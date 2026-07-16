A Waze új, mesterséges intelligencián alapuló funkciókat vezet be, motoros mód is jön

A Google tulajdonában lévő Waze navigációs alkalmazás új mesterséges intelligencián alapuló funkciókat és frissítéseket kap, többek között azt a lehetőséget, hogy beszélgetés-szerűen jelentsük be az útviszony-változásokat, valamint személyre szabott navigációt kapjunk. Az új funkciók egy része a Google Gemini nevű mesterséges intelligencia-asszisztensén alapul, ami egyszerre tükrözi a technológiai óriás azon törekvését, hogy a Geminit minél több termékébe beépítse, és a Waze versenyképességét is erősíti az olyan riválisokkal szemben, mint például az Apple Maps.

Mesterséges intelligencián alapuló funkciók jönnek a Waze-be (illusztráció) - Fotó: Thibault Penin / Unsplash

Itt vannak a Waze új AI-funkciói

Az alkalmazás mostantól a felhasználó utazási előzményei és a város forgalmi viszonyainak ismerete alapján javasol útvonalakat. Például, ha a sofőr inkább az autópályákon szeret közlekedni, mint a helyi utakon, akkor ezeket az útvonalakat fogja elsőként látni. Ha a felhasználók nem szeretnének személyre szabott útvonalakat, a beállításokban választhatnak alternatív útvonalakat, vagy teljesen ki is kapcsolhatják a személyre szabást. A személyre szabott navigáció jelenleg világszerte bevezetés alatt áll az Android és az iOS rendszereken.

A felhasználók mostantól a Gemini segítségével akkor is megtalálhatják céljukat, ha nem tudják, hogy pontosan hová akarnak, menni, csak azt, hogy mire van szükségük.

A hangkeresés ikon megnyomása után megkérhetjük az applikációt, hogy például keressen egy kávézót, ami éppen nyitva van, vagy egy közeli benzinkutat, ahol a legalacsonyabbak az árak. A Waze ezután egy lehetőségekből álló listával válaszol. Ezt a funkciót még tesztelik, mostanában világszerte elérhetővé válik a Waze béta-közösség számára Android és iOS rendszereken.

Motoros mód is érkezik (illusztráció) - Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Izgalmas újítás, hogy a navigációs alkalmazásban bevezetik a Motorkerékpár módot, amely a mesterséges intelligencia segítségével a motorosokra jellemző útvonalakat és a rájuk vonatkozó korlátozásokat is figyelembe veszi. Ennek köszönhetően a motorosok számukra ideálisabb útvonalat tervezhetnek, és pontosabb érkezési időt kapnak. Az alkalmazás emellett azokat az úthibákat és veszélyforrásokat is jelzi, amelyek veszélyesek lehetnek számukra, például

a kátyúkat,

a fekvőrendőröket,

a szintben megemelt, forgalomtechnikai küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhelyeket,

az útpadka hirtelen megszűnését

vagy a keskeny hidakat.

A Motorkerékpár mód a Waze tájékoztatása szerint jelenleg Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában, Malajziában, Mexikóban, Peruban és a Fülöp-szigeteken érhető el Android és iOS rendszereken, és további országok is hamarosan csatlakoznak majd.