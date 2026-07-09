Meglepetésversenyző a hajlítható okostelefonok között a magyar piacon

A vivo hivatalosan is bemutatta Kínában az X Fold6 hajlítható okostelefont, egy új generációs csúcsmodellt. A vivo X Fold6 még az idei év során megjelenik az európai piacon, Magyarországon is a polcokra kerül. Ezzel komoly vetélytársat kap a kategória csúcsmezőnye, a Honor, a Samsung és várhatóan az Apple is.

vivo X Fold6 - Fotó: vivo

vivo X Fold6: Magyarországon is elérhető lesz

A vivo legújabb, fotózásra fókuszáló készülékeként az X Fold6 teljes körű ZEISS képalkotó rendszert kínál. Ennek része a 200 MP-es ZEISS főkamera, az 50 MP-es ZEISS APO telefotó kamera, az 50 MP-es ZEISS ultraszéles látószögű kamera, valamint a hajlítható készülékekhez optimalizált vivo BlueImage V3+ képalkotó chip. A készülék támogatja a 200 mm ekvivalens vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 kiegészítőt is, amely kompakt, könnyen hordozható kivitelben nyit új lehetőséget a nagy távolságú kreatív fotózásra. A fotós képességek mellett

a 7000 mAh-s BlueVolt akkumulátor,

a továbbfejlesztett Dimensity 9500 platform,

az IPX8/IPX9 vízállóság, az IP5X porállóság,

valamint a -20 °C-os működési tartósság együttesével ígéri a gyártó, hogy a vivo X Fold6 méltó ellenfele lesz az Európában szélesebb körben elterjedt márkáknak.

vivo X Fold6 - Fotó: vivo

Fotós képességek

A 200 MP-es ZEISS főkamera Samsung HPB érzékelőre épül, és 5.5 ultra-low-reflection lencseelemekkel rendelkezik, amelyek kedvezőtlen fényviszonyok mellett is megőrzik a képek tisztaságát. Az 50 MP-es ZEISS APO telefotó kamera 3x-os periszkópos optikai kialakítást alkalmaz, professzionális szintű CIPA 4.5 képstabilizálással, 100x-os ZEISS HyperZoom funkcióval, valamint akár 20x-os telefotó makró fényképezési lehetőséggel. A hátlapi kamerarendszert az 50 MP-es ZEISS ultraszéles látószögű kamera teszi teljessé, amely 16 mm ekvivalens gyújtótávolságot kínál.

A hátlapi kamerák mindegyike ZEISS T* bevonattal készült, amely hatékonyan csökkenti a becsillanásokat és a szellemképesedést nehéz fényviszonyok között. A hajlítható készülékekhez optimalizált vivo BlueImage V3+ képalkotó chip fejlett képfeldolgozási funkciókkal járul hozzá a tisztább, stabilabb és hatékonyabb képalkotási teljesítményhez a gyártó sajtóközleménye szerint.