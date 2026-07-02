Botrány a kártyaversenyen: a játékosok túl büdösek voltak, intézkedni kellett

A bolt a Discord-csatornáján tette közzé, hogy egy hétre leállítja a Yu-Gi-Oh versenyeket, mivel több esetben is problémák adódtak a mosdók használatával és a higiéniai elvárások betartásával. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a játékosoknak be kell tartaniuk a Konami hivatalos versenyszabályait, amelyek előírják a megfelelő tisztaságot és az ápolt megjelenést – írja az ign.com.
Egy hétre felfüggesztették a versenyeket
A Konami 2019-ben vezetett be hivatalos szabályokat a játékosok higiéniai kötelezettségeiről, hangsúlyozva, hogy minden résztvevőnek tisztán kell megjelennie a versenyeken.
A szabályzat szerint a rendezvények zsúfoltsága és hossza miatt a megfelelő higiénia a kulturált környezet alapfeltétele.
A bolt döntése vegyes reakciókat váltott ki, ugyanakkor több helyi játékos támogatta az intézkedést, mondván, hogy így kulturáltabb környezetet tudnak biztosítani a versenyekhez.
Hasonló szabályokra más játékoknál is van példa, például a Pokémon-versenyek hivatalos irányelveiben is szerepelnek higiéniai elvárások.
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