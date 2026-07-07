A Washington Post 50 éve megtippelte, hogyan fog fejlődni a technológia - sok mindent eltaláltak

Ötven évvel ezelőtt, amikor a floppy lemezek még a legmodernebb technológiának számítottak, és a személyi számítógépek hódítása épp hogy elkezdődött, a The Washington Post megkísérelte a lehetetlent: megpróbálta megjósolni, hogyan fog kinézni az élet 2026-ban - ami a technológia fejlődését illeti. Természetesen több olyan tipp is volt, ami inkább egy sci-fibe illik, de olyan is született, amelyek mára a mindennapi élet részévé vált. Az Egyesült Államok 250. évfordulójára közzétett visszatekintő cikkben az újság újra elővette Thomas O’Toole tudományos szerkesztő 1976-os cikkét, és összehasonlította az abban szereplő előrejelzéseket a jelennel. Az eredményekből kiderül, hogy a hosszú távú tudományos trendek előrejelzése egyáltalán nem lehetetlen.

A technológiai fejlődés egyik meghatározó energetikai trendje a napenergia terjedése (illusztráció) - Fotó: Unsplash

A technológia fejlődése

A szerző, O’Toole arra tippelt, hogy a napenergia fontos energiaforrássá válik, miközben a kereskedelmi célú fúziós energia megvalósulása még évtizedekig várat magára. Ez nagyjából bejött. A napenergia ma már jelentős részét képezi például az Egyesült Államokban az új villamosenergia-termelésnek, míg a fúziós energiába egyelőre milliárdokat lapátolnak anélkül, hogy eljutott volna a kereskedelmi alkalmazásig.

Megjósolta a mobilkommunikáció térnyerését is: elképzelte, hogy a telefonhívások a hagyományos rézkábelek helyett optikai szálakon keresztül fognak haladni. Bár

az okostelefonokat,

a közösségi médiát

vagy a mobilalkalmazásokat nyilván nem jelezhette előre, de a hálózatba kapcsolt világról alkotott átfogó elképzelése tökéletesen előrelátónak bizonyult.

Világszerte milliárdok számára váltak a kommunikáció, a kereskedelem, a szórakozás és az információhoz való hozzáférés elsődleges csatornájává a mai okostelefonok.

O’Toole arról is írt, hogy a géntechnológia átalakítja az egészségügyet - ma már a génszerkesztést alkalmazzák a kutatásban és a kísérleti kezelésekben, bár az emberi embriók génszerkesztése továbbra is rendkívül ellentmondásos kérdés. Az a jóslata is beigazolódott, hogy az amerikaiak hosszabb ideig fognak élni. Az átlagos várható élettartam az elmúlt években rekordmagasságba emelkedett, az egészségügyet érintő folyamatos kihívások ellenére. Egyes előrejelzések persze finoman szólva is optimistábbak voltak, mint a valóság. O’Toole azt képzelte el, hogy az atomhajtású mesterséges szívek mindennapossá válnak, de a modern orvostudomány ehelyett a gyógyszerek, a minimálisan invazív beavatkozások és a szervátültetések irányába ment el.