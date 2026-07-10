Az iPhone figyelmeztetni fog, ha át akarnának verni minket

Az Apple az iOS 27-tel egy új csalásellenes rendszert vezet be, amelynek célja a csalási kísérletek valós idejű felismerése. A Trust Insights nevű biztonsági funkció figyelemmel kíséri a felhasználók viselkedését hívások, szöveges üzenetváltások vagy e-mailek során, és figyelmeztethet, illetve további hitelesítési lépést kérhet, ha manipuláció jeleit észleli.

Az ősszel érkező iOS27 hozza el a Trust Insights csalás elleni védelmet (illusztráció)- Fotó: Shutterstock

Hogyan működik az Apple Trust Insights csalás elleni védelme?

Az új biztonsági funkció olyan viselkedési jeleket értékel, mint a válaszadási idő és az egyén szokásos használati mintáitól való eltérések, ezek elemzésével állapítja meg, hogy esetleg kényszerítik-e őket pénz küldésére vagy bizalmas információk megosztására. Ha ezek a jelek közepes vagy magas csaláskockázatot jeleznek, az interakcióban részt vevő alkalmazás beavatkozhat. A helyzettől függően ez azt jelentheti, hogy a fizetés végrehajtása előtt figyelmeztetés jelenik meg, rövid késleltetés lép életbe, vagy további hitelesítési lépéseket kér.

Ha rögtön adatbiztonsági kérdéseket vet fel az emberben mindez, az bizony jogos lenne, de az Apple megesküszik rá, hogy a Trust Insights szolgáltatást az adatvédelmet szem előtt tartva fejlesztette ki,

így a rendszer soha nem látja konkrétan, hogy mi hangzik el vagy mi íródik le egy hívás, SMS vagy e-mail során, és a viselkedéselemzés teljes egészében a készüléken történik. Az elemzés befejezése után az adatokat azonnal törlik, és csupán egyetlen kimeneti értéket küldenek az Apple szervereire, ahol azt a felhasználó általános fióktevékenységével összevetve értékelik, hogy kiszűrjék a szokatlannak tűnő elemeket.

A biztonsági funkció az aktivitásokat öt kategóriába sorolja, és ezeknek megfelelően küldi a figyelmeztetéseket:

fizetés

fiókadatok módosítása

erőforrás-igényes feladat futtatása

üzenetet, űrlapot vagy aláírt dokumentumot küldesz.

egyéb (ez az ötödik "kategória" arra utalhat a Digital Trends szerint, hogy az Apple még mindig finomítja a funkciót)

A Trust Insights funkciót a Beállítások menüben ki lehet majd kapcsolni, bár az Apple egy bizonyos várakozási időt aktivál ilyenkor, mielőtt a módosítás hatályba lépne. A késleltetés célja megakadályozni, hogy egy csaló nyomást gyakoroljon a felhasználóra, és beszélgetés közben kényszerítse a funkció kikapcsolására.

A Google már most is kínál eszközön belüli csalásfelismerő funkciót a Pixel telefonjain, amely jelzi a gyanús hívásokat és üzeneteket, mielőtt a felhasználó bármilyen lépést tenne. A Trust Insights hasonló funkciót hoz majd az iOS-re, így az iPhone-felhasználók beépített funkcióval védhetik magukat a csalások és a csalók ellen.