerüljenek a tartalomfogyasztásban, az olvasásban, vagy a játékban.