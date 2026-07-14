A mesterséges intelligencia villámgyorsan beépült az életünkbe. Üzleti, oktatási célra egyaránt használjuk, de sokszor a mindennapok kérdéseire is hajlamosak vagyunk valamelyik csevegőrobottól választ kérni. Sajnos az AI népszerűsége miatt szinte magától értetődő volt, hogy előbb-utóbb a rossz szándékú emberek figyelmét is felkelti a technológia. Mostanra kiderült, hogy imádják a terroristák is!

A terroristák is használják a mesterséges intelligenciát (illusztráció) - Fotó: Unsplash

A terroristák is kedvelik és használják a mesterséges intelligenciát

Egy tanulmány szerint, amelyet a publikálás előtt megosztottak a The New York Times-szal, a kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy a Boko Haram terrorszervezet tagjai szívesen használják a népszerű mesterségesintelligencia-alapú csevegőrobotokat mind a mindennapi tevékenységek, mind a harci feladatok támogatására. Az elmúlt két évben Nigériában 27 volt taggal készített interjúk szerint technikai információk összegyűjtésére, fegyverek karbantartására, sőt, terrortámadások tervezésének elősegítésére is használtak olyan népszerű, mindenki által hozzáférhető AI-eszközöket, mint

a ChatGPT,

a Gemini,

a Claude,

a Grok,

a Meta AI

és a DeepSeek.

Ami különösen aggasztó, hogy nem csak 1-1 techérdeklődésű terrorista vonta be az AI-t a saját szervezetének mindennapjaiba, akire a többiek csodabogárként tekintenek. A jelentés szerint a Boko Haram szervezett formában használja a mesterséges intelligenciát: külön erre a célra létrehozott csapatokkal, belső képzésekkel és a tagok közötti tudásmegosztással. A kutatók azt is elmondták, hogy egyes felhasználóknak

sikerült kijátszaniuk azokat a beépített biztonsági védelmi mechanizmusokat is, amelyeknek célja az volt, hogy megakadályozzák a mesterséges intelligenciát abban, hogy erőszakkal kapcsolatos kérésekre válaszoljon.

Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mai mesterségesintelligencia-alapú csevegőrobotok kérésre se szó se beszéd, rögtön veszélyes utasításokat adnának ki. A kutatások nagy része a 2024 végéig tartó időszakra összpontosít, és az érintett vállalatok szerint az újabb verziók szigorúbb biztonsági intézkedéseket tartalmaznak, írja a Digital Trends. Arra is rámutatnak, hogy sok feladatelem a szürkezónába esik. Például az, ha megkérdezünk egy mesterséges intelligenciát, hogyan kell megjavítani egy motorkerékpárt, vagy hogyan lehet megérteni az alapvető kémiát, önmagában nem káros, bár tény, hogy az információkkal vissza lehet élni.