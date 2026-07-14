Megújul a Windows 11 és az okostelefonok összekapcsolása

Az okostelefonok legyenek a Windows 11 operációs rendszer szerves részei ahelyett, hogy a felhasználók egy külön alkalmazáson keresztül érnék el őket. Röviden összefoglalva ez a Microsoft célja a hírek szerint. A vállalat a Windows 11 és az okostelefonok integrációjának átfogó átalakításán dolgozik a Windows Central információi alapján.

A Windows 11 operációs rendszeren egyszerűbb okostelefonos integráció jöhet (illusztráció) - Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

A Windows 11 mélyebben integrálná az okostelefonokat

Az egyik legnagyobb változás állítólag a Start menü okostelefonos paneljét érinti. Ahelyett, hogy egyszerűen csak az eszköz alapvető adatait jelenítené meg, a Microsoft állítólag kibővíti, hogy megjelenjenek a telefon legutóbbi tevékenységei is, amelyeken a felhasználók app megnyitása nélkül is végiglapozhatnak. Ha az egérmutatót ezekre a tevékenységekre helyezzük, akár további részletek is megjelenhetnek, például egy üzenet teljes szövege vagy egy fénykép előnézete.

A Microsoft egy teljesen új okostelefon-felugró menüt is tesztel a Windows 11 tálcáján. Amikor egy csatlakoztatott telefon a közelben van, a Wi-Fi- és az akkumulátor-jelzők mellett megjelenik egy erre a célra szolgáló telefonikon. Ha rákattintunk,

megnyílnak a gyorsvezérlők olyan funkciókhoz, mint a „Ne zavarjanak”, a rezgő mód és a telefon megkeresésének a beállításai,

miközben az akkumulátor töltöttségi szintje és a kapcsolat állapota is láthatóvá válik.

Fájlokat is áthelyezhetünk így az elképzelés szerint közvetlenül, a telefon ikonjára húzva azonnal átvihetjük a csatlakoztatott eszközre.

A Microsoft azt is vizsgálja, hogyan lehetne a Windows 11 és az okostelefonok között szinkronizálni a vágólap előzményeit a Windows vágólapja segítségével. Bár a vágólap-szinkronizálás már ma is létezik, jelenleg csak az utoljára másolt elemet tárolja.

Az új megközelítés állítólag a teljes vágólap-előzményeket szinkronizálná, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy mindkét eszközön hozzáférjenek a korábban másolt szövegek és tartalmak szinkronizált listájához.

Egy másik érdekes újdonság a Windows 11-hez készült, különálló „Üzenetek” alkalmazás. Az SMS-üzenetek a Telefon-kapcsolat alkalmazáson belül való megjelenés helyett saját, önálló alkalmazást kapnak, amelyet a Start menübe rögzíthetünk és onnan indíthatunk el.