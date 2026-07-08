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fülhallgató

Újra hódítanak a vezetékes fülhallgatók, elmondjuk az okát!

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A nosztalgia erős faktor, de nem ez az egyetlen, sőt! A vezetékes fülhallgatók és fejhallgatók reneszánszának oka komplex és érthető.
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Lehet, hogy elsőre fel sem tűnne, hiszen sokáig ez volt a megszokott, és csak az elmúlt 10 évben fordult a trend, de manapság az emberek újra vezetékes fejhallgatót vagy fülhallgatót viselnek, legalábbis az Egyesült Államokban. Amerikai adatok szerint az öt évig tartó visszaesés után – amelynek mélypontja a 2024-es 42 millió dolláros csökkenés volt - a vezetékes fejhallgatók piaca 2025-ben fellendült, 3%-kal (körülbelül 15 millió dollárral) növekedett. A tendencia 2025 második felében vett igazán lendületet, július és december között az értékesítés 10%-kal ugrott meg. 2026 első hat hetében pedig a vezetékes fejhallgatók bevételei óriási, 20%-os növekedést mutattak. Miért cserélik le az emberek a Bluetooth-fejhallgatókat a vezetékesekre? Az Endgadget erre keresett válaszokat.

Vezetékes fülhallgató, Vezetékesfülhallgató,
A vezetékes audióeszközök újra vonzóvá váltak sokak számára (illusztráció) Fotó: 123RF

Újra divatba jönnek a vezetékes fejhallgatók

  • Jobb ár-érték arány
    A modern vezeték nélküli fejhallgatók és fülhallgatók hangzása valóban fantasztikus, de nem mindenki engedheti meg magának például a a legújabb Apple AirPods Max-ot. Számos vezetékes fejhallgató hasonló hangminőséget nyújt, mint a csúcskategóriás Bluetooth-termékek, de negyed annyiba kerülnek.
  • A Bluetooth nem mindig kényelmesebb, főleg, ha lemerülünk
    A vezetékmentes zenehallgatás elsőre valóban sokkal szabadabb élménynek tűnik, de hajlamosak lehetünk elfelejteni, hogy tölteni kell az eszközt. Ahogy a Bluetooth kapcsolat lemeríti a telefon akkumulátorát is. A vezetékes fejhallgatók / fülhallgatók nem fognak lemerülni, és azt se felejtsük, hogy az akkumulátorok idővel elhasználódnak és tönkremennek, és a legtöbb vezeték nélküli fejhallgatót nem úgy tervezték, hogy cserélgetni lehessen az aksit. Amikor az akkumulátor tönkremegy, a fejhallgató általában a kukában landol.
  • Az emberek belefáradtak a modern technológiába
    Az emberek kezdik kissé megunni a modern technológiát. A dedikált kompakt fényképezőgépek eladásai 2025 folyamán ugrásszerűen megnőttek, még a vezetékes fejhallgatóknál is nagyobb mértékben. A hanglemezek már évek óta reneszánszukat élik, 2025-ben meghaladva az 1 milliárd dolláros forgalmat
Vezetékes fülhallgató, Vezetékesfülhallgató,
A vezetékmentes zenehallgatás szabaddá tesz, de az még jobban, ha nem merül le az akkumulátor a dal közben (illusztráció) Fotó: 123RF

Utóbbinál a gazdasági tényezők is szerepet játszanak. 

Egy átlagember számára egyszerűen túl drága lépést tartani a legújabb technológiai trendekkel, különösen úgy, hogy szinte minden eszköz ára az egekbe szökött.

 A vezetékes fejhallgatók és a régi típusú eszközök esetében – amelyek nem használnak RAM-ot vagy más olyan alkatrészt, amit a mesterséges intelligencia egyre nagyobb mértékben felemészt – az árak nem lőttek az egekbe. A trendre még a sztárok is felültek, Ariana Grande-ról vagy Robert Pattinsonról is készültek például olyan fotók az utóbbi időszakban, ahogy vezetékes fülest használnak.

Vezetékes fülhallgató, Vezetékesfülhallgató,
Olcsóbb a vezetékes zenehallgatás (illusztráció) Fotó: 123RF

Persze, azért az idő megszépíti az emlékeket, de a vezetékes fejhallgatóknál sem minden fenékig tejfel: egyfelől káosz lehet a csatlakozók tekintetében. A modern okostelefon egységesen USB-C-csatlakozóval rendelkeznek ( semmi mással), de sok korábbi audioeszköz 

még mindig hagyományos fejhallgató-csatlakozókat (másnéven jack), USB-A-csatlakozókat és Lightning-csatlakozókat használ.

Arról pedig ne is beszéljünk, hogy ha a telefon egyetlen meglévő csatlakozóját zenehallgatásra használjuk, akkor tölteni például nem lehet majd, amíg tart a muzsika. A vezeték nélküli fejhallgatók továbbra is a piac körülbelül 60–72 százalékát teszik ki. Azonban tény, hogy a vezetékes modellek azonban az elmúlt egy év során némileg csökkentették ezt a részesedést.

 

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