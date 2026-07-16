Több ezer eurónyi játékát és 25 évnyi adatát törölte a Microsoft egy Xbox-játékosnak

A Microsoft végleg törölte egy Xbox-játékos teljes felhasználói fiókját, benne 25 évnyi adattal és több ezer euró értékű digitális játékkal. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen kockázatokat rejt a kizárólag digitális játékgyűjteményekre épülő jövő.
A téma különösen aktuális, miután a Sony bejelentette, hogy 2027 után megjelenő PlayStation-játékai már nem készülnek lemezes kiadásban. Sokan attól tartanak, hogy a játékosok így teljesen a digitális fiókjaiktól és az azokat kezelő vállalatoktól függnek majd.
A Microsoft végleg megszüntette egy játékos fiókját
Ezt a félelmet erősíti Joshua Khane története is. Az angol Metro cikkéből kiderül: Az Xbox-játékos fiókját feltörték, majd a Microsoft ahelyett, hogy helyreállította volna azt, végleg megszüntette a hozzáférést.
Khane az X-en közzétett, több mint 75 ezer kedvelést kapott bejegyzésében megosztotta a Microsoft ügyfélszolgálatának levelét. A vállalat azt írta, hogy a Microsoft-fiók és a OneDrive-on tárolt összes fájl „többé nem érhető el”, mert így tudják megakadályozni, hogy a személyes adatok illetéktelen kezekbe kerüljenek.
A levél szerint a fiókot véglegesen felfüggesztették, a döntés pedig visszavonhatatlan.
A Microsoft azt is közölte, hogy a fiókhoz kapcsolódó Minecraft sem állítható helyre, ezért azt egy új fiókra ismét meg kell vásárolni.
A levél alapján a vállalat sem a játékokat, sem a többi digitális vásárlást nem téríti meg.
A cég elismerte, hogy vizsgálata során megállapította: illetéktelenek hozzáfértek Khane fiókjához. Azt azonban közölték, hogy a OneDrive-on tárolt fájlokat a titkosítási és adatvédelmi megoldások miatt már nem tudják visszaállítani.
Kiakadt a gamer
A feldühödött játékos szerint ezzel 25 évnyi adat, több ezer euró értékű digitális játék és pótolhatatlan személyes emlék – köztük a fia babakori fényképei – is örökre elvesztek.
Huszonöt kib***ott évnyi adat, több ezer euró játékokra költve. A fiam babaképei? Mind elveszett! Csak azért, mert a Microsoft nem tudott visszaállítani egy feltört fiókot? A világ egyik legnagyobb vállalata erre sem képes, inkább egyszerűen törölte az egészet, mintha semmit sem érne? Szégyen!
Khane később azt is pontosította, hogy a digitális Xbox-játékkönyvtárát nagyjából 2009 óta építette, így közel másfél évtizednyi vásárlása vált egyik pillanatról a másikra elérhetetlenné.