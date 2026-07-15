A Samsung új okosóra-generációja valami teljesen újat ígér

Nem csak hajlítható okostelefonokat mutat majd be a Samsung július 22-én, Londonban. A dél-koreai techóriás az új okosóráit is bemutatja majd, amelyek erőteljesen az mesterséges intelligenciára épülnek majd, és a Samsung szerint túl fognak lépni a sima mérőeszközön, valóságos, AI-alapú társként segítenek majd megérteni az egészségügyi adatainkat, proaktív és személyre szabott módon.

A tavalyi modell, a Samsung Galaxy Watch8 Classic, forgatható lünettával - forrás: Origo

A Samsung proaktív egészségügyi partnert ígér, AI-támogatással

Azt, hogy egyre közelebb kerülünk a globális termékbemutatóhoz, semmi nem bizonyítja jobban, hogy már a Samsung is elkezdett hivatalosan kommunikálni az érkező termékekről - anélkül, hogy bármit is konkrétan elárulna rólunk. Inkább a hozzájuk tartozó filozófia részletezésével igyekeznek hangolni a tech közösséget. Azt mondják, az AI-alapú, mindennapokban használt technológia akkor teremt valódi értéket a felhasználók számára, ha az AI észrevétlenül és intuitív módon, a háttérből támogatja őket. A Samsung ezért most azt mondja, hogy ezeket az intelligens megoldásokat a vállalat teljes ökoszisztémájára ki fogja terjeszteni. Ennek az integrációnak az egyik legfontosabb eleme a Galaxy Watch, amely egészségközpontú, folyamatosan aktív eszközként hozza el a fejlett, személyre szabott AI-élményt viselőjének.

Az új Galaxy Watch viselésével a személyes jóllét új szintje válik elérhetővé, ígéri a gyártó. Mivel a készülék folyamatosan működik a háttérben, az átfogó egészségkövetés észrevétlenül beépül a mindennapi rutinba. Az új belső alkatrészek és a megnövelt üzemidő révén a hamarosan megjelenő modell a korábbiaknál hosszabb ideig és nagyobb pontossággal képes nyomon követni a felhasználók egészségi állapotát. Bár a Galaxy Watch eddig is segített jobban megérteni az olyan mindennapi szokásokat, mint az alvás, a mozgás vagy a pihenés,

az új, AI megoldásokra épülő elemzések még mélyebb betekintést engednek a mért adatokba. Az így kapott részletes információk hatékonyan támogatják a személyre szabott, valós idejű és proaktív egészségmenedzsmentet.

A vállalat azt ígéri, hogy a jövő heti bemutatón kiderül, pontosan miként is támogatja az új okosóra és a Samsung összekapcsolt AI-ökoszisztémája a felhasználókat az egészségtudatos életmód kialakításában és fenntartásában. A mesterséges intelligencia kihangsúlyozása nem meglepő annak fényében, hogy a Samsung Health alkalmazás jelenleg gyakorlatilag rákényszeríti a felhasználót arra, ossza meg az AI-jal az egészségügyi adatait betanítás céljából, de többek felháborodtak a - fogalmazzunk így - túszul ejtett adataik. Bár a viselhető Samsung-okoseszközök részben használhatók a Samsung Health nélkül is, ám a teljes értékű funkciókhoz (különösen a fejlett, AI-alapúakhoz, amire a mostani, fentebb részletezett kampány is épít) szükség van a Samsung-fiókra és az alkalmazásra.