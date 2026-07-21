Temu-visszatérítés: így kapjuk meg a 2000 forintot, és így védekezhetünk az adathalászokkal szemben

Ahogy megírtuk, a Temu 2000 forintot fizet minden olyan magyar vásárlónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a Temu weboldalán vagy az applikációban. Összesen legalább 882 millió forintról van szó, tehát minimum 441 ezer magyar vevőt érinthet a Temu-visszatérítés. A Gazdasági Versenyhivatal április végén lezárt eljárásának eredményeként a Temu üzemeltetője a visszatérítés mellett kapott egy 437 millió forintos bírságot is, ezt már befizette a magyar központi költségvetésbe.

Temu-visszatérítés: érdemes odafigyelni, milyen adatokat kér az email (illusztráció) - Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Temu-visszatérítés: így kapjuk meg a pénzt

A hivatalos tájékoztatás szerint az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak "egy dedikált aktiváló linket, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges információkat." Ahogy arra a Magyar Állampapír Kalkulátor felhívja a figyelmet, simán lehet, hogy valaki megijed a levéltől, és akár adathalászattal is összetévesztheti. Fontos, hogy a Temu levele, ami alapján megkapják az érintettek a nekik járó 2000 forintot, kizárólag bankszámlaszámot, vagyis IBAN-t (vagy egy elterjedt online fizetési fiókot) kér. Ezzel az adattal kizárólag utalni tudnak az embernek, a számlaszám puszta ismeretével leemelni nem tudnak róla. Felmerülhet viszont a gyanú, hogy egyes rossz szándékú emberek igyekeznek visszaélni a visszatérítéssel, és erre hivatkozva tényleg adathalász levelekkel kezdik bombázni a gyanútlan felhasználókat. A Temu viszont kizárólag a fentebb említett adatot fogja kérni, semmi mást. Nem szabad - se most, se máskor - megadni olyan érzékeny adatokat, mint

bankkártyaszám és bankkártyaadatok (lejárat, háromjegyű CVC kód, járati idő)

netbankos jelszót, PIN-t, SMS-ben érkező kódot

és semmilyen kezelési díjat sem szabad kifizetni, ha erre sürgetne egy email a Temu-visszatérítésre hivatkozva.

Dönthet úgy is valaki, hogy neki a 2000 forint nem ér annyit, hogy bankszámlaszámot adjon meg a Temunak, pontosabban a Temu európai üzemeltetőjének, a Whaleco Technology Limitednek. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezesetben a cégnek ugyanúgy fizetnie kell. A Gazdasági Versenyhivatal tájékozatása szerint ha a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió Ft-ot, a Temu-t működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.