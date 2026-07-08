Újra hódítanak a vezetékes fülhallgatók, elmondjuk az okát!

A vezetékmentes zenehallgatás szabaddá tesz, de az még jobban, ha nem merül le az akkumulátor a dal közben (illusztráció) Fotó: 123RF

Utóbbinál a gazdasági tényezők is szerepet játszanak.

Egy átlagember számára egyszerűen túl drága lépést tartani a legújabb technológiai trendekkel, különösen úgy, hogy szinte minden eszköz ára az egekbe szökött.

A vezetékes fejhallgatók és a régi típusú eszközök esetében – amelyek nem használnak RAM-ot vagy más olyan alkatrészt, amit a mesterséges intelligencia egyre nagyobb mértékben felemészt – az árak nem lőttek az egekbe. A trendre még a sztárok is felültek, Ariana Grande-ról vagy Robert Pattinsonról is készültek például olyan fotók az utóbbi időszakban, ahogy vezetékes fülest használnak.

Olcsóbb a vezetékes zenehallgatás (illusztráció) Fotó: 123RF

Persze, azért az idő megszépíti az emlékeket, de a vezetékes fejhallgatóknál sem minden fenékig tejfel: egyfelől káosz lehet a csatlakozók tekintetében. A modern okostelefon egységesen USB-C-csatlakozóval rendelkeznek ( semmi mással), de sok korábbi audioeszköz

még mindig hagyományos fejhallgató-csatlakozókat (másnéven jack), USB-A-csatlakozókat és Lightning-csatlakozókat használ.

Arról pedig ne is beszéljünk, hogy ha a telefon egyetlen meglévő csatlakozóját zenehallgatásra használjuk, akkor tölteni például nem lehet majd, amíg tart a muzsika. A vezeték nélküli fejhallgatók továbbra is a piac körülbelül 60–72 százalékát teszik ki. Azonban tény, hogy a vezetékes modellek azonban az elmúlt egy év során némileg csökkentették ezt a részesedést.