Botrány a kártyaversenyen: a játékosok túl büdösek voltak, intézkedni kellett

A bolt a Discord-csatornáján tette közzé, hogy egy hétre leállítja a Yu-Gi-Oh versenyeket, mivel több esetben is problémák adódtak a mosdók használatával és a higiéniai elvárások betartásával. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a játékosoknak be kell tartaniuk a Konami hivatalos versenyszabályait, amelyek előírják a megfelelő tisztaságot és az ápolt megjelenést – írja az ign.com.

Botrány a Yu-Gi-Oh versenyeken: higiéniai gondok miatt álltak le a játékok (A kép illusztráció.)

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Egy hétre felfüggesztették a versenyeket

A Konami 2019-ben vezetett be hivatalos szabályokat a játékosok higiéniai kötelezettségeiről, hangsúlyozva, hogy minden résztvevőnek tisztán kell megjelennie a versenyeken.

A szabályzat szerint a rendezvények zsúfoltsága és hossza miatt a megfelelő higiénia a kulturált környezet alapfeltétele.

A bolt döntése vegyes reakciókat váltott ki, ugyanakkor több helyi játékos támogatta az intézkedést, mondván, hogy így kulturáltabb környezetet tudnak biztosítani a versenyekhez.

Hasonló szabályokra más játékoknál is van példa, például a Pokémon-versenyek hivatalos irányelveiben is szerepelnek higiéniai elvárások.

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