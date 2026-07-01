Teljesen új formavilággal érkezik a Samsung hajlítható okostelefonja

Hónapokig tartó szivárogtatások és pletykák után a Samsung végre a hivatalos csatornáin is elkezdte felhívni a figyelmet a hamarosan megjelenő, széles képernyős, hajlítható okostelefonjára, amelyről széles körben azt várják, hogy Galaxy Z Fold8 néven kerül forgalomba. A pletykák szerint a következő generációs Galaxy Z összecsukható készülékeket július 22-én mutatják be Londonban. A dél-koreai technológiai óriásvállalat hat rejtélyes előzetest tett közzé a közösségi médiában, amelyekkel első hivatalos utalásokat adott a pletykákban szereplő széles képernyős összecsukható készülékre anélkül, hogy kifejezetten felfedte volna annak nevét vagy akár típusát.

A Samsung már hivatalosan is promózza a megújult formavilágú hajlítható készülékét, amely július végén érkezik a híresztelések szerint - a képen az előd, a tavaly megjelent Samsung Galaxy Z Fold7

Fotó: Samsung

Már hivatalosan is kommunikál a Samsung, bár nem árulják el, hogy miről

Bár a teaser-videók nem mutatják be magát a készüléket, képekkel és szövegekkel hangsúlyozzák a széles kialakítást. A Samsung emellett olyan kifejezéseket is használ, mint „A New Shape” (új forma) és „A Bold Stroke” (itt a merész húzás tűnik ezesetben a legillőbb fordításnak), amelyek látszólag a pletykák szerint áttervezett, szélesebb képarányú Galaxy Z Fold8-ra utalnak. Bár a telefonról még nincsenek képek, a videók mind olyan tárgyakra irányítják a figyelmet (egy eltört csokoládé, egy kissé levágott kirakós játék stb.), amelyek eltérnek a szokásos okostelefon-méretektől.

A készülék kinyitott állapotában valószínűleg az eddig megszokotthoz képest szélesképernyős kijelzőélményben lesz részünk, ahelyett, hogy úgy éreznénk, mintha egy tömzsibb, 4:3-as képarányú táblagépet használnánk. A Samsung magyar nyelvű csatornáin is elkezdődött a promóció, az Instagram- és a YouTube-csatornájukon is kikerült a hat videó, amely szintén erősíti a pletykákat, az üzenetek itt is új formáról és merész húzásról, ellenállhatatlan átalakulásról szólnak.

A Samsung Magyarország Facebook-oldalán sorakozó videók bélyegképei - forrás: https://www.youtube.com/@SamsungMagyarorszag

A hírek a Samsung 2026-os hajlítható okostelefonjairól folyamatosan érkeznek. Nemrég például teljes listát kaptunk arról, hogy milyen szín- és tárhelykonfigurációval érkeznek az idei modellek. A kihajtva várhatóan szélesvászon-kijelzővel érkezik Fold8 krém, grafit, levendula és pisztácia színben lesz kapható, 256 GB, 512 GB és 1 TB tárhellyel. Mivel erős a konkurencia, ráadásul egy jelentős új belépő várható a hajlítható okostelefonok piacán, a Samsung mindent bevet, még egy hamarosan érkező mozifilmben is használják majd a vállalat okoseszközeit, többek között egy világhírű szuperhős is.