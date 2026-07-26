A Samsung szerint az okosóráival egészségesebbek lehetünk

Július 22-i londoni globális termékbemutatóján a Samsung bemutatta a Galaxy Watch okosóra-sorozat új generációját, a Galaxy Watch Ultra2 és a Galaxy Watch9 okosórákat, amelyeket már nem szimpla mérőeszközként ajánl a gyártó, hanem egyfajta partneri státuszt szán neki az egészségünk megőrzésében. Már korábban is arról beszéltek, hogy az AI-alapú, mindennapokban használt technológia akkor teremt valódi értéket a felhasználók számára, ha észrevétlenül, a háttérből támogatja őket proaktív módon. Nem meglepő tehát, hogy az Ultra2 és a Watch9 fejlesztéseinek középpontjában a Samsung mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi funkciói állnak, amelyek mélyebb betekintést engednek a mért adatokba és a gyártó szándékai szerint támogatják a személyre szabott, valós idejű és proaktív egészségmenedzsmentet.
A Samsung a megelőzésre teszi a hangsúlyt, és javaslatokat tesz
A Galaxy Watch BioActive érzékelője folyamatos biometrikus adatokat rögzít a felhasználók életmódjáról és szokásairól, hogy átfogó képet alkosson az egészségi állapotukról. A Galaxy Watch ezután a gyártó tájékoztatója szerint ezeket az összetett biometrikus adatokat javaslatokká alakítja, hogy
a felhasználókat azt is tudják, hogy mit tehetnek az egészségükért. Az új – a Galaxy Watch Ultra2 és Galaxy Watch9 okosórákon egyaránt elérhető – funkciók a Samsung megelőzésre épülő filozófiáját erősítik.
A Galaxy Watch ennek alapján úgy lett megtervezve, hogy pontosabb és tartalmasabb egészségügyi útmutatást kínáljon az alábbiakról: alvás, fizikai aktivitás, szív- és érrendszeri egészség, valamint regeneráció.
- Alvási apnoé: Az amerikai FDA által is engedélyezett funkció az AI-algoritmusoknak köszönhetően mélyebb betekintést enged az alvás közbeni légzészavarokba. Használatához Android 12 vagy újabb verziót futtató Galaxy okostelefon szükséges. Arra szolgál, hogy egy 2 éjszakás megfigyelési periódus alatt észlelje a közepesen súlyos vagy súlyos alvási apnoe jeleit. A 2 napnak nem feltétlenül kell egymást követnie, de a 10 napos időkereten belül kell rögzíteni őket. Az alvási apnoe jeleinek ellenőrzéséhez Galaxy Watch okosóra (Galaxy Watch Ultra, Watch7 és a később kiadott, Wear OS 7.0 operációs rendszert futtató Galaxy Watch szériák) és Android 12 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató Galaxy okostelefon szükséges. A funkció természetesen nem helyettesíti az egészségügyi szakember által végzett diagnózist vagy kezelést, és jelenleg csak bizonyos országokban érhető el.
- Vitális jelek: Proaktívan nyomon követi a felhasználó személyes egészségi alapértékeit alvás közben, és riasztásokat küld a jelentős eltérésekről. A Vitális jelek funkcióhoz legalább 7 éjszaka alvásadatai szükségesek. Az Életjelek Android telefonokon (Android 11 vagy újabb verzió) érhető el, és a Samsung Health alkalmazás (v7.0 vagy újabb verzió) szükséges hozzá, és persze Samsung-fiókba való bejelentkezés szükséges. A Vitális jelek használatához alvás közben Galaxy Watch okosórát vagy Galaxy Ring okosgyűrűt kell viselni, és a gyártó itt is felhívja a figyelmet, hogy egészségügyi állapot diagnosztizálásához vagy kezeléséhez orvoshoz kell fordulni.
- Szívegészségi pontszám: Egyszerű, cselekvésre ösztönző pontszám és személyre szabott életmód-ajánlások segítségével könnyedén áttekinthetővé teszi a kardiovaszkuláris egészségi állapotot. Elérhető a One UI 9 felülettel rendelkező, hamarosan megjelenő Galaxy Watch készülékeken. Kompatibilis Samsung Galaxy telefon, Samsung Health alkalmazás (v7.0) és Samsung-fiók szükséges hozzá. A kezdeti beállításhoz az óra 24 órás viselése szükséges (beleértve az ébrenléti és alvási időszakot is). A Szívegészségi pontszám szoftverfunkciói nem alkalmasak betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére, tehát az orvost nem helyettesítik.
- Napi kardióterhelés: Az edzésmennyiségre és a becsült regenerációs igényekre vonatkozó, személyre szabott útmutatások segítségével optimalizálja az edzést. A funkciók használatához legalább 7 napos tevékenységi napló szükséges, míg az optimális pontosság érdekében 28 napos folyamatos viselés javasolt. Az értékek növekedhetnek olyan mindennapi helyzetekben, amikor a pulzusszám megemelkedik, például feszültség, szorongás vagy stressz esetén.
- Fitneszindex: Átfogó képet ad a fizikai erőnlétről személyre szabott célokkal, amelyekkel fokozható a mindennapi teljesítmény. A funkciók használatához legalább egy BIA (testösszetétel-elemzés) és egy VO2Max mérés szükséges, valamint kétnapi tevékenységi napló és lépésszám-adat.
- Hallás: A veszélyes zajszintekre vonatkozó figyelmeztetések és részletes jelentések segítségével védi a hallás egészségét hosszú távon. A funkciók használatához az óráról történő aktiválás szükséges (Samsung Health > Hallás > Beállítások > Hangmonitorozás „Be”.