25 éves lett az Xbox, a Microsoft 899 dollárt kér a nosztalgiáért

Hivatalos árat kapott a Microsoft különleges, áttetsző zöld Xbox Series X konzolja. Az áttetsző zöld, különleges kiadású Xbox Series X novemberben jelenik meg, az évfordulós konzol 899 dollárba kerül. Az előrendelés augusztus 27-én, keleti parti idő szerint délelőtt 10 órakor indul, bár a Microsoft közlése szerint az Xbox „legelkötelezettebb rajongói” közül néhányan már korábbi hozzáférést biztosító e-mailt kapnak. Idén 25 éves lett az Xbox, ennek apropóján jelenik meg.

25 éves lett az Xbox, már tudni a jublieumi kiadás árát - forrás: Microsoft / Xbox

25 éves lett az Xbox

A konzol november 13-án jelenik meg, egy hozzá illő kontroller társaságában. Mindkettő az eredeti áttetsző zöld Xboxot idéző „OG Green” színvilágot kapta.

A vállalat azt is elárulta, hogy minden egyes különleges kiadású gépet lézergravírozással és egyedi sorszámmal látnak el. A különleges külső alatt lényegében egy hagyományos Xbox Series X található 1 TB tárhellyel.

A konzolhoz mellékelt különleges kontroller önállóan is megvásárolható. Ennek előrendelése már elindult, ára 79 dollár, és október 20-án kerül forgalomba.

A konzolhoz mellékelt különleges kontroller önállóan is megvásárolható - forrás: Microsoft / Xbox

A Microsoft még júniusban, az Xbox Games Showcase rendezvényen jelentette be a 25. évfordulós Xboxot. A Microsoft a konzol árának bejelentése előtt több hozzá illő, limitált kiadású kiegészítőt is piacra dobott, emlékeztet a The Verge. Az „OG Green” kollekcióban

billentyűzet,

egér,

fülhallgató

és mobilos kontroller is található.

Az Xbox Series X25 Limited Edition előrendelése tehát augusztus 27-én indul el "a Microsoft által kiválasztott piacokon", magyar idő szerint csütörtökön, 16 órakor. Magyarországi forgalmazást és hivatalos magyar árat egyelőre nem jelentettek be.