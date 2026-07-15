Túszul ejti az egészségügyi adatainkat a Samsung Health az AI miatt

Egyes Samsung Health-felhasználók egy új kapcsolót látnak az alkalmazásban, szúrta ki az Android Authority. Ez a kapcsoló lehetővé teszi a Samsung számára, hogy az adott felhasználó egészségügyi adatait a mesterséges intelligencia betanításához használja fel, Ha ezt lekapcsolnánk, jön a figyelmeztetés, hogy ezesetben nem tudjuk szinkronizálni az egészségügyi adatainkat a továbbiakban a Samsung-fiókunkkal, sőt, törlik őket.

A Samsung Health a Samsung Galaxy Watch8 okosórával jó páros,kérdés, hogy milyen áron? (illusztráció)

Fotó: Samsung

Megkaptuk az ukázt a Samsung Health apptól

A Samsung Health pontosan leírja, hogy milyen egészségügyi adatokat rögzítenek a mesterséges intelligencia betanításához:

Egészségügyi és jóléti adatok: a testméretekkel, a táplálkozással, a lépésszámmal és a fizikai aktivitással, valamint az alvással kapcsolatos adatok

Gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos adatok, beleértve a vényeket és az adagolásokat

Egészségügyi dokumentáció: orvosi és klinikai adatok, például diagnózisok, prognózisok, vizsgálati eredmények, korábbi feljegyzések és kezelések

A menstruációs ciklusokkal kapcsolatos adatok, beleértve a fizikai állapotot és a fiziológiai mutatókat (pl. pulzusszám)

„Azokat az egészségügyi adatokat, amelyek gyűjtéséhez és feldolgozásához hozzájárult, mesterséges intelligencia betanítására és modellezésére fogjuk felhasználni – beleértve az emberi ellenőrzést is –, a Samsung Health fejlesztése érdekében, ideértve az egészségi állapotok elemzésére szolgáló algoritmusokat és a mesterséges intelligencia funkcióinkat is” – olvasható az oldal egy másik részében.

Az ilyen jellegű egészségügyi adatok viszont rendkívül érzékenyek, és egyelőre nem derül ki, hogy ezeket az adatokat egyáltalán anonimizálják-e, bár feltételezzük, hogy igen. De ez csak feltételezés.

Viszont, ha a Samsung komolyan is veszi az adatok anonimizálását és védelmét, ez mégiscsak egy barátságtalan (és szokatlan) lépésnek tűnik, pláne a dél-koreai gyártó nagy júliusi termékbemutatója előtt. Minimum meglepő, hogy egy olyan alapvető funkciót, mint az egészségügyi adatok szinkronizálása, a Samsung mesterséges intelligenciájának betanításától tegyenek függővé. Egyfelől érthető az AI fejlesztésére vonatkozó szándék, de furcsa éle van a kötelezővé tételnek, pláne, hogy biztosan vannak olyan Samsung Health-felhasználók, akik nem használnak mesterséges intelligencia-funkciókat, és csak egy egyszerű, eszközök között működő egészségügyi alkalmazáscsomagot szeretnének. Megkerestük a Samsung magyarországi képviseletét az ügyben, ha válaszolnak, természetesen frissítjük a cikket.