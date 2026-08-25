Rejtélyes alkalmazás jelent meg androidos telefonokon

Rengeteg olyan Google-alkalmazás van, amelyet valószínűleg nap mint nap használsz, az Android Pulse azonban biztosan nem tartozik közéjük. Sőt, jó eséllyel azt sem tudtad, hogy létezik. Most viszont a rejtélyes rendszeralkalmazás hirtelen frissíthető alkalmazásként kezdett megjelenni a Play Áruházban. A 9to5Google fedezte fel, de mi a szerepe, mióta létezik, mire lehet használni, miért jelenik meg egyre több telefonon?
Az Android Pulse egy Google-alkalmazás
A Play Áruház leírása szerint az Android Pulse „a kritikus rendszererőforrások felhasználásával kapcsolatos rendellenességek észlelésére szolgáló szabályok terjesztését segíti az Android operációs rendszer és a telepített alkalmazások számára”. Lefordítva: a háttérben futva diagnosztikai feladatokat végezhet, és figyelheti az operációs rendszer, illetve a telepített alkalmazások működését, azt, ha valamelyik alkalmazás vagy maga az operációs rendszer szokatlan módon használja a telefon erőforrásait.
Ilyen rendellenesség lehet például, ha egy alkalmazás egyik napról a másikra hirtelen elkezdi gyorsan meríteni az akkumulátort, vagy egy háttérben futó folyamat a megszokottnál sokkal több memóriát vagy számítási teljesítményt használ. Az Android Pulse vélhetően az ilyen kiugró értékek felismerésében segít. Nem olyan alkalmazásról van szó, amelyet megnyitva saját kezűleg ellenőrizhetjük a telefont, hanem teljes egészében a háttérben dolgozik.
- Az indokolatlan akkumulátormerülés,
- a túlmelegedés
- vagy a rosszul működő háttéralkalmazások
különösen bosszantó androidos problémák, mivel sokszor nehéz kideríteni, pontosan mi okozza őket. Ha a Google gyorsabban képes felismerni ezeket a rendellenességeket, az hosszabb távon stabilabb és megbízhatóbb Androidot eredményezhet.
Hónap óta működhet a háttérben
Bár az Android Pulse csak most vált feltűnőbbé, maga az alkalmazás nem egészen új. Az APKMirroron már március óta megtalálhatók különböző verziói, és azóta több újabb kiadás is megjelent. A Play Áruház szerint ráadásul több mint 10 millió alkalommal telepítették,
vagyis jó eséllyel már eddig is telefonok millióin működött anélkül, hogy a felhasználók tudtak volna róla.
A névválasztásra az alkalmazás ikonja is utal: az alkalmazásinformációs oldalon egy szívverésre vagy pulzusgörbére emlékeztető zöld ikon látható. Találó választás egy olyan szolgáltatáshoz, amely lényegében az Android „életjeleit” figyeli, írja az Android Authority.
Az újdonság az, hogy most már a felhasználók is találkozhatnak az Android Pulse-szal, amikor frissítéseket keresnek. Ehhez a Play Áruházban a profilképre, majd az Alkalmazások és eszköz kezelése menüpontra kell koppintani. A kezelési felületen az elérhető frissítéseket kiválasztva az Android Pulse is megjelenhet a frissítésre váró hagyományos alkalmazások között. De nem mindenkinél.
A legtöbb felhasználónak valószínűleg soha nem kell közvetlenül használnia vagy megnyitnia az Android Pulse-t. Az már kevésbé világos, hogy az Android Pulse maga tesz-e valamit a problémák ellen, vagy csupán információt továbbít róluk a Google-nek. Ha pedig valóban segít gyorsabban felismerni az akkumulátort merítő, túl sok memóriát használó vagy más módon rendellenesen működő alkalmazásokat és rendszerfolyamatokat, akkor úgy teheti megbízhatóbbá az Androidot, hogy a felhasználónak semmit sem kell tennie. Abban viszont egyelőre csak bízni lehet, fogalmaz a TechRadar, hogy valóban hasznos, és nem pont ez az alkalmazás fogyasztja feleslegesen a rendszer erőforrásait.