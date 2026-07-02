Vége a lemezes videójátékoknak? A Sony leállítja a gyártást Playstationre, a Microsoft is efelé halad az Xbox-szal

Úgy tűnik, lemezes játékok korszaka a végéhez közeledik, legalábbis a Sony esetében, amely bejelentette, hogy 2028-ban leállítja a lemezek gyártását. A hivatalos Playstastion blogon azt írják, hogy mivel úgy általában is a fizikai lemezekről a digitális formátumra tér át a világ át, 2028. januárjától megszűnik a PlayStation-konzolokra megjelenő összes új játék fizikai lemezének gyártása, ezentúl az új játékok kizárólag digitális formátumban lesznek elérhetők a PlayStation Store-ban és a kiskereskedelmi üzletekben. Ez az átállás nem érinti azokat a játékokat, amelyek már megjelentek, illetve 2028. januárja előtt lemezformátumban fognak megjelenni. A Sony szerint a digitális média iránti általános preferencia jelentősen meghaladja a fizikai lemezek iránti érdeklődést.
A Sony megszünteti a lemezgyártást Playstationre
A Sony nem adott további részleteket arról, hogy az említett dátum után leállítja-e a lemezmeghajtóval ellátott PS5-ök gyártását. Matt Piscatella, a Circana kiskereskedelmi elemző cég vezető igazgatója és videojáték-ipari tanácsadója szerint a fizikai játékok értékesítése 2008 óta csökken a 11,5 milliárd dolláros csúcshoz képest.
A mostani bejelentéssel jó eséllyel a még be nem jelentett PlayStation 6 egy teljesen digitális konzol lesz.
Tavaly a fizikai eladások csökkenésének üteme a 2021 óta a legalacsonyabb volt Piscatella szerint, köszönhetően a Nintendo Switch 2 piacra dobásának, de a 2025-re prognosztizált 1,5 milliárd dolláros forgalom 1995 óta a legalacsonyabb érték. A mostani fejleményekkel még érthetőbb a Rockstar sok rajongót elszomorító bejelentése, miszerint nem lesz fizikai lemeze a novemberben érkező GTA 6-nak.
A fizikai lemezek forgalmazásának megszüntetésével párhuzamosan a Sony bejelentette, hogy bezárja a PS3 és a PS Vita digitális áruházait. Azok, akik még mindig ezeket az eszközöket használják, nem fogják tudni új játékokat vásárolni. A bezárás régiónként, idén augusztustól kezdődően megy végbe, a Sony szerint a felhasználók az áruházak bezárása után is letölthetik a korábban megvásárolt tartalmakat "a belátható jövőben". 2027 júliusáig zár be az összes bolt, Magyarországra is ez az időpont érvényes.
A Microsoft is digitális megoldáson dolgozik, igaz, még a fizikai Xbox-lemezeket bevonva
Nem sokkal a Sony bejelentése után elkezdtek szivárogni a hírek arról, hogy az Xbox olyan megoldáson dolgozik, amely lehetővé teszi a játékosok számára, hogy fizikai lemezeikről digitális másolatot készíthessenek. A „Disc2Digital” néven ismert funkció lehetővé tenné a tulajdonosok számára, hogy a játék digitális másolatát megkapják, amikor a lemezt behelyezik a konzoljukba.
Ez a másolat a konzolon lévő Microsoft-fiókhoz lesz kötve, és az Xbox Play Anywhere funkció révén más eszközökön – például PC-ken vagy hordozható eszközökön – is játszható lesz az adott játék.
Ha egy játék elérhető az Xbox Cloud Gaming szolgáltatáson keresztül, és a Microsoft-fiók tulajdonosának van Game Pass előfizetése is, akkor az adott játék közvetlenül egy eszközre streamelhető anélkül, hogy helyet foglalna a merevlemezen.
- Xbox One és az Xbox Series X játékok esetében tesztelik a funkciót.
- Xbox és Xbox 360 játékoknál nem fog működni.
Miután a digitális másolatot hozzáadták a fiókhoz, a fizikai lemez továbbra is működni fog. Ha viszont valaki eladja vagy kölcsönadja a lemezt, akkor elveszíti a digitális másolatot, mivel az átkerül az új konzolra vagy Xbox-fiókra, amivel használni kezdik. A Microsoft egyelőre nem reagált a megjelent hírekre, az irány viszont egyértelműnek tűnik a lemezek digitalizálásával.