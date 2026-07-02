Vége a lemezes videójátékoknak? A Sony leállítja a gyártást Playstationre, a Microsoft is efelé halad az Xbox-szal

Úgy tűnik, lemezes játékok korszaka a végéhez közeledik, legalábbis a Sony esetében, amely bejelentette, hogy 2028-ban leállítja a lemezek gyártását. A hivatalos Playstastion blogon azt írják, hogy mivel úgy általában is a fizikai lemezekről a digitális formátumra tér át a világ át, 2028. januárjától megszűnik a PlayStation-konzolokra megjelenő összes új játék fizikai lemezének gyártása, ezentúl az új játékok kizárólag digitális formátumban lesznek elérhetők a PlayStation Store-ban és a kiskereskedelmi üzletekben. Ez az átállás nem érinti azokat a játékokat, amelyek már megjelentek, illetve 2028. januárja előtt lemezformátumban fognak megjelenni. A Sony szerint a digitális média iránti általános preferencia jelentősen meghaladja a fizikai lemezek iránti érdeklődést.

2028-tól búcsút inhetünk az új lemezes videójátékoknak, legalábbis a Sony Playstation gépeken biztosan - Fotó: Shutterstock

A Sony megszünteti a lemezgyártást Playstationre

A Sony nem adott további részleteket arról, hogy az említett dátum után leállítja-e a lemezmeghajtóval ellátott PS5-ök gyártását. Matt Piscatella, a Circana kiskereskedelmi elemző cég vezető igazgatója és videojáték-ipari tanácsadója szerint a fizikai játékok értékesítése 2008 óta csökken a 11,5 milliárd dolláros csúcshoz képest.

A mostani bejelentéssel jó eséllyel a még be nem jelentett PlayStation 6 egy teljesen digitális konzol lesz.

Tavaly a fizikai eladások csökkenésének üteme a 2021 óta a legalacsonyabb volt Piscatella szerint, köszönhetően a Nintendo Switch 2 piacra dobásának, de a 2025-re prognosztizált 1,5 milliárd dolláros forgalom 1995 óta a legalacsonyabb érték. A mostani fejleményekkel még érthetőbb a Rockstar sok rajongót elszomorító bejelentése, miszerint nem lesz fizikai lemeze a novemberben érkező GTA 6-nak.