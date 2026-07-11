Egy ártalmatlan dologtól olyan büdös lehet a mosogatógép, hogy kifordul a konyhából

Előfordult már bárkivel, aki mosogatógépet használ, és kissé odafigyelés nélkül hajigálta bele a koszos edényeket és tányérőkat, hogy kellemetlen szag dőlt ki a gépből, miután végzett. Jó eséllyel tojásmaradvány okozta. Ha tojásmaradványokat hagyunk az edényeken, az a mosogatógépben olyan kémiai reakciót válthat ki, amitől ázott kutya szagú lesz a gép. Ahogy a tojásmaradványok lebomlanak, kén-hidrogén gáz szabadul fel belőlük, amelynek jellegzetes rothadt tojás vagy kénszaga van . Ez a szag más ételmaradványokkal, vízzel és mosószerrel keveredve olyan dohos szagot eredményezhet, amely hasonlít a klasszikus ázott kutya szaghoz.

A mosogatógépre igy úgy vigyázzunk, mint egy drága okostelefonra! (illusztráció)

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Ázottkutya-szag a mosogatógépben: itt a megoldás

A megoldás szerencsére sokkal egyszerűbb a CNET utánajárása alapján, mint ahogy azt a kellemetlen szagtól gondolná az ember. A mosogatógép szűrőjének megtisztítása az első lépés, a szűrő visszahelyezése után indítsuk el a mosogatógépet mosószerrel, üres programon. Ha a szűrő ezután sem tiszta, ismételjük meg a folyamatot. Ezután már el kell tűnnie a kellemetlen szagnak.

Sajnos bármennyire is kényelmesebbé teszi a mindennapokat a mosogatógép, azért alavetően nem arra tervezték, hogy nagy mennyiségű szilárd ételhulladékot kezeljen.

Érdemes lekaparni a tányérokat, edényeket, mielőtt beletesszük a masinába. Persze, így máris egy picit plusz erőfeszítést kell tennünk, de lássuk be: még mindig jobb helyzetben vagyunk, mintha mindent nekünk kellene kézzel elmosogatni.

Praktikák a tisztításhoz

Egyes mosogatógép-gyártók, például a Whirlpool és a KitchenAid, a fehér ecet alkalmazását javasolják alkalomszerűen. Egy tálba vagy pohárba tegyünk 500 ml-t belőle a mosogatógép alsó kosarába (nem az öblítőszer-rekeszbe!). De a saját és mosogatógépünk érdekében persze győződjünk meg róla, hogy ez összhangban van-e a gyártó által a mosogatógép használati útmutatójában megadott ajánlásokkal. (Magyarországon a legjobban a hagyományos 10%-os vagy 20%-os étkezési ecetszesz hasonlít rá, a fehér ecet - ami egyébként szintén beszerezhető - savtartalma alacsonyabb.)

Túl gyakran egyébként nem szabad használni, mivel savas kémhatású anyag, ami rendszeres használattal nem tesz jót a gépnek,

az ecet savassága nagy mennyiségben és sokat használva károsíthatja a gumi- és műanyag alkatrészeket. Egy másik módszer pedig a citromra esküszik, érdmes ezt is megfontolni.