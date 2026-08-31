A magyar ipar és export egyik legsikeresebb nemzetközi története: a HELL ENERGY

A HELL ENERGY ma már több mint 60 országban van jelen, bizonyítva, hogy egy Magyarországról irányított vállalat globális piacokon is képes tartósan versenyképes pozíciót építeni.

Forrás: Hell Energy

A HELL 2006-ban indult, 2010-re piacvezetővé vált Magyarországon, ma pedig a Nielsen adatai alapján 9 ország energiaital-piacán vezető szerepet tölt be. Portfóliója az energiaitalokon túl jegeskávékat, jegesteákat, üdítőitalokat és más alkoholmentes italokat is magában foglal.

A vállalat egyik legnagyobb erőssége, hogy nemcsak márkát épített, hanem a teljes értéklánc jelentős részét is saját kézben tartja. Saját töltőüzemmel, saját alumínium italdobozgyárral és saját nemzetközi szervezettel működik, ami kiemelkedő minőségbiztosítást, ellátásbiztonságot és rugalmasságot tesz lehetővé.

A HELL szikszói gyárkomplexuma 83 hektáron működik, évente akár 4 milliárd alumínium doboz és 6 milliárd késztermék előállítására képes. A vállalatcsoport több mint 2500 embernek ad munkát, több száz magyar beszállítóval dolgozik együtt, és jelentős szerepet játszik Szikszó és térsége gazdasági fejlődésében.

A cégcsoport az élelmiszeripari hozzáadott érték növelésében is meghatározó szerepet tölt be. A HELL ICE COFFEE magyar termelőktől vásárolt tej felhasználásával készül, amelyből a vállalat évente mintegy 26 000 tonnát dolgoz fel. A magyar tejből készült jegeskávék közel 40 ország piacaira jutnak el, így a hazai alapanyag magas hozzáadott értékű, nemzetközileg versenyképes FMCG-termékként jelenik meg a világpiacon.

Forrás: Hell Energy

A HELL ICE COFFEE jelenleg 8 országban, a XIXO pedig 3 országban piacvezető. A HELL több mint 60, a HELL ICE COFFEE közel 40, míg a XIXO több mint 25 országban érhető el, ami jól mutatja a vállalatcsoport széles nemzetközi jelenlétét.

A HELL történetének jelentősége túlmutat egy sikeres márkán: a vállalat Magyarországról épített fel globálisan versenyképes italipari csoportot, amely exportbevételt, munkahelyeket, beszállítói lehetőségeket, adóbevételeket és magas hozzáadott értékű élelmiszeripari termelést teremt. A HELL ma a magyar tulajdonú vállalatok egyik legsikeresebb nemzetközi növekedési története, amely jól mutatja a magyar ipar és export globális lehetőségeit.