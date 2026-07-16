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Több ezer eurónyi játékát és 25 évnyi adatát törölte a Microsoft egy Xbox-játékosnak

1 órája
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Egyetlen e-mailben közölte a Microsoft egy Xbox-játékossal, hogy fiókja végleg megszűnt. A férfi szerint ezzel 25 évnyi adat és több ezer euró értékű digitális tartalom veszett el.
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xboxmicrosoftjátékos

A Microsoft végleg törölte egy Xbox-játékos teljes felhasználói fiókját, benne 25 évnyi adattal és több ezer euró értékű digitális játékkal. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen kockázatokat rejt a kizárólag digitális játékgyűjteményekre épülő jövő.

11 May 2019, Berlin: A player's hands can be seen in the "Grand Final" of the Virtual Bundesliga (VBL) with an Xbox controller. The 24 best players in Germany will fight for the title in four groups on Xbox and Playstation. Photo: Christoph Soeder/dpa (Photo by Christoph Soeder / dpa Picture-Alliance via AFP)
Végleg törölte egy Xbox-játékos fiókját a Microsoft, minden odalett.
Fotó: AFP

A téma különösen aktuális, miután a Sony bejelentette, hogy 2027 után megjelenő PlayStation-játékai már nem készülnek lemezes kiadásban. Sokan attól tartanak, hogy a játékosok így teljesen a digitális fiókjaiktól és az azokat kezelő vállalatoktól függnek majd.

A Microsoft végleg megszüntette egy játékos fiókját

Ezt a félelmet erősíti Joshua Khane története is. Az angol Metro cikkéből kiderül: Az Xbox-játékos fiókját feltörték, majd a Microsoft ahelyett, hogy helyreállította volna azt, végleg megszüntette a hozzáférést.

Khane az X-en közzétett, több mint 75 ezer kedvelést kapott bejegyzésében megosztotta a Microsoft ügyfélszolgálatának levelét. A vállalat azt írta, hogy a Microsoft-fiók és a OneDrive-on tárolt összes fájl „többé nem érhető el”, mert így tudják megakadályozni, hogy a személyes adatok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

A levél szerint a fiókot véglegesen felfüggesztették, a döntés pedig visszavonhatatlan.

A Microsoft azt is közölte, hogy a fiókhoz kapcsolódó Minecraft sem állítható helyre, ezért azt egy új fiókra ismét meg kell vásárolni. 

A levél alapján a vállalat sem a játékokat, sem a többi digitális vásárlást nem téríti meg.

A cég elismerte, hogy vizsgálata során megállapította: illetéktelenek hozzáfértek Khane fiókjához. Azt azonban közölték, hogy a OneDrive-on tárolt fájlokat a titkosítási és adatvédelmi megoldások miatt már nem tudják visszaállítani.

Kiakadt a gamer

A feldühödött játékos szerint ezzel 25 évnyi adat, több ezer euró értékű digitális játék és pótolhatatlan személyes emlék – köztük a fia babakori fényképei – is örökre elvesztek.

Huszonöt kib***ott évnyi adat, több ezer euró játékokra költve. A fiam babaképei? Mind elveszett! Csak azért, mert a Microsoft nem tudott visszaállítani egy feltört fiókot? A világ egyik legnagyobb vállalata erre sem képes, inkább egyszerűen törölte az egészet, mintha semmit sem érne? Szégyen!

Khane később azt is pontosította, hogy a digitális Xbox-játékkönyvtárát nagyjából 2009 óta építette, így közel másfél évtizednyi vásárlása vált egyik pillanatról a másikra elérhetetlenné.

 

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