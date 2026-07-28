A vízálló telefon nem is annyira vízálló, mint gondolnánk

Pár nap, és újra felmelegszik az idő, ismét kánikula söpör végig Magyarországon, brutális hőségre számítanak. Hiába jöhet a hőkupola, legyünk éberek, és ne csobbanjunk be semmilyen vízbe a vízálló telefonnal a zsebeinkben. Bár manapság sok telefon büszkélkedhet magas IP-besorolással, ami miatt vízállónak vannak kikiáltva, a valóságban ez nem ilyen egyszerű. Elméletileg egy IP68-as besorolású vízálló telefon kibírja, ha teljesen víz alá merül, de az IP-besorolási rendszerben számos technikai részletet kell figyelembe venni a telefon valódi tartósságának meghatározásakor. A helyzetet tovább rontja, hogy a legtöbb telefon garanciája nem terjed ki a vízkárokra akkor sem, ha vízállónak van hirdetve, és ennek megfelelő IP-védettséggel rendelkezik.

Egy vízálló telefon is tönkremehet a víztől, hát még egy iPhone 4... (a kép illusztráció) Fotó: Szergej Meskov / Pexels

Vízálló telefon: mit jelentenek a IP-besorolások?

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által létrehozott besorolásban (pl. IP68)

az első szám a termék porhoz hasonló szilárd anyagokkal szembeni ellenállását jelzi, ahol a hat a maximális érték;

a második szám a vízállóságot jelzi, ahol a kilenc a legmagasabb lehetséges érték. Ha a besorolás első helyén egy X szerepel, az azt jelenti, hogy a por elleni védelmet nem tesztelték.

Az egyes számok által jelzett vízállóság nagyon konkrét adat, a vízcseppektől a teljes merítésig terjed – egészen az IPX8-as besorolásig. Míg az IPX7-es besorolás azt jelenti, hogy a készülék legfeljebb 1 méter mély vízben legfeljebb 30 percig bírja ki, az IPX8-as besorolás specifikációit nagyrészt az egyes gyártók határozzák meg, mutat rá az Endgadget. Az egyetlen egyértelmű különbség az, hogy

az IPX8-as besorolású készülékek több mint egy méter mély vízben is működőképesek maradnak, de hogy pontosan milyen mélységet bírnak ki és mennyi ideig, az esetenként változik.

Az újabb iPhone-ok például akár hat méter mély vízben is működőképesek maradnak legfeljebb 30 percig, míg a régebbi modellek a típustól függően két és négy méter közötti mélységet bírnak ki, de mindegyikük IP68-as besorolással rendelkezik.

Bármilyen telefonunk is van, érdemes elkerülni a vizet... (illusztráció) - Fotó: Szergej Meskov / Pexels

Létezik teljesen vízálló telefon?

Sajnos a vízállósággal kapcsolatos besorolások nem igazán a valós életre vonatkoznak.

A vízállóságot mindig gondosan ellenőrzött körülmények között tesztelik, laboratóriumi környezetben, tiszta csapvízzel.

Az IP-besorolás tesztelésekor a víz nem forró, nem sós, nem iszapos, nem klóros, nem szennyezett, stb. A tesztelt telefon emellett teljesen új – még egy kiváló minőségű tok használata mellett is minden ütés apró, egyébként észrevehetetlen károsodást okozhat, ami megváltoztathatja azt, hogy hogyan hat rá a víz. Ha mindezt összekapcsoljuk azzal, hogy az IP68-as besorolás részletei nagy mértékben függnek a gyártótól - és az eszköz talán a legszükségesebb, legminimálisabb műszaki követelményeket teljesíti az adott besoroláshoz –, akkor máris megvan a recept arra hogy mehet tönkre a vízben egy vízálló telefon.