A Samsung elárulta az új hajlítható kijelzőjének a titkát

Egy hét múlva óriási globális termékbemutatót tart a Samsung, ahol bemutatja az idei hajlítható okostelefonjait, amelyeket egyben az év legrosszabbul őrzött titkainak is nevezhetünk. A Galaxy Z Fold8, a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 részletei és tulajdonságai már minden lehetséges módon kiszivárogtak, de július 22-én, a londoni Galaxy Unpacked rendezvényen most már hivatalosan is bemutatják őket. Amiről eddig kevés szó esett az iparági pletykák során, az a technológia a hajlítható kijelző mögött. Flex Titánium neve, amely két kulcsfontosságú alkatrészre épül: egy rugalmas, rendkívül vékony titánötvözetből készült filmrétegre, amelyet magába a kijelzőbe építenek be, közvetlenül az OLED-panel alá, valamint egy alatta elhelyezett titánlemezre, amely rugalmas, mégis robusztus támasztást biztosít.
A Samsung új technológiája: Flex Titánium
Egy hajlítható okostelefon (összecsukható, összehajtható, ki hogy szereti nevezni) kifejlesztése sokkal bonyolultabb egy hagyományos készülékénél. Számtalan bonyolult, komplex műszaki problémát meg kell oldani a kellően vékony kialakítástól kezdve az akkumulátorok elhelyezéséig, de a lista élén mindenképpen az áll, hogy a belső kijelzőpanel megjelenését és tapintását tökéletesen meg kell valósítani.
Most már elvárt, hogy az adott gyártó a minimálisra csökkentse a középen lévő hajtásnyomot, és vizuálisan gyakorlatilag láthatatlanná tegye, emellett a minősége is a csúcskategóriába kell, hogy tartozzon.
A legközelebb ehhez eddig az Oppo került a Find N6 modelljével, amely gyakorlatilag hajtásmentes élményt nyújt, de Európában egyelőre nem került forgalomba a készülék, és úgy tűnik, ez így is marad. Magyarországon a Honor Magic V6 került eddig a legközelebb a minimálisra csökkentett hajtásnyomhoz, a várható ősszel érkezi hajlítható iPhone is erős szereplő lesz várhatóan a mezőnyben, korábbi pletykák szerint pedig a Samsung is kidolgozott egy technológiai megoldást a hajtásmentes kijelzőhöz. A vállalat most elmagyarázta, pontosan hogyan is valósítja ezt meg.
A Samsung új szerkezeti megközelítéssel tervezte meg a kijelzőt. A fejlesztéshez egy külső behatásoknak ellenálló, az ismételt összecsukást elviselő, mégis rendkívül vékony alapanyagra volt szükség. Három fő tényezőt kellett egyensúlyba hozni:
- a tartósság,
- a rugalmasság
- és a vékony kialakítás.
Ehhez végül a titán bizonyult a legideálisabb választásnak. A nagy szilárdságú titánt széles körben alkalmazzák az űrkutatásban is, például műholdantennák és marsjárók esetében. Merevsége miatt azonban komoly mérnöki kihívást jelentett a beépítése egy vékony és rugalmas kihajtható kijelzőszerkezetbe. A Samsung ezt a problémát úgy hidalta át, hogy a titánt két kulcsfontosságú komponens formájában – egy titánötvözetből készült filmrétegként és egy titánlemezként – integrálta a rendszerbe. Az OLED panel alatt elhelyezkedő titánötvözet filmréteg a kijelző belső tartásáért felel, és a hagyományos polimer filmekhez képest hússzor nagyobb mechanikai merevséget biztosít.
A precíziós hengerlési eljárással készült alkatrész vastagsága egy átlagos emberi hajszál egyharmadának felel meg, amely közvetlenül hozzájárul a kijelzőpanel még vékonyabb kialakításához.
A kijelző alatt egy nagy szilárdságú titánlemez helyezkedik el, amely rugalmas tartószerkezetként támasztja alá a kijelzőmodult. A fejlett furatmegmunkálási technológiának létrehozott mikromintázatú lyukak kiküszöbölik a kijelzőmodul és a titánlemezen található ragasztóréteg közötti légréseket, ezáltal szorosabb szerkezeti kötést biztosítanak. Az új kialakítás stabilabb alátámasztást nyújt a kihajtott kijelző számára, miközben megőrzi azt a rugalmasságot, amely a készülék ismételt össze- és kihajtásához szükséges. A lyukakkal tehát sikerült a rugalmasságot a nagyfokú tartóssággal ötvözni a vállalat szerint.
A fejlesztések csökkentik a hajtáscsík láthatóságát és növelik a képernyő folytonosságát, mindezt vékony kialakítás mellett a Samsung ígérete szerint. A jövő héten debütáló hajlítható telefonok tehát már az új Flex Titánium technológiával készültek.