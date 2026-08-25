Rengeteg olyan Google-alkalmazás van, amelyet valószínűleg nap mint nap használsz, az Android Pulse azonban biztosan nem tartozik közéjük. Sőt, jó eséllyel azt sem tudtad, hogy létezik. Most viszont a rejtélyes rendszeralkalmazás hirtelen frissíthető alkalmazásként kezdett megjelenni a Play Áruházban. A 9to5Google fedezte fel, de mi a szerepe, mióta létezik, mire lehet használni, miért jelenik meg egyre több telefonon?

Rejtélyes alkalmazás jelent meg androidos telefonokon (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az Android Pulse egy Google-alkalmazás

A Play Áruház leírása szerint az Android Pulse „a kritikus rendszererőforrások felhasználásával kapcsolatos rendellenességek észlelésére szolgáló szabályok terjesztését segíti az Android operációs rendszer és a telepített alkalmazások számára”. Lefordítva: a háttérben futva diagnosztikai feladatokat végezhet, és figyelheti az operációs rendszer, illetve a telepített alkalmazások működését, azt, ha valamelyik alkalmazás vagy maga az operációs rendszer szokatlan módon használja a telefon erőforrásait.

Ilyen rendellenesség lehet például, ha egy alkalmazás egyik napról a másikra hirtelen elkezdi gyorsan meríteni az akkumulátort, vagy egy háttérben futó folyamat a megszokottnál sokkal több memóriát vagy számítási teljesítményt használ. Az Android Pulse vélhetően az ilyen kiugró értékek felismerésében segít. Nem olyan alkalmazásról van szó, amelyet megnyitva saját kezűleg ellenőrizhetjük a telefont, hanem teljes egészében a háttérben dolgozik.

Az indokolatlan akkumulátormerülés,

a túlmelegedés

vagy a rosszul működő háttéralkalmazások

különösen bosszantó androidos problémák, mivel sokszor nehéz kideríteni, pontosan mi okozza őket. Ha a Google gyorsabban képes felismerni ezeket a rendellenességeket, az hosszabb távon stabilabb és megbízhatóbb Androidot eredményezhet.

Az Android Pulse teljes egészében a háttérben dolgozik (illusztráció) Fotó: Amanz / Unsplash

Hónap óta működhet a háttérben

Bár az Android Pulse csak most vált feltűnőbbé, maga az alkalmazás nem egészen új. Az APKMirroron már március óta megtalálhatók különböző verziói, és azóta több újabb kiadás is megjelent. A Play Áruház szerint ráadásul több mint 10 millió alkalommal telepítették,

vagyis jó eséllyel már eddig is telefonok millióin működött anélkül, hogy a felhasználók tudtak volna róla.

A névválasztásra az alkalmazás ikonja is utal: az alkalmazásinformációs oldalon egy szívverésre vagy pulzusgörbére emlékeztető zöld ikon látható. Találó választás egy olyan szolgáltatáshoz, amely lényegében az Android „életjeleit” figyeli, írja az Android Authority.