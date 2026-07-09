Meglepetésversenyző a hajlítható okostelefonok között a magyar piacon

A vivo hivatalosan is bemutatta Kínában az X Fold6 hajlítható okostelefont, egy új generációs csúcsmodellt. A vivo X Fold6 még az idei év során megjelenik az európai piacon, Magyarországon is a polcokra kerül. Ezzel komoly vetélytársat kap a kategória csúcsmezőnye, a Honor, a Samsung és várhatóan az Apple is.
vivo X Fold6: Magyarországon is elérhető lesz
A vivo legújabb, fotózásra fókuszáló készülékeként az X Fold6 teljes körű ZEISS képalkotó rendszert kínál. Ennek része a 200 MP-es ZEISS főkamera, az 50 MP-es ZEISS APO telefotó kamera, az 50 MP-es ZEISS ultraszéles látószögű kamera, valamint a hajlítható készülékekhez optimalizált vivo BlueImage V3+ képalkotó chip. A készülék támogatja a 200 mm ekvivalens vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 kiegészítőt is, amely kompakt, könnyen hordozható kivitelben nyit új lehetőséget a nagy távolságú kreatív fotózásra. A fotós képességek mellett
- a 7000 mAh-s BlueVolt akkumulátor,
- a továbbfejlesztett Dimensity 9500 platform,
- az IPX8/IPX9 vízállóság, az IP5X porállóság,
valamint a -20 °C-os működési tartósság együttesével ígéri a gyártó, hogy a vivo X Fold6 méltó ellenfele lesz az Európában szélesebb körben elterjedt márkáknak.
Fotós képességek
A 200 MP-es ZEISS főkamera Samsung HPB érzékelőre épül, és 5.5 ultra-low-reflection lencseelemekkel rendelkezik, amelyek kedvezőtlen fényviszonyok mellett is megőrzik a képek tisztaságát. Az 50 MP-es ZEISS APO telefotó kamera 3x-os periszkópos optikai kialakítást alkalmaz, professzionális szintű CIPA 4.5 képstabilizálással, 100x-os ZEISS HyperZoom funkcióval, valamint akár 20x-os telefotó makró fényképezési lehetőséggel. A hátlapi kamerarendszert az 50 MP-es ZEISS ultraszéles látószögű kamera teszi teljessé, amely 16 mm ekvivalens gyújtótávolságot kínál.
A hátlapi kamerák mindegyike ZEISS T* bevonattal készült, amely hatékonyan csökkenti a becsillanásokat és a szellemképesedést nehéz fényviszonyok között. A hajlítható készülékekhez optimalizált vivo BlueImage V3+ képalkotó chip fejlett képfeldolgozási funkciókkal járul hozzá a tisztább, stabilabb és hatékonyabb képalkotási teljesítményhez a gyártó sajtóközleménye szerint.
A rendszer legfontosabb újdonsága a 200 mm ekvivalens vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2. A 2,35x-ös optikai nagyításra tervezett, 96 mm hosszú és 153 gramm tömegű csíptethető teleobjektív jelentősen megnöveli az X Fold6 telefotós képességeit.. A két csoportból és tizenöt nagy fényáteresztésű üveglencséből felépülő Kepler-rendszerű optikai szerkezet új kreatív lehetőségeket kínál koncertek, élő rendezvények, utazások és távoli témák megörökítéséhez.
A portréfotózás élményét tovább gazdagítja az X300 Ultra modellből ismert vivo Refined Color technológia, amely a 200 MP-es nagy felbontású portré üzemmóddal együtt fényképezőgépeket idéző textúrát, részletgazdag megjelenítést és természetes bőrtónusokat biztosít az ígéret szerint. Koncertek és élő események esetén a továbbfejlesztett Stage Mode 2.0 javítja a kép tisztaságát nehéz fényviszonyok között, amit a Dolby Vision 4K 60 fps Stage Video és a Dual-View Stage Video funkciók támogatnak. A jelenetfelismerő képalkotási asszisztens emellett képes azonosítani például a színpadi előadásokat vagy az ételeket, és ezekhez automatikusan megfelelő felvételi módot, valamint kompozíciós javaslatokat ajánl.
Hardver, kijelző, akkumulátor
Az X Fold6 központi eleme a továbbfejlesztett Dimensity 9500, amelyet a vivo és a MediaTek közösen fejlesztett, és kifejezetten a nagyképernyős párhuzamos munkavégzéshez, valamint a készüléken futó mesterséges intelligencia alkalmazásokhoz optimalizált. Az NPU csúcsteljesítménye 111%-kal nőtt az előző generációhoz képest, így a hosszú dokumentumok mesterséges intelligencia által készített összefoglalása és más AI-feladatok másodperceken belüli válaszidővel hajthatók végre. A készülék kettős, csúcskategóriás kijelzővel rendelkezik: egy 8,02 hüvelykes belső kijelzővel, amely Samsung M14 fénykibocsátó anyagot használ, valamint egy 6,51 hüvelykes külső kijelzővel, amely BOE Q11 fénykibocsátó anyagra épül. Mindkét panel 120 Hz-es LTPO technológiát alkalmaz, 5000 nites lokális csúcsfényerővel és 1 nites minimális fényerővel, Az X Fold6 8,02 hüvelykes belső kijelzője nem csupán a tartalmak megjelenítésére szolgál, hanem az összetett feladatok hatékony kezelésére is készült. A nagyképernyős felhasználói élmény középpontjában a vivo Atomic Workbench áll, amely rugalmas többfeladatos munkakörnyezetet kínál a hajlítható készülékeken, a felhasználók egyszerre akár öt alkalmazást is futtathatnak egy fő- és négy mellékablakos elrendezésben.
Az X Fold6 minden változata 7000 mAh-s BlueVolt akkumulátorral érkezik, amely kiemelkedő kapacitást biztosít a karcsú hajlítható kialakítás mellett is. A töltési lehetőségek között megtalálható a 80 W-os vezetékes FlashCharge, a 40 W-os vezeték nélküli FlashCharge, valamint a fordított töltés, így a készülék gyors feltöltést és más eszközök kényelmes energiaellátását is biztosítja. A készülékre vonatkozó részletes információ – beleértve a a magyarországi elérhetőséget, a konfigurációkat, az esetleges elnevezéseket, az árakat és az értékesítési csatornákat – az európai bemutató alkalmával lesz nyilvános.