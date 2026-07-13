Fotón a még be sem mutatott Samsung-telefonok

A Samsung idei hajlítható telefonjairól - bár még nem mutatták be őket - jó eséllyel kijelenthetjük, hogy nem túl jól őrzött titkok. Már nagyon sok információ kiszivárgott róluk, a színekről, a tárhelyekről, az árakról, a formavilágról. Valódi fotóval viszont még nem jelent meg - eddig. A Redditen keringő fotó állítólag a legkorábbi valós pillantást enged a Samsung következő generációs összecsukható készülékeire, hetekkel a július 22-i hivatalos bemutató előtt. A képet egy "GalaxyNote7Recalled" nevű felhasználó osztotta meg, és úgy tűnik, hogy a Galaxy Z Fold8, a Galaxy Z Fold8 Ultra és a Galaxy Z Flip8 látható rajta, amelyek egy bemutatószerű kiállítási állványon vannak precízen elhelyezve.

A Samsung hajlítható okostelefonjai - a képen a krém színű Fold8 látható, mellette /a háttérben pedig – úgy tűnik – a fekete Fold8 Ultra és Flip8 szégyellősködik - forrás: Reddit/GalaxyNote7Recalled

A Samsungnak már túl sok dolga nem lesz a hivatalos bemutatón

A bejegyzés szerzője szerint a képet egy dél-koreai Samsung-kereskedőnél készítették, és hozzáteszi, hogy egy alkalmazott megerősítette: a középen látható készülék az új Galaxy Z Fold8, kisebb és szélesebb formavilággal, majd megkérte őket, hogy ne fényképezzenek. A képen tehát

elől a krém színű Fold8 látható,

mellette, pontosabban a háttérben pedig – úgy tűnik – a fekete Fold8 Ultra hagyományos hajlítható méretekkel és kagylótelefon Flip 8.

Jelenleg szinte már csak az az egyetlen ismeretlen tényező, hogy mi található ezekben a telefonokban, és mennyibe fognak kerülni, de ezekről is már részben kiszivárgott információ. Az eddigi iparági pletykák egyike sem állt ellentmondásban a többivel. A Samsung egyelőre nem erősített meg semmit, bár pont hétfőn adott ki a magyar képviselet egy látszólag új információ nélküli közleményt a Fold-széria sikeréről és innovációt elősegítő szerepéről a hajlítható okostelefonok között. A sorok mögött persze lehet olvasni: "A prémium kategóriás kihajtható készülékek piaca rendkívül gyorsan fejlődik, a technológiai világot pedig folyamatos izgalom és várakozás jellemzi. A Samsung célja továbbra is az, hogy új készülékeit úgy fejlessze, hogy azok megfeleljenek az elvárásoknak és elősegítsék a technológia széles körű elterjedését. A fejlesztés fókuszában a vékonyabb készülékek, a simább kijelzők és a fejlődő AI-képességek állnak. A Samsung ugyanakkor arra is figyel, hogy a felhasználók a mindennapi életben hogyan használják a kihajtható készülékeiket. A vállalat ez alapján fejleszti az innovatív formatervezési megoldásokat és képarányokat, hogy olyan eszközöket hozzon létre, amelyeknél a felhasználói szokások és igények állnak az első helyen." Ez alapján az egyik telefonnál megújuló formavilág gyakorlatilag biztos.