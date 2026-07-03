Megzavarhatja az okosórákat, okoskarkötőket, aktivitásmérőket a tetoválás

Van egy réteg, akiknek extra nehezítéssel kell szembenézniük, ha hordozható okoseszközzel szeretnének egészségügyi értékeket, aktivistást mérni. Azok, akiknek a csuklóján tetoválás van, külön kihívást jelent az okosórák, okoskarkötők, aktivitásmérők viselése és használata. Ez persze igazságtalan, a fitneszkövetők által nyújtott előnyök mindenkinek járnak, ennek ellenére régi probléma ez: a tetovált bőr és a hordható eszközök által használt érzékelők gyakran nem működnek jól együtt.

A tetoválás megzavarhatja a viselhető okoseszközöket (illusztráció) - Fotó: 123RF

Tetoválás és viselhető okoseszközök: viharos kapcsolat

Az egyik legfőbb probléma, amellyel a tetovált emberek szembesülhetnek, az egyik alapfunkcióval, a pulzusméréssel kapcsolatos. A viselhető okoseszközök a fotopletizmográfia (PPG) nevű, fényen alapuló technikát használják a pulzus mérésére. Ez az a zöld fény, amit akkor látunk, ha megfordítjuk az eszközünket. Ezzel a fényforrással megvilágítja a bőrt, és az eszköz egy érzékelővel méri a visszavert vagy átbocsátott fény mennyiségét, amely a szívveréssel változik. Ebből az aktivitásmérünk egy algoritmussal pontos pulzusszámot számol.

A tetoválások azonban elzárhatják ezt a fényt, ami megzavarja a mérési eredményeket.

A másik probléma a csuklófelismerés, amely szintén fényt használ annak megállapításához, hogy az adott viselhető okoseszköz (óra, karkötő) a felhasználó csuklóján van-e (egy gyorsulásmérő és elektromos érzékelők mellett). Ha egy tetoválással borított csuklóra helyezünk egy okosórát, előfordulhat, hogy a készülék egyáltalán nem érzékeli, hogy viselik, így a felhasználónak újra és újra fel kell oldania, valahányszor használni szeretné, vagy csak rápillantana, hogy érkezett-e üzenet vagy más értesítés. Ez nyilván nem hangzik túl életszerűnek, ugye?

Ha a tetoválások és a viselhető okoseszközök iránt is rajongunk, érdemes lehet a csuklót szabadon hagyni

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Felesleges meglepődni ezen. Bár olyan olyan fejlett technológiáról van szó, amely gesztusvezérlésre reagál, személyre szabott alvási tanácsadást nyújt, vérnyomást mér, és életmentő funkciót is kaphat, a tetoválások okozta elakadás nem alaptalan, a gyártók is ismerik a problémát, többek között Garminnak és az Apple-nek is van hivatalos kommunikációja erről régóta. (Röviden: ha lehet, ne viseljük az eszközt tetovált bőrfelületen...)