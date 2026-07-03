Megzavarhatja az okosórákat, okoskarkötőket, aktivitásmérőket a tetoválás

Van egy réteg, akiknek extra nehezítéssel kell szembenézniük, ha hordozható okoseszközzel szeretnének egészségügyi értékeket, aktivistást mérni. Azok, akiknek a csuklóján tetoválás van, külön kihívást jelent az okosórák, okoskarkötők, aktivitásmérők viselése és használata. Ez persze igazságtalan, a fitneszkövetők által nyújtott előnyök mindenkinek járnak, ennek ellenére régi probléma ez: a tetovált bőr és a hordható eszközök által használt érzékelők gyakran nem működnek jól együtt.
Tetoválás és viselhető okoseszközök: viharos kapcsolat
Az egyik legfőbb probléma, amellyel a tetovált emberek szembesülhetnek, az egyik alapfunkcióval, a pulzusméréssel kapcsolatos. A viselhető okoseszközök a fotopletizmográfia (PPG) nevű, fényen alapuló technikát használják a pulzus mérésére. Ez az a zöld fény, amit akkor látunk, ha megfordítjuk az eszközünket. Ezzel a fényforrással megvilágítja a bőrt, és az eszköz egy érzékelővel méri a visszavert vagy átbocsátott fény mennyiségét, amely a szívveréssel változik. Ebből az aktivitásmérünk egy algoritmussal pontos pulzusszámot számol.
A tetoválások azonban elzárhatják ezt a fényt, ami megzavarja a mérési eredményeket.
A másik probléma a csuklófelismerés, amely szintén fényt használ annak megállapításához, hogy az adott viselhető okoseszköz (óra, karkötő) a felhasználó csuklóján van-e (egy gyorsulásmérő és elektromos érzékelők mellett). Ha egy tetoválással borított csuklóra helyezünk egy okosórát, előfordulhat, hogy a készülék egyáltalán nem érzékeli, hogy viselik, így a felhasználónak újra és újra fel kell oldania, valahányszor használni szeretné, vagy csak rápillantana, hogy érkezett-e üzenet vagy más értesítés. Ez nyilván nem hangzik túl életszerűnek, ugye?
Felesleges meglepődni ezen. Bár olyan olyan fejlett technológiáról van szó, amely gesztusvezérlésre reagál, személyre szabott alvási tanácsadást nyújt, vérnyomást mér, és életmentő funkciót is kaphat, a tetoválások okozta elakadás nem alaptalan, a gyártók is ismerik a problémát, többek között Garminnak és az Apple-nek is van hivatalos kommunikációja erről régóta. (Röviden: ha lehet, ne viseljük az eszközt tetovált bőrfelületen...)
Van megoldás?
Az emberek kreatív tud lenni, ha valamit nagyon szeretne, így a tetovált közösség is többféle módszert talált már ki.
- Van, aki a csukló belső részén hordja az okosóráját,
- mások epoxi matricát vagy más átlátszó ragasztószalagot használ több rétegben, és ez több esetben megmagyarázhatatlan módon megoldja a problémát.
- Lehetőség van mellkasi öv használatára is, ha kizárólag a pontos pulzusmérés a cél, de ez nyilván nem egy mindennapos viselet.
Egy 2025-ben publikált tanulmány megkísérelt pontos adatokat adni a tetovált és tetoválásmentes bőr közötti különbségről viselhető okoseszközök tekintetében, de ez teljes egészében nem sikerült.
A kutatók Polar Verity Sense készüléket és karkötőt használták: a résztvevőknek egy eszközt a tetoválásukon, egy másikat pedig ugyanazon a karjukon, tetoválás nélküli területen kellett hordaniuk. Emellett egy Polar H10 mellkasi pulzusmérőt is viseltek az alapértékek megállapításához, mivel ezt a típusú hordható eszközt pontosabbnak tartják. Az adott napon nyomon követték őket pihenés közben, saját tempójukban történő séta és kocogás közben. Ebből kiderült, hogy
a tetoválások jelenléte valóban hatással volt a pulzusértékekre, de attól függően, hogy éppen mit csinált. A legnagyobb különbséget nyugalmi helyzetben érzékelték,
és ahogy intenzív lett a testmozgás, úgy csökkent. Egyes esetekben „a karon lévő tetoválás jelenléte egyáltalán nem befolyásolta a pulzusmérés pontosságát. Számos változót kell figyelembe venni – például a festék színét, telítettségét és mélységét –, és a jelenlegi helyzetben még nem végeztek elegendő, a probléma legapróbb részleteit is feltáró kutatást ahhoz, hogy egy általános, minden igényt kielégítő megoldást találjanak. Addig pedig marad a kreativitás.