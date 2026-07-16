A Samsung az Origónak tisztázta a világszerte felháborodást okozó félreértést

A komplett technológiai szaksajtó azon csámcsogott a hét elején, hogy a Samsung Health appikációban hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az egészségügyi adatainkat felhasználják a mesterséges intelligencia fejlesztésére, máskülönben törlik őket. Bár a viselhető Samsung-okoseszközök részben használhatók a Samsung Health nélkül is, ám a teljes értékű funkciókhoz, pláne az AI-alapúakhoz szükség van a Samsung-fiókra és az alkalmazásra. Teljesen abszurd lett volna egy ilyen lépés a dél-koreai vállalattól, pláne egy héttel a nagy londoni termékbemutatója előtt, ahol a mesterséges intelligencia is középpontban lesz.

Samsung Galaxy Watch8 okosóra, a tavalyi modell (illusztráció)

Fotó: Samsung

A Samsung tisztázta a félreértést az egészségügyi adatokról

Természetesen a hírek megjelenésekor az Origo megkereste a Samsung magyarországi képviseletét, akiktől megnyugtató választ kaptunk, az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

A Samsung Health lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók hozzájáruljanak az egészségügyi adataik mesterséges intelligencia (AI) fejlesztésére történő felhasználásához. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ilyen esetben kizárólag a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez használt adatok törlődnek. A felhasználók mentett egészségügyi adatai megmaradnak, így továbbra is zavartalanul használhatják a Samsung Health alkalmazást.

Vagyis túlzóak voltak a nemzetközi sajtóban megjelenő félelmek, hogy teljes egészében kizárja a vállalat az alkalmazásból azt, aki nem járul hozzá az adatátadáshoz. A magyarországi képviselet válasza összhangban van a globális kommunikációval, bár például a SamMobile-nak küldött válaszban még egy kis kiegészítés is szerepel, amely szerint "a vállalat javítja a közlemény szövegét, hogy az ügyfelek világosabban és pontosabban megérthessék az információkat."

Úgy tűnik tehát, a Samsung is tisztában van azzal, hogy a szövegezés nem volt egyértelmű, amiből a nagy félreértés kerekedett.

Ami viszont egyértelmű, az az, hogy a Samsung Health-ben pontosan milyen egészségügyi adatokat rögzítenek a mesterséges intelligencia betanításához:

Egészségügyi és jóléti adatok: a testméretekkel, a táplálkozással, a lépésszámmal és a fizikai aktivitással, valamint az alvással kapcsolatos adatok

Gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos adatok, beleértve a vényeket és az adagolásokat

Egészségügyi dokumentáció: orvosi és klinikai adatok, például diagnózisok, prognózisok, vizsgálati eredmények, korábbi feljegyzések és kezelések

A menstruációs ciklusokkal kapcsolatos adatok, beleértve a fizikai állapotot és a fiziológiai mutatókat (pl. pulzusszám)

Ha valaki ezeket nem akarja megosztani a mesterséges intelligencia betanításához, az tehát ezt bármikor visszavonhatja, és használhatja tovább a Samsung Health appot. Lesz is mivel, a jövő heti bemutatón ugyanis a Galaxy Watch okosóra-család új generációját is bemutatják majd, a Samsung pedig azt ígéri, hogy nem csak sima mérőeszközök lesznek okosfunkciókkal, hanem proaktív jelleggel, igazi társként segítenek majd az egészségmegőrzésben - a mesterséges intelligenciára támaszkodva.