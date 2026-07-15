A Samsung elárulta az új hajlítható kijelzőjének a titkát

Egy hét múlva óriási globális termékbemutatót tart a Samsung, ahol bemutatja az idei hajlítható okostelefonjait, amelyeket egyben az év legrosszabbul őrzött titkainak is nevezhetünk. A Galaxy Z Fold8, a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 részletei és tulajdonságai már minden lehetséges módon kiszivárogtak, de július 22-én, a londoni Galaxy Unpacked rendezvényen most már hivatalosan is bemutatják őket. Amiről eddig kevés szó esett az iparági pletykák során, az a technológia a hajlítható kijelző mögött. Flex Titánium neve, amely két kulcsfontosságú alkatrészre épül: egy rugalmas, rendkívül vékony titánötvözetből készült filmrétegre, amelyet magába a kijelzőbe építenek be, közvetlenül az OLED-panel alá, valamint egy alatta elhelyezett titánlemezre, amely rugalmas, mégis robusztus támasztást biztosít.

A Samsung jövő héten debütáló hajlítható okostelefonjai láthatóak állítólag egy Redditen keringő fotón - a képen a krém színű Fold8 látható, mellette /a háttérben pedig a fekete Fold8 Ultra és Flip8 látható - forrás: Reddit/GalaxyNote7Recalled

A Samsung új technológiája: Flex Titánium

Egy hajlítható okostelefon (összecsukható, összehajtható, ki hogy szereti nevezni) kifejlesztése sokkal bonyolultabb egy hagyományos készülékénél. Számtalan bonyolult, komplex műszaki problémát meg kell oldani a kellően vékony kialakítástól kezdve az akkumulátorok elhelyezéséig, de a lista élén mindenképpen az áll, hogy a belső kijelzőpanel megjelenését és tapintását tökéletesen meg kell valósítani.

Most már elvárt, hogy az adott gyártó a minimálisra csökkentse a középen lévő hajtásnyomot, és vizuálisan gyakorlatilag láthatatlanná tegye, emellett a minősége is a csúcskategóriába kell, hogy tartozzon.

A legközelebb ehhez eddig az Oppo került a Find N6 modelljével, amely gyakorlatilag hajtásmentes élményt nyújt, de Európában egyelőre nem került forgalomba a készülék, és úgy tűnik, ez így is marad. Magyarországon a Honor Magic V6 került eddig a legközelebb a minimálisra csökkentett hajtásnyomhoz, a várható ősszel érkezi hajlítható iPhone is erős szereplő lesz várhatóan a mezőnyben, korábbi pletykák szerint pedig a Samsung is kidolgozott egy technológiai megoldást a hajtásmentes kijelzőhöz. A vállalat most elmagyarázta, pontosan hogyan is valósítja ezt meg.