Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leállás jön az OTP-nél, órákig akadozhat a bankkártyás fizetés

Samsung

Van egy ország, ahol sokkal olcsóbbak a Samsung idei újdonságai

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Zavarba ejtő lehet az összehasonlítás például a magyar árakkal. A Samsung bevallottan kivételez a hazai piaccal, és erre jó oka van. Mutatjuk az árkülönbségeket!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Samsungokostelefon piacárak

Van egy ország, ahol sokkal olcsóbban meg lehet vásárolni a Samsung idei újdonságait, az új okostelefonokat  Miközben az iparág jelenlegi helyzetét tekintve senkit nem lepett meg, hogy árat emelt a techóriás, a dél-koreai árak jóval kedvezőbbek, mint az Egyesült Államokban és Európában. Vagyis a Samsung a hazai piacot előnyben részesíti a világ többi részével szemben. TM Roh vezérigazgató nem kerülte ki a témát, egyértelmű és egyenes magyarázatot adott erre. 

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, a csúcsgép az idei kínálatból - Fotó: Mediaworks

A Samsung bevallottan kivételez a haza piaccal

A The Korean Times Android Authority által szemlézett beszámolója szerint Roh a szerdai globális termékbemutatón a Samsung hazai piacát a Galaxy globális versenyképességének egyik alapjaként jellemezte, és hozzátette: a vállalat célja továbbra is az, hogy Dél-Koreában a lehető legkedvezőbb áron kínálja készülékeit. „A Galaxy koreai gyökerekkel rendelkező márka, innen indult, innen vált globális piacvezetővé. A koreai vásárlók támogatása, visszajelzései és bizalma alapvető szerepet játszottak abban, hogy a Galaxy márka világszerte versenyképes legyen. Éppen ezért továbbra is arra törekszünk, hogy Koreában a lehető legversenyképesebb áron kínáljuk a Galaxy készülékeket, és ezt a politikát a jövőben is fenntartsuk” – mondta a vezérigazgató.

Samsung globális termékbemutató
A Samsung újdonságai a hazai bemutatón - Fotó: Mediaworks

A Galaxy Z Fold 8 Ultra ára az Egyesült Államokban 2 099 dollárnál kezdődik, míg Európában ugyanazért a modellért 2 199 eurót (~2 500 dollár) kell fizetni. Koreában a 256 GB-os modell 2,58 millió wonért (1 743 dollár) kerül forgalomba, ami körülbelül 20%-kal alacsonyabb az Egyesült Államokban érvényes árnál, és ~44%-kal alacsonyabb az európainál. 

Úgy tűnik, hogy a különbség még nagyobb a Galaxy Z Fold 8 esetében, amely az Egyesült Államokban 1 899 dollárba, Európában pedig 2 280 dollárba kerül. A széles hajlítható modell ára Koreában átszámolva 1 541 amerikai dollár, ami azt jelenti, hogy 

a készülék ezekben a régiókban körülbelül 23%-kal, illetve 48%-kal drágább.

Samsung globális termékbemutató
Egyszerre több Galaxy Z Fold8 is pózol -Fotó: Mediaworks

Nagy különbség a dél-koreai és a magyar árakban

Magyarországra a Galaxy Z Fold8 Ultra modellek 256 GB, 512 GB és 1 TB verziói 829 990, 899 990 és 1 049 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy Z Fold8 256 GB, illetve 512 GB változatai 759 990 és 829 990, 1TB-os változata pedig 969 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el. A Galaxy Z Flip8 készülékek 256 GB-os változata 499 990 forintért, 512 GB-os változata 569 990 forintért lesz kapható. 

  • Vagyis a Galaxy Z Fold8 Ultra kezdőára Koreában nagyjából 555 ezer forint, míg a magyar piacon  829 990 forint.
  • a Galaxy Z Fold8 kezdőára pedig 490 ezer forint, ez itthon 759990 forint.

Az árkülönbség mellett Roh arról is beszélt, hogy a vállalat eddig benyelte a felmerülő pluszköltségeket, de elismerte azt is, hogy ha az extra költségek meghaladják azt a szintet, amelyet a vállalat még képes vállalni, azokat a vásárlókra hárítják majd.

Képgaléria a hazai bemutatóról:

Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Galéria: Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung
1/23
Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!