A vízálló telefon nem is annyira vízálló, mint gondolnánk

Pár nap, és újra felmelegszik az idő, ismét kánikula söpör végig Magyarországon, brutális hőségre számítanak. Hiába jöhet a hőkupola, legyünk éberek, és ne csobbanjunk be semmilyen vízbe a vízálló telefonnal a zsebeinkben. Bár manapság sok telefon büszkélkedhet magas IP-besorolással, ami miatt vízállónak vannak kikiáltva, a valóságban ez nem ilyen egyszerű. Elméletileg egy IP68-as besorolású vízálló telefon kibírja, ha teljesen víz alá merül, de az IP-besorolási rendszerben számos technikai részletet kell figyelembe venni a telefon valódi tartósságának meghatározásakor. A helyzetet tovább rontja, hogy a legtöbb telefon garanciája nem terjed ki a vízkárokra akkor sem, ha vízállónak van hirdetve, és ennek megfelelő IP-védettséggel rendelkezik.
Vízálló telefon: mit jelentenek a IP-besorolások?
A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által létrehozott besorolásban (pl. IP68)
- az első szám a termék porhoz hasonló szilárd anyagokkal szembeni ellenállását jelzi, ahol a hat a maximális érték;
- a második szám a vízállóságot jelzi, ahol a kilenc a legmagasabb lehetséges érték. Ha a besorolás első helyén egy X szerepel, az azt jelenti, hogy a por elleni védelmet nem tesztelték.
Az egyes számok által jelzett vízállóság nagyon konkrét adat, a vízcseppektől a teljes merítésig terjed – egészen az IPX8-as besorolásig. Míg az IPX7-es besorolás azt jelenti, hogy a készülék legfeljebb 1 méter mély vízben legfeljebb 30 percig bírja ki, az IPX8-as besorolás specifikációit nagyrészt az egyes gyártók határozzák meg, mutat rá az Endgadget. Az egyetlen egyértelmű különbség az, hogy
az IPX8-as besorolású készülékek több mint egy méter mély vízben is működőképesek maradnak, de hogy pontosan milyen mélységet bírnak ki és mennyi ideig, az esetenként változik.
Az újabb iPhone-ok például akár hat méter mély vízben is működőképesek maradnak legfeljebb 30 percig, míg a régebbi modellek a típustól függően két és négy méter közötti mélységet bírnak ki, de mindegyikük IP68-as besorolással rendelkezik.
Létezik teljesen vízálló telefon?
Sajnos a vízállósággal kapcsolatos besorolások nem igazán a valós életre vonatkoznak.
A vízállóságot mindig gondosan ellenőrzött körülmények között tesztelik, laboratóriumi környezetben, tiszta csapvízzel.
Az IP-besorolás tesztelésekor a víz nem forró, nem sós, nem iszapos, nem klóros, nem szennyezett, stb. A tesztelt telefon emellett teljesen új – még egy kiváló minőségű tok használata mellett is minden ütés apró, egyébként észrevehetetlen károsodást okozhat, ami megváltoztathatja azt, hogy hogyan hat rá a víz. Ha mindezt összekapcsoljuk azzal, hogy az IP68-as besorolás részletei nagy mértékben függnek a gyártótól - és az eszköz talán a legszükségesebb, legminimálisabb műszaki követelményeket teljesíti az adott besoroláshoz –, akkor máris megvan a recept arra hogy mehet tönkre a vízben egy vízálló telefon.
Még a legmagasabb IP-besorolású IP69-es készüléknél sincs ez másképp. Bár ritkák, de léteznek, ilyen például a hattyúdalát élő OnePlus 13 vagy a Vivo X100 Ultra, de még ezeket a készülékeket sem szabad úsztatni. A kilences szám azt jelzi, hogy a telefon ellenáll a nagy nyomású, magas hőmérsékletű vízsugaraknak, de ettől még ha sós tengervízbe ejtjük, előfordulhat, hogy nem éli túl. (Ugyanez vonatkozik a homokra is, amely az IP-besorolás ellenére szinte biztosan megkarcolja a kijelzőt.) Ahhoz, hogy okostelefonunk valóban biztonságban legyen, érdemes kerülni a vizet, amikor csak lehet, függetlenül az IP-besorolástól.