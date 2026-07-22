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Samsung

Egymillió forintnál is drágább a Samsung új telefonja

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Olvasási idő: 17 perc
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Rengeteg új terméket mutatott be a dél-koreai techóriás. Megérkeztek a Galaxy Z sorozat új szereplői, és a Samsung Galaxy Watch új generációja is.
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Samsunghajlítható okostelefonokosóra

A Samsung Electronics bemutatta londoni globális termékbemutatójával egy időben Magyarországon is az új Galaxy Z sorozatot, amelyet úgy terveztek a gyártó szerint, hogy a kihajtható formátumot még szélesebb közönség számára tegye elérhetővé. A kínálatban bemutatkozik a Galaxy Z Fold8, egy friss és izgalmas formatervezéssel, amely újfajta, az online tartalmak felfedezésére és az azokban való elmerülésre épülő kihajtható élményt kínál, újfajta képaránnyal. A kínálatban emellett megtalálható a Galaxy Z Fold8 Ultra is, amely a Galaxy készülékekből ismert Ultra minőséget hozza el a kihajtható okostelefonok világába, és kiemelkedő hatékonyságot biztosít tartalomgyártás közben a nagyobb munkafelületen, gyakorlatilag az eddig megszokott formatervet viszi tovább, a Fold7 utódának is tekinthető. A Galaxy Z Flip8-at – amely a széria eddigi legkarcsúbb modellje – az önkifejezésre és a gyors, intuitív kapcsolattartásra tervezték. Ez a vállalat klasszikus hajlítható kagylómobilja.

Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8 - Fotó: Mediaworks

Samsung Galaxy Z Fold8 a mindennapos tartalomfogyasztáshoz

A Galaxy Z Fold8 képarányait úgy alakították ki a Samsung elképzelései szerint, hogy azok igazodjanak a felhasználók tartalomfogyasztási szokásaihoz a nap folyamán. A készülék a képernyőt a tartalomhoz igazítja, függetlenül attól, hogy a felhasználók böngésznek, videókat néznek, olvasnak vagy játszanak rajta. A mindössze 201 grammos Fold8 a Samsung eddigi legkönnyebb Galaxy Z Fold modellje.  Összecsukva a 10:16-os képarányú fedlapi kijelzőt üzenetküldéshez, közösségi médiás frissítésekhez, böngészéshez és rövid videókhoz szánja a gyártó, kinyitva a 4:3-as főkijelző nagyobb felületet biztosít, amelyen a felhasználók teljesen elmerülhetnek a játékokban és a filmekben. Elforgatva ez a képarány természetes felületet teremt az olvasáshoz, kényelmesebb módot kínálva arra, hogy a felhasználók elmélyüljenek az e-könyvekben, cikkekben és hosszabb szövegekben, anélkül, hogy külön eszközt kellene magukkal vinniük.

Samsung globális termékbemutató
Új formavilág - Fotó: Mediaworks

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra a tartalomelőállításhoz

Az Ultra a legmagasabb Galaxy minőséget képviseli a teljesítmény, a funkcionalitás és az innováció terén. Bár a Fold8 képaránya a nagy újdonság, az Ultra számít a csúcstelefonnak. A nagyméretű, 8 colos főkijelző hatékony munkaterületet kínál a többfeladatos munkavégzéshez, miközben a fejlett kamerarendszer és a hosszú élettartamú akkumulátor támogatja a felhasználókat az egész napos alkotásban. Mindez a Galaxy eddigi legvékonyabb Z Fold kialakításában érkezik – kinyitva mindössze 4,1 mm vastag, a tömege pedig 215 gramm, amellyel magasabb szintre emeli a produktivitást, bárhol is használják. A Galaxy Z Fold8 Ultrát úgy tervezték, hogy nagyobb szabadságot biztosítson a tartalomgyártóknak. Az Ultra-szintű kamerarendszer és a kreatív eszközök jelentősen megkönnyíthetik a kiváló minőségű tartalmak elkészítését a felvételtől a szerkesztésig, mindezt egyetlen eszközben.

Samsung globális termékbemutató
Érdeklődők a magyarországi bemutatón - Fotó: Mediaworks
  • A 200 MP-es főkamera rendszer látványos, részletgazdag és a korábbinál is élesebb fotókat készít. Mostantól a 200 MP-es módban a High Dynamic Range (HDR) funkció is elérhető, így még élethűbb képek készíthetők.
  • Az új 50 MP-es ultraszéles látószögű kamera részletgazdag és éles totálképeket és makrófelvételeket tesz lehetővé, így a felhasználók rugalmasabban fotózhatnak például tájképek, beltéri felvételek, csoportképek és közeli részletek rögzítésekor.
  • A továbbfejlesztett Nightography, éjszakai felvételek segítségével a fényképek és videók gyenge megvilágítás mellett is tisztábbak és élesebbek lesznek, így a legemlékezetesebb pillanatok még korlátozott fényviszonyok mellett is megörökíthetők.
  • A profi tartalomgyártók számára az új APV kodek segítségével elkészíthető 8K videófelvétel nagyobb rugalmasságot és kiemelkedő minőséget biztosít a szerkesztéshez és a produkciós munkafolyamatokhoz, míg a Cine LUT funkcióval közvetlenül a mobil eszközről is beállíthatók a filmszerű színek és tónusok.
Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Fotó: Mediaworks

Samsung Galaxy Z Flip8 - a kagylómobil, önkifejezőknek

A Galaxy Z Flip8 azoknak készült a Samsung elképzelése szerint, akik ugyanolyan dinamikus telefont keresnek, mint ők maguk. A gyors interakciók, az önkifejezés és az AI-alapú élmények köré épített Flip8 az automatizált appok és az egyedülálló flip kialakítás révén közelebb hozza a Galaxy AI erejét a mindennapokhoz. Mindössze 180 grammos tömegével és 6,1 mm-es vastagságával ez a Samsung legvékonyabb és legkönnyebb Flip modellje.

Az új Automatizált appok közvetlenül a fedlapi kijelzőre helyezi az alkalmazásokat, az elemzéseket és a műveleteket, így a felhasználók kevesebb lépésben érhetik el a számukra fontos információkat, az AI-alapuló funkciókat és a kapcsolódó feladataikat. A Now Brief, napi riport az Automatizált appok kezdőképernyőjén gyűjti össze a legfontosabb tudnivalókat és következő lépéseket kínál, ezzel segíti a felhasználókat az ügyeik hatékony elintézésében. A Gemini által biztosított automatizálás is könnyebben elérhető az Automatizált appokon keresztül, akár az oldalsó gombok megnyomásával vagy hangutasításokkal is elindítható egy-egy előre beállított művelet.

Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Z Flip8 egy Galaxy Watch 9 mellett - Fotó: Mediaworks

A Galaxy Z Flip8 továbbfejleszti a Samsung különleges Flip kamerás megoldását: a különböző felvételi szögek, a valós idejű előnézetek és a kizárólag a Flip-re jellemző kreatív funkciók segítségével a mindennapi élmények pillanatok alatt személyes tartalmakká alakíthatók. A Flip8 segítségével a felhasználók a kéz nélküli felvételektől kezdve a Fedlapi kijelzőn készített szelfivideókig és a Flip-re jellemző tükörszelfikig számos egyedi tartalmat elkészíthetnek és megoszthatnak külön felszerelés nélkül is.

A Galaxy Z Fold8 Ultra, a Z Fold8 és a Z Flip8 Magyarországon július 22-én 15.00 órától előrendelhető és augusztus 7-től lesz elérhető. A Galaxy Z Fold8 Ultra modellek 256 GB, 512 GB és 1 TB verziói 829 990, 899 990 és 1 049 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy Z Fold8 256 GB, illetve 512 GB változatai 759 990 és 829 990, 1TB-os változata pedig 969 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el. A Galaxy Z Flip8 készülékek 256 GB-os változata 499 990 forintért, 512 GB-os változata 569 990 forintért lesz kapható.

Okosórák is érkeznek, itt van a Samsung Galaxy Watch új generációja

A vállalat bemutatta az új Galaxy Watch Ultra2 és Galaxy Watch9 okosórákat, amelyek fókuszában az egészségtudatosság áll. A felhasználók az új készülékek viselésével részletes és alapos jólléti információkhoz juthatnak. A Samsung a folyamatos viselhetőség érdekében olyan innovációkat mutat be, amelyek a lehető legmagasabb szintre emelik a kényelmet, miközben a teljesítményt is fokozzák a Galaxy Watch történetének eddigi legnagyobb akkumulátorával és legfényesebb kijelzőjével, valamint a Snapdragon Wear® Elite Platformmal. Az AI-alapú egészségügyi intelligencia belépési pontjaként szolgáló új csúcskategóriás készülékek az összetett biometrikus adatokat személyre szabott, a gyakorlatban is jól alkalmazható útmutatásokká alakítja át.

Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Watch Ultra2 - Fotó: Mediaworks

A Galaxy Watch Ultra2 a Samsung eddigi legerősebb és legfejlettebb Galaxy Watch modellje. Extrém szabadtéri kalandokhoz és a különleges sportélményeket kereső felhasználóknak fejlesztették ki, akik hosszú távú teljesítményt, megbízható tartósságot, precíz aktivitáskövetést és folyamatos egészségügyi monitorozást igényelnek, akár extrémebb körülmények között is. A Galaxy Watch9 a mindennapi élet egészségügyi társává válhat, amelyet azoknak a jóllétet előtérbe helyező felhasználóknak terveztek, akik folyamatos, egyszerű aktivitás- és alváskövetéssel szeretnének egészségesebb szokásokat kialakítani. Az óra a gyártó ígérete szerint jól hasznosítható információkká alakítja a személyes egészségi mutatókat, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy beépíthessék azokat a napi rutinjukba pusztán a készülék viselésével.

Samsung globális termékbemutató
Az új Fold 8 mellett egy Samsung Galaxy Watch9 - Fotó: Mediaworks

A Galaxy Watch Ultra2 és a Galaxy Watch9 fejlesztéseinek középpontjában a Samsung mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi funkciói állnak. A Galaxy Watch BioActive érzékelője folyamatos biometrikus adatokat rögzít a felhasználók életmódjáról és szokásairól, hogy átfogó képet alkosson az egészségi állapotukról. A Galaxy Watch ezután ezeket az összetett biometrikus adatokat egyszerű, proaktív javaslatokká alakítja, támogatva a felhasználókat abban, hogy ne csak megértsék, mi történik a testükkel, hanem azt is tudják, hogy mit tehetnek érte. Az új – a Galaxy Watch Ultra2 és Galaxy Watch9 okosórákon egyaránt elérhető – funkciók továbbfejlesztik a Samsung megelőzésre épülő filozófiáját azáltal, hogy a mindennapi adatokat világhírű egyetemekkel és orvosi intézményekkel közösen végzett, évekig tartó, szigorú klinikai kutatások eredményeivel ötvözik.

Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Watch9 - Fotó: Mediaworks

A Galaxy Watch Ultra2 47 mm-es méretben, míg a Galaxy Watch9 két méretben lesz elérhető: 40 mm-es és 44 mm-es változatban. A Galaxy Watch Ultra2 felhasználók Titánezüst vagy Titánszürke színek közül választhatnak. A 40 mm-es Galaxy Watch9 Krém és Grafit, míg a 44 mm-es Galaxy Watch9 Grafit és Ezüst színben lesz kapható. A Galaxy Watch Ultra2 és a Galaxy Watch9 július 22-től előrendelhető Magyarországon, és augusztus 7-től válik elérhetővé. Magyarországon a Bluetooth-os Galaxy Watch9 40mm-es változata 164 990 forintos, 44mm-es változata 174 990 forintos, az LTE verzió 40 mm-es változata 179 990 forintos, a 44 mm-es pedig 189 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható. A Galaxy Watch Ultra 2 (LTE) 289 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kapható.

Fotógalériánk a magyarországi bemutatóról:

Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Galéria: Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung
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Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung

 

 

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