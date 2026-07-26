A Samsung szerint az okosóráival egészségesebbek lehetünk

Július 22-i londoni globális termékbemutatóján a Samsung bemutatta a Galaxy Watch okosóra-sorozat új generációját, a Galaxy Watch Ultra2 és a Galaxy Watch9 okosórákat, amelyeket már nem szimpla mérőeszközként ajánl a gyártó, hanem egyfajta partneri státuszt szán neki az egészségünk megőrzésében. Már korábban is arról beszéltek, hogy az AI-alapú, mindennapokban használt technológia akkor teremt valódi értéket a felhasználók számára, ha észrevétlenül, a háttérből támogatja őket proaktív módon. Nem meglepő tehát, hogy az Ultra2 és a Watch9 fejlesztéseinek középpontjában a Samsung mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi funkciói állnak, amelyek mélyebb betekintést engednek a mért adatokba és a gyártó szándékai szerint támogatják a személyre szabott, valós idejű és proaktív egészségmenedzsmentet.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 - Fotó: Mediaworks

A Samsung a megelőzésre teszi a hangsúlyt, és javaslatokat tesz

A Galaxy Watch BioActive érzékelője folyamatos biometrikus adatokat rögzít a felhasználók életmódjáról és szokásairól, hogy átfogó képet alkosson az egészségi állapotukról. A Galaxy Watch ezután a gyártó tájékoztatója szerint ezeket az összetett biometrikus adatokat javaslatokká alakítja, hogy

a felhasználókat azt is tudják, hogy mit tehetnek az egészségükért. Az új – a Galaxy Watch Ultra2 és Galaxy Watch9 okosórákon egyaránt elérhető – funkciók a Samsung megelőzésre épülő filozófiáját erősítik.

A Galaxy Watch ennek alapján úgy lett megtervezve, hogy pontosabb és tartalmasabb egészségügyi útmutatást kínáljon az alábbiakról: alvás, fizikai aktivitás, szív- és érrendszeri egészség, valamint regeneráció.

Samsung Galaxy Watch9 - Fotó: Mediaworks