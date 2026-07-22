Egymillió forintnál is drágább a Samsung új telefonja

A Samsung Electronics bemutatta londoni globális termékbemutatójával egy időben Magyarországon is az új Galaxy Z sorozatot, amelyet úgy terveztek a gyártó szerint, hogy a kihajtható formátumot még szélesebb közönség számára tegye elérhetővé. A kínálatban bemutatkozik a Galaxy Z Fold8, egy friss és izgalmas formatervezéssel, amely újfajta, az online tartalmak felfedezésére és az azokban való elmerülésre épülő kihajtható élményt kínál, újfajta képaránnyal. A kínálatban emellett megtalálható a Galaxy Z Fold8 Ultra is, amely a Galaxy készülékekből ismert Ultra minőséget hozza el a kihajtható okostelefonok világába, és kiemelkedő hatékonyságot biztosít tartalomgyártás közben a nagyobb munkafelületen, gyakorlatilag az eddig megszokott formatervet viszi tovább, a Fold7 utódának is tekinthető. A Galaxy Z Flip8-at – amely a széria eddigi legkarcsúbb modellje – az önkifejezésre és a gyors, intuitív kapcsolattartásra tervezték. Ez a vállalat klasszikus hajlítható kagylómobilja.

Samsung Galaxy Z Fold8 - Fotó: Mediaworks

Samsung Galaxy Z Fold8 a mindennapos tartalomfogyasztáshoz

A Galaxy Z Fold8 képarányait úgy alakították ki a Samsung elképzelései szerint, hogy azok igazodjanak a felhasználók tartalomfogyasztási szokásaihoz a nap folyamán. A készülék a képernyőt a tartalomhoz igazítja, függetlenül attól, hogy a felhasználók böngésznek, videókat néznek, olvasnak vagy játszanak rajta. A mindössze 201 grammos Fold8 a Samsung eddigi legkönnyebb Galaxy Z Fold modellje. Összecsukva a 10:16-os képarányú fedlapi kijelzőt üzenetküldéshez, közösségi médiás frissítésekhez, böngészéshez és rövid videókhoz szánja a gyártó, kinyitva a 4:3-as főkijelző nagyobb felületet biztosít, amelyen a felhasználók teljesen elmerülhetnek a játékokban és a filmekben. Elforgatva ez a képarány természetes felületet teremt az olvasáshoz, kényelmesebb módot kínálva arra, hogy a felhasználók elmélyüljenek az e-könyvekben, cikkekben és hosszabb szövegekben, anélkül, hogy külön eszközt kellene magukkal vinniük.

Új formavilág - Fotó: Mediaworks

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra a tartalomelőállításhoz

Az Ultra a legmagasabb Galaxy minőséget képviseli a teljesítmény, a funkcionalitás és az innováció terén. Bár a Fold8 képaránya a nagy újdonság, az Ultra számít a csúcstelefonnak. A nagyméretű, 8 colos főkijelző hatékony munkaterületet kínál a többfeladatos munkavégzéshez, miközben a fejlett kamerarendszer és a hosszú élettartamú akkumulátor támogatja a felhasználókat az egész napos alkotásban. Mindez a Galaxy eddigi legvékonyabb Z Fold kialakításában érkezik – kinyitva mindössze 4,1 mm vastag, a tömege pedig 215 gramm, amellyel magasabb szintre emeli a produktivitást, bárhol is használják. A Galaxy Z Fold8 Ultrát úgy tervezték, hogy nagyobb szabadságot biztosítson a tartalomgyártóknak. Az Ultra-szintű kamerarendszer és a kreatív eszközök jelentősen megkönnyíthetik a kiváló minőségű tartalmak elkészítését a felvételtől a szerkesztésig, mindezt egyetlen eszközben.