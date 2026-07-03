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tetoválás

Megzavarhatja az okosórákat, okoskarkötőket, aktivitásmérőket a tetoválás

47 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Van, aki talált rá megoldást. A tetoválás kihívás elé állítja a hordozható technológiát, de nincs minden veszve.
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tetoválásokoskarkötőviselhető eszközokosóra

Van egy réteg, akiknek extra nehezítéssel kell szembenézniük, ha hordozható okoseszközzel szeretnének egészségügyi értékeket, aktivistást mérni. Azok, akiknek a csuklóján tetoválás van, külön kihívást jelent az okosórák, okoskarkötők, aktivitásmérők viselése és használata. Ez persze igazságtalan, a fitneszkövetők által nyújtott előnyök mindenkinek járnak, ennek ellenére régi probléma ez: a tetovált bőr és a hordható eszközök által használt érzékelők gyakran nem működnek jól együtt.

A tetoválás megzavarhatja a viselhető okoseszközöket
A tetoválás megzavarhatja a viselhető okoseszközöket (illusztráció) - Fotó: 123RF

Tetoválás és viselhető okoseszközök: viharos kapcsolat

Az egyik legfőbb probléma, amellyel a tetovált emberek szembesülhetnek, az egyik alapfunkcióval, a pulzusméréssel kapcsolatos. A viselhető okoseszközök a fotopletizmográfia (PPG) nevű, fényen alapuló technikát használják a pulzus mérésére. Ez az a zöld fény, amit akkor látunk, ha megfordítjuk az eszközünket. Ezzel a fényforrással megvilágítja a bőrt, és az eszköz egy érzékelővel méri a visszavert vagy átbocsátott fény mennyiségét, amely a szívveréssel változik. Ebből az aktivitásmérünk egy algoritmussal pontos pulzusszámot számol. 

A tetoválások azonban elzárhatják ezt a fényt, ami megzavarja a mérési eredményeket. 

A másik probléma a csuklófelismerés, amely szintén fényt használ annak megállapításához, hogy az adott viselhető okoseszköz (óra, karkötő) a felhasználó csuklóján van-e (egy gyorsulásmérő és elektromos érzékelők mellett). Ha egy tetoválással borított csuklóra helyezünk egy okosórát, előfordulhat, hogy a készülék egyáltalán nem érzékeli, hogy viselik, így a felhasználónak újra és újra fel kell oldania, valahányszor használni szeretné, vagy csak rápillantana, hogy érkezett-e üzenet vagy más értesítés. Ez nyilván nem hangzik túl életszerűnek, ugye?

Marvel tetoválás
Ha a tetoválások és a viselhető okoseszközök iránt is rajongunk, érdemes lehet a csuklót szabadon hagyni
Fotó: Unsplash

Felesleges meglepődni ezen. Bár olyan olyan fejlett technológiáról van szó, amely gesztusvezérlésre reagál, személyre szabott alvási tanácsadást nyújt, vérnyomást mér, és életmentő funkciót is kaphat, a tetoválások okozta elakadás nem alaptalan, a gyártók is ismerik a problémát, többek között Garminnak és az Apple-nek is van hivatalos kommunikációja erről régóta. (Röviden: ha lehet, ne viseljük az eszközt tetovált bőrfelületen...)

Van megoldás?

Az emberek kreatív tud lenni, ha valamit nagyon szeretne, így a tetovált közösség is többféle módszert talált már ki. 

  • Van, aki a csukló belső részén hordja az okosóráját, 
  • mások epoxi matricát vagy más átlátszó ragasztószalagot használ több rétegben, és ez több esetben megmagyarázhatatlan módon megoldja a problémát.
  • Lehetőség van mellkasi öv használatára is, ha kizárólag a pontos pulzusmérés a cél, de ez nyilván nem egy mindennapos viselet. 

Egy 2025-ben publikált tanulmány megkísérelt pontos adatokat adni a tetovált és tetoválásmentes bőr közötti különbségről viselhető okoseszközök tekintetében, de ez teljes egészében nem sikerült. 

Close-up of a Modern Smartwatch Displaying Heart Rate Variability (HRV) Data on a Person's Wrist
Nagyon hasznos társ lehet az egészségmegőrzésben egy okosóra (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

A kutatók Polar Verity Sense készüléket és karkötőt használták: a résztvevőknek egy eszközt a tetoválásukon, egy másikat pedig ugyanazon a karjukon,  tetoválás nélküli területen kellett hordaniuk. Emellett egy Polar H10 mellkasi pulzusmérőt is viseltek az alapértékek megállapításához, mivel ezt a típusú hordható eszközt pontosabbnak tartják. Az adott napon nyomon követték őket pihenés közben, saját tempójukban történő séta és kocogás közben. Ebből kiderült, hogy 

a tetoválások jelenléte valóban hatással volt a pulzusértékekre, de attól függően, hogy éppen mit csinált. A legnagyobb különbséget nyugalmi helyzetben érzékelték,

 és ahogy intenzív lett a testmozgás, úgy csökkent. Egyes esetekben „a karon lévő tetoválás jelenléte egyáltalán nem befolyásolta a pulzusmérés pontosságát. Számos változót kell figyelembe venni – például a festék színét, telítettségét és mélységét –, és a jelenlegi helyzetben még nem végeztek elegendő, a probléma legapróbb részleteit is feltáró kutatást ahhoz, hogy egy általános, minden igényt kielégítő megoldást találjanak. Addig pedig marad a kreativitás.

 

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