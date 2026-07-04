Így válasszunk vezeték nélküli fülhallgatót a nyári szezonra - a soundcore tanácsai

A nyári hónapokban egészen más elvárásokat támasztunk a vezeték nélküli fülhallgatókkal (TWS) szemben. Utazás, szabadtéri sportok, nyaralás vagy akár a hibrid munkavégzés során kiemelten fontos a megbízható zajszűrés, a hosszú üzemidő, a stabil illeszkedés és a megfelelő vízállóság.

Liberty 5 Pro Max vezeték nélküli fülhallgató - forrás: Anker Innovations

A nyári időszakban a TWS fülhallgatók kiválasztásánál érdemes az alábbi szempontokat figyelembe venni, a listát prémium füleseiről ismert soundcore állította össze.

Milyen vezeték nélküli fülhallgatót válasszunk a nyárra?

Megfelelő védelem a nyári körülmények között: Az izzadság, a pára vagy egy váratlan nyári zápor könnyen próbára teheti az eszközöket. Legalább IPX4-es védelem ajánlott, aktív életmódhoz pedig ennél magasabb szintű víz- és porállóság jelenthet hosszú távú biztonságot.

Az izzadság, a pára vagy egy váratlan nyári zápor könnyen próbára teheti az eszközöket. Legalább IPX4-es védelem ajánlott, aktív életmódhoz pedig ennél magasabb szintű víz- és porállóság jelenthet hosszú távú biztonságot. Stabil és kényelmes viselet: Futás, kerékpározás vagy hosszabb utazás közben különösen fontos, hogy a fülhallgató biztosan a helyén maradjon. Az ergonomikus kialakítás és a különböző méretű gumiharang-kínálat nemcsak a kényelmet, hanem a hangzás minőségét is javítja.

Futás, kerékpározás vagy hosszabb utazás közben különösen fontos, hogy a fülhallgató biztosan a helyén maradjon. Az ergonomikus kialakítás és a különböző méretű gumiharang-kínálat nemcsak a kényelmet, hanem a hangzás minőségét is javítja. Hosszú üzemidő: Nyaralás vagy egész napos kirándulás során nem mindig van lehetőség töltésre, ezért kiemelt szempont, hogy a fülhallgató egyetlen feltöltéssel is hosszú órákon át használható legyen.

Nyaralás vagy egész napos kirándulás során nem mindig van lehetőség töltésre, ezért kiemelt szempont, hogy a fülhallgató egyetlen feltöltéssel is hosszú órákon át használható legyen. Fejlett zajszűrés és transzparens mód: Az aktív zajszűrés (ANC) kifejezetten hasznos repülőn, vonaton vagy forgalmas városi környezetben, míg az áteresztő mód segít biztonságosan közlekedni anélkül, hogy teljesen kizárnánk a környezet hangjait.

Az aktív zajszűrés (ANC) kifejezetten hasznos repülőn, vonaton vagy forgalmas városi környezetben, míg az áteresztő mód segít biztonságosan közlekedni anélkül, hogy teljesen kizárnánk a környezet hangjait. Kiemelkedő hang- és hívásminőség: A kiváló hangzás továbbra is a legfontosabb szempont a TWS fülhallgatók kiválasztásakor. Nyáron, utazás közben a tiszta beszédhang és a kiegyensúlyozott audioélmény kulcsfontosságúvá válik.

soundcore Liberty 5 Pro - forrás: Anker Innovations

Magyarországon a soundcore Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max

A soundcore új csúcskategóriás vezeték nélküli fülhallgatói, a Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max az ANKER THUS AI chipre épülnek a cég sajtóközleménye szerint, amely a hívásminőség, a zajkezelés és a hangélmény terén hoz előrelépést. A 10 szenzorból álló rendszer még zajos környezetben is tiszta beszédátvitelt biztosít, az új Adaptive ANC 4.0 technológia valós időben alkalmazkodik a környezeti zajokhoz.

A Liberty 5 Pro Max ezen felül AI-alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik,

amely az okostok segítségével támogatja a megbeszélések, előadások vagy utazás közben elhangzó információk rögzítését. A hosszabb használatot a nagy kapacitású akkumulátor is támogatja: mindkét modell akár 6,5 órás folyamatos lejátszást kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, a töltőtokkal együtt pedig akár 28 órás összesített üzemidő is elérhető. A nyári használatra az IP55-ös por- és vízállóság is alkalmassá teszi a fülhallgatókat, az izzadság vagy egy váratlan nyári zápor sem jelent problémát.