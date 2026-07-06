Technológiai bravúrra készülhet a Samsung, és több régi kritikára is reagálhat

Mióta először megjelentek az első hajlítható telefonok, mindenkinek ugyanaz volt a vesszőparipája: jó-jó, de kinyitva azért látszódik a hajtásnyom, csúnya a zsanér körüli gyűrődés. Ahogy teltek az évek, a gyártók egyre ügyesebben küszöbölték ki a vizuálisan zavaró jelenséget, egyre kevésbé lehetett látni a hajlítási vonalat. De azért még mindig ott volt, nemcsak technológiai értelemben, hanem a szemünk előtt is, de végül hozzászoktunk. Idén aztán az Oppo változtatott ezen a Find N6 modelljével, amely gyakorlatilag hajtásmentes élményt nyújt. A legújabb iparági pletykák szerint ezt a trendet követi a hajlítható okostelefonok atyjának tartott Samsung is.
Megújulhatnak a Samsung hajlítható okostelefonjai
Egy ismert hivatásos szivárogtató, a népszerű kínai közösségi oldalon, a Weibón Ice Universe néven publikáló informátor szerint a július végén érkező Galaxy Z Fold8 sorozat lehet az első, amelynél a hajtásnyom valóban észrevétlen lehet. A fejlesztés állítólag messze meghaladja azt, amit a Samsung a Galaxy Z Fold7-nél elért, pedig valójában már ott sem lehetett ok panaszra. Jelenleg globálisan az Oppo megoldása a mérce, hisz már nem csupán vizuálisan javít. A simább hajtásnyom kevesebb zavaró tükröződést jelent a videók és játékok során, és megszünteti azt a mára már szinte megszokott mélyedést is, amelyen az ujjunk áthalad görgetés közben. Ha a Samsung eléri vagy túlszárnyalja ezt a szintet, az Oppo elveszíti egyik legnyilvánvalóbb hardveres előnyét.
A Samsung egy hasonlóan megújult hajlítható kijelzőt ötvözné a szélesebb körű elérhetőségével, a kiforrott szoftverével, a hosszú távú szoftverfrissítési elkötelezettségével és a láthatóbb-elérhetőbb kiskereskedelmi és szerviztámogatásával.
A hírek szerint a Samsung áttervezte a zsanérmechanizmust, hogy a kinyitás és az összecsukás határozottabb legyen, az informátor szerint viszont így a hajlítható készülékek bizonyos szögekben már nem maradnak olyan könnyen nyitott állapotban, mint a korábbi Galaxy Z Fold modellek. Ha az információ pontos, akkor előfordulhat, hogy a felhasználóknak problémáik lesznek a Samsung „Flex Mode” funkciójának használatával, amely lehetővé teszi, hogy a telefont laptopszerűen kinyitva használjuk fényképezéshez, videohívásokhoz, a média vezérléséhez, stb úgy, hogy az egyik kijelzőn a tartalom jelenik meg, a másikon pedig vezérlési lehetőségek. Valószínűleg a gyártó azért fel van készülve arra, hogy ezt a népszerű funkciót az új zsanérmechanizmussal is megtartsák az idei modellek.
Nem csak a zsanérral és a hajtásnyommal foglalkozott a Samsung. A minap olyan kémfotók jelentek meg a telefonról, pontosabban egy dummy/makett változatról, amelyek alapján a külső kijelző szélesebb lesz, mint a korábbi Foldoknál, vagyis sokkal inkább teljesértékűnek érezheti majd a felhasználó a készüléket összehajtott állapotban is. Persze hozzá kell tenni: simán lehet, hogy a végső verziónak semmi köze nem lesz a korábban kiszivárgott képekhez. Mindenesetre a formaterv frissítése biztosnak tűnik. Ami viszont kevésbé derül ki, hogy drágulnak a készülékek, A 256GB-os Fold 8 Ultra 100, az 512GB-os 180, az 1TB tárhelyű pedig 280 euróval drágább áron debütál Európában a hírek alapján. A Flipeknél 100 (256GB) és 180 (512GB) eurós áremelésre számítanak. Ahogy ilyenkor mindig megírjuk, a magyar árakról csak a hivatalos bemutató után lesz értékelhető információ.
Innováció és a formavilág újabb szintje
Amikor a Samsung 2019-ben bemutatta az eredeti Galaxy Foldot, nem csupán egy új okostelefont hozott létre, hanem egy új kategóriát is, az egész iparágat arra inspirálták, hogy újragondolják, mire is képes egy mobilkészülék. Az első bemutatkozást követően a Samsung gyorsan kibővítette kihajtható készülékeinek kínálatát a Galaxy Z Flip sorozat bevezetésével, amely a nosztalgikus, zsebben hordozható, kagylós kialakítást hozta vissza a modern hétköznapokba. Minden egyes következő generáció tovább feszegette a technológia határait. Így összegez a dél-koreai techóriás:
- Tartósság: Az olyan mérföldkőnek számító műszaki fejlesztések, mint az Ultra Thin Glass (UTG), felváltották a kezdeti polimer alapú kijelzőket, így prémium minőséget és felhasználói élményt nyújtottak, miközben jelentősen megnövelték a készülékek élettartamát.
- Ellenálló a mindennapokban: A Samsung bevezette az IPX8 vízállóságot a kihajtható készülékekbe, bizonyítva, hogy a különleges kialakítás nem jelenti a mindennapi tartósság feláldozását.
- Forma és a funkció találkozása: A fejlesztések csúcspontja a Flex zsanér lett, egy olyan mérnöki remekmű, amely a készülékeket vékonyabbá, elegánsabbá és ergonomikusabbá tette, mint valaha.
A fejlődés azonban még korántsem ért véget, ígéri a vállalat friss sajtóközleménye. Úgy fogalmaznak, hogy "a Samsung mélyen elkötelezett az innovációk megosztása és új, egyedülálló formatervek létrehozása mellett, így a vállalat a jövőbe tekint. 2026 nyarán egyre izgatottabb várakozás előzi meg a következő generációs Galaxy újítások bemutatását. A Samsung hagyományaihoz hűen továbbra is a kihajtható technológia és a formavilág újabb szintjének megalkotásán dolgozik – ahogyan azt az elmúlt hét évben is tette." Ezek után a megváltozott/újragondolt formavilágot gyakorlatilag biztosra vehetjük.