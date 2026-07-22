Egymillió forintnál is drágább a Samsung új telefonja

A Samsung Electronics bemutatta londoni globális termékbemutatójával egy időben Magyarországon is az új Galaxy Z sorozatot, amelyet úgy terveztek a gyártó szerint, hogy a kihajtható formátumot még szélesebb közönség számára tegye elérhetővé. A kínálatban bemutatkozik a Galaxy Z Fold8, egy friss és izgalmas formatervezéssel, amely újfajta, az online tartalmak felfedezésére és az azokban való elmerülésre épülő kihajtható élményt kínál, újfajta képaránnyal. A kínálatban emellett megtalálható a Galaxy Z Fold8 Ultra is, amely a Galaxy készülékekből ismert Ultra minőséget hozza el a kihajtható okostelefonok világába, és kiemelkedő hatékonyságot biztosít tartalomgyártás közben a nagyobb munkafelületen, gyakorlatilag az eddig megszokott formatervet viszi tovább, a Fold7 utódának is tekinthető. A Galaxy Z Flip8-at – amely a széria eddigi legkarcsúbb modellje – az önkifejezésre és a gyors, intuitív kapcsolattartásra tervezték. Ez a vállalat klasszikus hajlítható kagylómobilja.
Samsung Galaxy Z Fold8 a mindennapos tartalomfogyasztáshoz
A Galaxy Z Fold8 képarányait úgy alakították ki a Samsung elképzelései szerint, hogy azok igazodjanak a felhasználók tartalomfogyasztási szokásaihoz a nap folyamán. A készülék a képernyőt a tartalomhoz igazítja, függetlenül attól, hogy a felhasználók böngésznek, videókat néznek, olvasnak vagy játszanak rajta. A mindössze 201 grammos Fold8 a Samsung eddigi legkönnyebb Galaxy Z Fold modellje. Összecsukva a 10:16-os képarányú fedlapi kijelzőt üzenetküldéshez, közösségi médiás frissítésekhez, böngészéshez és rövid videókhoz szánja a gyártó, kinyitva a 4:3-as főkijelző nagyobb felületet biztosít, amelyen a felhasználók teljesen elmerülhetnek a játékokban és a filmekben. Elforgatva ez a képarány természetes felületet teremt az olvasáshoz, kényelmesebb módot kínálva arra, hogy a felhasználók elmélyüljenek az e-könyvekben, cikkekben és hosszabb szövegekben, anélkül, hogy külön eszközt kellene magukkal vinniük.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra a tartalomelőállításhoz
Az Ultra a legmagasabb Galaxy minőséget képviseli a teljesítmény, a funkcionalitás és az innováció terén. Bár a Fold8 képaránya a nagy újdonság, az Ultra számít a csúcstelefonnak. A nagyméretű, 8 colos főkijelző hatékony munkaterületet kínál a többfeladatos munkavégzéshez, miközben a fejlett kamerarendszer és a hosszú élettartamú akkumulátor támogatja a felhasználókat az egész napos alkotásban. Mindez a Galaxy eddigi legvékonyabb Z Fold kialakításában érkezik – kinyitva mindössze 4,1 mm vastag, a tömege pedig 215 gramm, amellyel magasabb szintre emeli a produktivitást, bárhol is használják. A Galaxy Z Fold8 Ultrát úgy tervezték, hogy nagyobb szabadságot biztosítson a tartalomgyártóknak. Az Ultra-szintű kamerarendszer és a kreatív eszközök jelentősen megkönnyíthetik a kiváló minőségű tartalmak elkészítését a felvételtől a szerkesztésig, mindezt egyetlen eszközben.
- A 200 MP-es főkamera rendszer látványos, részletgazdag és a korábbinál is élesebb fotókat készít. Mostantól a 200 MP-es módban a High Dynamic Range (HDR) funkció is elérhető, így még élethűbb képek készíthetők.
- Az új 50 MP-es ultraszéles látószögű kamera részletgazdag és éles totálképeket és makrófelvételeket tesz lehetővé, így a felhasználók rugalmasabban fotózhatnak például tájképek, beltéri felvételek, csoportképek és közeli részletek rögzítésekor.
- A továbbfejlesztett Nightography, éjszakai felvételek segítségével a fényképek és videók gyenge megvilágítás mellett is tisztábbak és élesebbek lesznek, így a legemlékezetesebb pillanatok még korlátozott fényviszonyok mellett is megörökíthetők.
- A profi tartalomgyártók számára az új APV kodek segítségével elkészíthető 8K videófelvétel nagyobb rugalmasságot és kiemelkedő minőséget biztosít a szerkesztéshez és a produkciós munkafolyamatokhoz, míg a Cine LUT funkcióval közvetlenül a mobil eszközről is beállíthatók a filmszerű színek és tónusok.
Samsung Galaxy Z Flip8 - a kagylómobil, önkifejezőknek
A Galaxy Z Flip8 azoknak készült a Samsung elképzelése szerint, akik ugyanolyan dinamikus telefont keresnek, mint ők maguk. A gyors interakciók, az önkifejezés és az AI-alapú élmények köré épített Flip8 az automatizált appok és az egyedülálló flip kialakítás révén közelebb hozza a Galaxy AI erejét a mindennapokhoz. Mindössze 180 grammos tömegével és 6,1 mm-es vastagságával ez a Samsung legvékonyabb és legkönnyebb Flip modellje.
Az új Automatizált appok közvetlenül a fedlapi kijelzőre helyezi az alkalmazásokat, az elemzéseket és a műveleteket, így a felhasználók kevesebb lépésben érhetik el a számukra fontos információkat, az AI-alapuló funkciókat és a kapcsolódó feladataikat. A Now Brief, napi riport az Automatizált appok kezdőképernyőjén gyűjti össze a legfontosabb tudnivalókat és következő lépéseket kínál, ezzel segíti a felhasználókat az ügyeik hatékony elintézésében. A Gemini által biztosított automatizálás is könnyebben elérhető az Automatizált appokon keresztül, akár az oldalsó gombok megnyomásával vagy hangutasításokkal is elindítható egy-egy előre beállított művelet.
A Galaxy Z Flip8 továbbfejleszti a Samsung különleges Flip kamerás megoldását: a különböző felvételi szögek, a valós idejű előnézetek és a kizárólag a Flip-re jellemző kreatív funkciók segítségével a mindennapi élmények pillanatok alatt személyes tartalmakká alakíthatók. A Flip8 segítségével a felhasználók a kéz nélküli felvételektől kezdve a Fedlapi kijelzőn készített szelfivideókig és a Flip-re jellemző tükörszelfikig számos egyedi tartalmat elkészíthetnek és megoszthatnak külön felszerelés nélkül is.
A Galaxy Z Fold8 Ultra, a Z Fold8 és a Z Flip8 Magyarországon július 22-én 15.00 órától előrendelhető és augusztus 7-től lesz elérhető. A Galaxy Z Fold8 Ultra modellek 256 GB, 512 GB és 1 TB verziói 829 990, 899 990 és 1 049 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy Z Fold8 256 GB, illetve 512 GB változatai 759 990 és 829 990, 1TB-os változata pedig 969 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el. A Galaxy Z Flip8 készülékek 256 GB-os változata 499 990 forintért, 512 GB-os változata 569 990 forintért lesz kapható.
Okosórák is érkeznek, itt van a Samsung Galaxy Watch új generációja
A vállalat bemutatta az új Galaxy Watch Ultra2 és Galaxy Watch9 okosórákat, amelyek fókuszában az egészségtudatosság áll. A felhasználók az új készülékek viselésével részletes és alapos jólléti információkhoz juthatnak. A Samsung a folyamatos viselhetőség érdekében olyan innovációkat mutat be, amelyek a lehető legmagasabb szintre emelik a kényelmet, miközben a teljesítményt is fokozzák a Galaxy Watch történetének eddigi legnagyobb akkumulátorával és legfényesebb kijelzőjével, valamint a Snapdragon Wear® Elite Platformmal. Az AI-alapú egészségügyi intelligencia belépési pontjaként szolgáló új csúcskategóriás készülékek az összetett biometrikus adatokat személyre szabott, a gyakorlatban is jól alkalmazható útmutatásokká alakítja át.
A Galaxy Watch Ultra2 a Samsung eddigi legerősebb és legfejlettebb Galaxy Watch modellje. Extrém szabadtéri kalandokhoz és a különleges sportélményeket kereső felhasználóknak fejlesztették ki, akik hosszú távú teljesítményt, megbízható tartósságot, precíz aktivitáskövetést és folyamatos egészségügyi monitorozást igényelnek, akár extrémebb körülmények között is. A Galaxy Watch9 a mindennapi élet egészségügyi társává válhat, amelyet azoknak a jóllétet előtérbe helyező felhasználóknak terveztek, akik folyamatos, egyszerű aktivitás- és alváskövetéssel szeretnének egészségesebb szokásokat kialakítani. Az óra a gyártó ígérete szerint jól hasznosítható információkká alakítja a személyes egészségi mutatókat, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy beépíthessék azokat a napi rutinjukba pusztán a készülék viselésével.
A Galaxy Watch Ultra2 és a Galaxy Watch9 fejlesztéseinek középpontjában a Samsung mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi funkciói állnak. A Galaxy Watch BioActive érzékelője folyamatos biometrikus adatokat rögzít a felhasználók életmódjáról és szokásairól, hogy átfogó képet alkosson az egészségi állapotukról. A Galaxy Watch ezután ezeket az összetett biometrikus adatokat egyszerű, proaktív javaslatokká alakítja, támogatva a felhasználókat abban, hogy ne csak megértsék, mi történik a testükkel, hanem azt is tudják, hogy mit tehetnek érte. Az új – a Galaxy Watch Ultra2 és Galaxy Watch9 okosórákon egyaránt elérhető – funkciók továbbfejlesztik a Samsung megelőzésre épülő filozófiáját azáltal, hogy a mindennapi adatokat világhírű egyetemekkel és orvosi intézményekkel közösen végzett, évekig tartó, szigorú klinikai kutatások eredményeivel ötvözik.
A Galaxy Watch Ultra2 47 mm-es méretben, míg a Galaxy Watch9 két méretben lesz elérhető: 40 mm-es és 44 mm-es változatban. A Galaxy Watch Ultra2 felhasználók Titánezüst vagy Titánszürke színek közül választhatnak. A 40 mm-es Galaxy Watch9 Krém és Grafit, míg a 44 mm-es Galaxy Watch9 Grafit és Ezüst színben lesz kapható. A Galaxy Watch Ultra2 és a Galaxy Watch9 július 22-től előrendelhető Magyarországon, és augusztus 7-től válik elérhetővé. Magyarországon a Bluetooth-os Galaxy Watch9 40mm-es változata 164 990 forintos, 44mm-es változata 174 990 forintos, az LTE verzió 40 mm-es változata 179 990 forintos, a 44 mm-es pedig 189 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható. A Galaxy Watch Ultra 2 (LTE) 289 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható.
Fotógalériánk a magyarországi bemutatóról: