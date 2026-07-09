Már most kiteregetjük a Samsung idei nyári nagy titkait

Jó esély van rá, hogy a Samsung 2026-os második Galaxy Unpacked rendezvénye a vállalat eddigi legnagyobb termékbemutatója lesz. A kiszivárgott információk szerint három különböző hajlítható okostelefont, új okosórákat és nagy valószínűséggel egy okosszemüveget is megmutatnak majd a színpadon. A dél-koreai vállalat hivatalosan is megerősítette magát az eseményt, de a konkrét eszközökről egy szót sem ejtett. Annyi biztos, hogy az előzetes pletykáknak megfelelően a Galaxy Unpacked rendezvényre július 22-én kerül sor Londonban, és mivel az előzetes pletykák nem csak a dátumról szóltak, jó eséllyel pontosan fel tudjuk vázolni, mi várható.

A tavaly nyári Galaxy Unpacked sztárjai a Samsung Galaxy Z Fold7 és a Z Flip7, két hét múlva jönnek az utódok! - forrás: Origo

Háromféle hajlítható Samsung-okostelefon érkezik

Az idei legfontosabb változás az, hogy a Samsung prémium kategóriás hajlítható készülékeit egy helyett két különálló modellre oszthatja. A kiszivárgott információk szerint egy teljesen új formavilággal megtervezett, szélesebb és rövidebb Samsung Galaxy Z Fold8 jelenhet meg, amely orvosolhatja a termékcsaláddal kapcsolatos egyik legrégebbi panaszt, és emellett érkezik majd egy hagyományosabb modell is, amely valószínűleg a Galaxy Z Fold8 Ultra nevet viseli majd. Ehhez a két modellhez csatlakozik majd a Galaxy Z Flip 8, amely a várakozások szerint egy visszafogottabb frissítés lesz, a Fold család fogja elvinni a show-t.

A Fold8, a Fold8 Ultra és a Flip8 színváltozataira és tárhelyére vonatkozó részletek is kiszivárogtak, ezek alapján a korábbi generációkhoz képest szélesebb választék lesz elérhető. A kiszivárgott információk szerint általános áremelkedésre is számítani lehett.

Okosórák és egy okoszemüveg is előkerülhet

A Samsung várhatóan bemutatja az új okosóráit,

a Galaxy Watch 9-et

és a Galaxy Watch Ultra 2-t is.

A kialakítás tekintetében a pletykák szerint mindkét óra nagyjából megtartja elődei stílusát, de az Ultra modell fényesebb kijelzővel és jelentősen nagyobb akkumulátorral rendelkezhet. Egy árakkal kapcsolatos kiszivárgott információ szerint a teljes Galaxy Watch-sorozat drágább lehet a tavalyi modellekhez képest. A Samsungnak ezen a területen bőven van hova kapaszkodnia, a Counterpoint Research első negyedéves jelentése szerint a globális okosóra-piac 2026 első negyedévében 4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, viszont a dél-koreaiak esetében 28 százalékos visszaesésről számoltak be. Kíváncsian várjuk, milyen vonzó funkciókkal és technológiai megoldásokkal szeretnék vonzóbbá tenni az egyébként évről-évre jól sikerülő okosóráikat a nem túl hízelgő adatok fényében.

A Samsung az eseményt arra is felhasználhatja, hogy hivatalosan is bemutassa régóta pletykált okosszemüvegét.

Jelenleg azonban nehéz megmondani, hogy a vállalat az új készülékekkel együtt dobja-e piacra a szemüveget, vagy csak egy korai előzetest mutat be belőle. Az viszont biztos, hogy nagy dobással készül a techóriás, legutóbbi sajtóközleményükben ugyanis azt hangsúlyozták, hogy "a Samsung hagyományaihoz hűen továbbra is a kihajtható technológia és a formavilág újabb szintjének megalkotásán dolgozik – ahogyan azt az elmúlt hét évben is tette." A dátumon és a helyszínen kívül persze egyelőre semmi sem biztos, a bemutatóról természetesen az Origo be fog számolni.