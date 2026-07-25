Van egy ország, ahol sokkal olcsóbbak a Samsung idei újdonságai

Van egy ország, ahol sokkal olcsóbban meg lehet vásárolni a Samsung idei újdonságait, az új okostelefonokat Miközben az iparág jelenlegi helyzetét tekintve senkit nem lepett meg, hogy árat emelt a techóriás, a dél-koreai árak jóval kedvezőbbek, mint az Egyesült Államokban és Európában. Vagyis a Samsung a hazai piacot előnyben részesíti a világ többi részével szemben. TM Roh vezérigazgató nem kerülte ki a témát, egyértelmű és egyenes magyarázatot adott erre.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, a csúcsgép az idei kínálatból - Fotó: Mediaworks

A Samsung bevallottan kivételez a haza piaccal

A The Korean Times Android Authority által szemlézett beszámolója szerint Roh a szerdai globális termékbemutatón a Samsung hazai piacát a Galaxy globális versenyképességének egyik alapjaként jellemezte, és hozzátette: a vállalat célja továbbra is az, hogy Dél-Koreában a lehető legkedvezőbb áron kínálja készülékeit. „A Galaxy koreai gyökerekkel rendelkező márka, innen indult, innen vált globális piacvezetővé. A koreai vásárlók támogatása, visszajelzései és bizalma alapvető szerepet játszottak abban, hogy a Galaxy márka világszerte versenyképes legyen. Éppen ezért továbbra is arra törekszünk, hogy Koreában a lehető legversenyképesebb áron kínáljuk a Galaxy készülékeket, és ezt a politikát a jövőben is fenntartsuk” – mondta a vezérigazgató.

A Samsung újdonságai a hazai bemutatón - Fotó: Mediaworks

A Galaxy Z Fold 8 Ultra ára az Egyesült Államokban 2 099 dollárnál kezdődik, míg Európában ugyanazért a modellért 2 199 eurót (~2 500 dollár) kell fizetni. Koreában a 256 GB-os modell 2,58 millió wonért (1 743 dollár) kerül forgalomba, ami körülbelül 20%-kal alacsonyabb az Egyesült Államokban érvényes árnál, és ~44%-kal alacsonyabb az európainál.

Úgy tűnik, hogy a különbség még nagyobb a Galaxy Z Fold 8 esetében, amely az Egyesült Államokban 1 899 dollárba, Európában pedig 2 280 dollárba kerül. A széles hajlítható modell ára Koreában átszámolva 1 541 amerikai dollár, ami azt jelenti, hogy

a készülék ezekben a régiókban körülbelül 23%-kal, illetve 48%-kal drágább.

Egyszerre több Galaxy Z Fold8 is pózol - Fotó: Mediaworks

Nagy különbség a dél-koreai és a magyar árakban

Magyarországra a Galaxy Z Fold8 Ultra modellek 256 GB, 512 GB és 1 TB verziói 829 990, 899 990 és 1 049 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy Z Fold8 256 GB, illetve 512 GB változatai 759 990 és 829 990, 1TB-os változata pedig 969 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el. A Galaxy Z Flip8 készülékek 256 GB-os változata 499 990 forintért, 512 GB-os változata 569 990 forintért lesz kapható.

Vagyis a Galaxy Z Fold8 Ultra kezdőára Koreában nagyjából 555 ezer forint, míg a magyar piacon 829 990 forint.

a Galaxy Z Fold8 kezdőára pedig 490 ezer forint, ez itthon 759990 forint.

Az árkülönbség mellett Roh arról is beszélt, hogy a vállalat eddig benyelte a felmerülő pluszköltségeket, de elismerte azt is, hogy ha az extra költségek meghaladják azt a szintet, amelyet a vállalat még képes vállalni, azokat a vásárlókra hárítják majd.