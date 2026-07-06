Technológiai bravúrra készülhet a Samsung, és több régi kritikára is reagálhat

Mióta először megjelentek az első hajlítható telefonok, mindenkinek ugyanaz volt a vesszőparipája: jó-jó, de kinyitva azért látszódik a hajtásnyom, csúnya a zsanér körüli gyűrődés. Ahogy teltek az évek, a gyártók egyre ügyesebben küszöbölték ki a vizuálisan zavaró jelenséget, egyre kevésbé lehetett látni a hajlítási vonalat. De azért még mindig ott volt, nemcsak technológiai értelemben, hanem a szemünk előtt is, de végül hozzászoktunk. Idén aztán az Oppo változtatott ezen a Find N6 modelljével, amely gyakorlatilag hajtásmentes élményt nyújt. A legújabb iparági pletykák szerint ezt a trendet követi a hajlítható okostelefonok atyjának tartott Samsung is.

A tavalyi hajlítható zászlóshajó, a Samsung Galaxy Z Fold7 - forrás: Origo

Megújulhatnak a Samsung hajlítható okostelefonjai

Egy ismert hivatásos szivárogtató, a népszerű kínai közösségi oldalon, a Weibón Ice Universe néven publikáló informátor szerint a július végén érkező Galaxy Z Fold8 sorozat lehet az első, amelynél a hajtásnyom valóban észrevétlen lehet. A fejlesztés állítólag messze meghaladja azt, amit a Samsung a Galaxy Z Fold7-nél elért, pedig valójában már ott sem lehetett ok panaszra. Jelenleg globálisan az Oppo megoldása a mérce, hisz már nem csupán vizuálisan javít. A simább hajtásnyom kevesebb zavaró tükröződést jelent a videók és játékok során, és megszünteti azt a mára már szinte megszokott mélyedést is, amelyen az ujjunk áthalad görgetés közben. Ha a Samsung eléri vagy túlszárnyalja ezt a szintet, az Oppo elveszíti egyik legnyilvánvalóbb hardveres előnyét.

A Samsung egy hasonlóan megújult hajlítható kijelzőt ötvözné a szélesebb körű elérhetőségével, a kiforrott szoftverével, a hosszú távú szoftverfrissítési elkötelezettségével és a láthatóbb-elérhetőbb kiskereskedelmi és szerviztámogatásával.

A hírek szerint a Samsung áttervezte a zsanérmechanizmust, hogy a kinyitás és az összecsukás határozottabb legyen, az informátor szerint viszont így a hajlítható készülékek bizonyos szögekben már nem maradnak olyan könnyen nyitott állapotban, mint a korábbi Galaxy Z Fold modellek. Ha az információ pontos, akkor előfordulhat, hogy a felhasználóknak problémáik lesznek a Samsung „Flex Mode” funkciójának használatával, amely lehetővé teszi, hogy a telefont laptopszerűen kinyitva használjuk fényképezéshez, videohívásokhoz, a média vezérléséhez, stb úgy, hogy az egyik kijelzőn a tartalom jelenik meg, a másikon pedig vezérlési lehetőségek. Valószínűleg a gyártó azért fel van készülve arra, hogy ezt a népszerű funkciót az új zsanérmechanizmussal is megtartsák az idei modellek.