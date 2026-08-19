Az androidos telefon sokkal gyorsabb lesz ezzel a titkos módszerrel!

Van-e rosszabb a döcögő, akadozó androidos telefonnál? Amikor nagyon fontos lenne megnyitni a navigációt, az emailt vagy a banki appot, de ehelyett azt kell végignéznünk, ahogy küzd az operációs rendszer az elemekkel, és köhögve-krákogva jutunk el A-ból B pontba? Persze, ha szerencsés az ember, akkor valamelyik zászlóshajó telefont használja, aminek maximum a 40 fokos hőkupola árthat, de azért ez nem a realitás. Akár anyagi, akár fenntarthatósági, akár egyéb szempontból simán lehet, hogy egy már elavult, régóta használatban lévő, vagy a megjelenésekor sem a legacélosabb hardverrel rendelkező készüléket használunk nap mint nap. Használni pedig kell, nem tarthatjuk a zsebünkben csak azért, mert nem a legújabb Honor vagy Samsung van nálunk. Jó hírem van: egy egyszerű módszerrel varázsütésre felgyorsíthatjuk a rendszerünk sebességét.
Az androidos telefonunk sokkal gyorsabb, mint hinnénk
Szögezzük le: senkivel és semmivel nem töltünk el annyi időt, mint a telefonunkkal. Társunk a munkában, a napi operatív feladatokban, de akár a szórakozás, időtöltés területén is számítunk rá nap mint nap. Éppen ezért érdemes úgy gondolni rá, mint mondjuk egy másik napi használatban lévő eszközre, az autónkra: szükséges az odafigyelés, a karbantartás és az észszerű használat.
Nincs értelme mindenféle értelmetlen, maximum egyszer kipróbált alkalmazást tenni rá, ahogy felesleges teleaggatni a kezdőképernyőt mindenféle widgettel, amire semmi szükségünk nincsen. Meg persze mindig figyeljünk oda, hogy a legfrissebb szoftvert használjuk. Feltételezem, hogy ezekre azért a többség odafigyel.
Van azonban egy olyan rejtett beállítás, ami nem nyújtja tálcán magát, a gyártók sem tolják az arcunkba, nem magától értetődő a használatra. Ez pedig félig-meddig érthető is, mert a napi használaton kívül esik a mód, ahogy hozzáférhetünk. De miről is van szó? Bár lehet, hogy már észre sem vesszük, de a telefonunk folyamatosan animációkkal vált alkalmazásokat, és a kezdőképernyőn valamint az alkalmazásfiókba lépéskor is animációkkal érkezünk meg. Ezek, ha a bírja a telefon, nagyon szép és vagány jelenségek, de teljesen feleslegesek, viszont igénybe veszik az eszközünk hardverét. Ha receg-döcög a rendszer, akkor érdemes kikapcsolni őket, mert veszíteni semmit nem veszítünk, gyorsaságot viszont annál inkább nyerni fogunk.
Mi a teendő? A menüpontok elnevezései eltérhetnek márkánként, telefononként vagy Androidverziónként, ezért az útmutatónkat egy hozzávetőleges navigációnak vedd, amivel azért minden bizonnyal el fogsz tudni jutni a megfelelő menüpontokba.
- Lépjünk a Beállításokba
- Ott a Telefon névjegye menüpontba
- A Szoftver adatai a következő lépés
- ahol a Build szám mezőre bökjünk hétszer (elvileg vissza is fog számolni majd egy felbukkanó üzenet)
Ezzel a telefon fejlesztői üzemmódját aktiváljuk (Fejlesztői beállítások néven, valószínűleg a Telefon névjegye menüpont alatt lesz vagy esetleg a Rendszer menüponton belül), ami nem véletlenül van így elrejtve. Ha össze-vissza nyomkodjuk, akár el is ronthatunk valamit a telefonban. Ezt ne tegyük! (Vagy csak saját felelősségre...) Amit keressünk, az animációkra vonatkozó menüpontok:
- Ablakanimáció tempója
- Attűnési animáció tempója
- Animáció tempója
Ezeknél az 1-es értéket érdemes 0,5-re csökkenteni, vagy amivel a legjobban járunk,
teljesen kapcsoljuk ki az animációkat. Hidd el, nem fognak hiányozni, a telefonunk sebessége viszont varázslatos gyorsuláson megy majd keresztül, olyan lesz, mintha egy új telefont vennénk a kezünkbe.
Amit még személy szerint javasolok, én régebbi androidos tabletek és telefonok esetén mindig átállítottam a kézmozdulatos rendszernavigációt a klasszikus háromgombosra. Az animációk kikapcsolása mellett érzésre nekem ez is egy kis pluszt adott a tempóban. De könnyen lehet, hogy csak a szemem csal. Az animációk kikapcsolása viszont minden bizonnyal hatásos lesz, ha lassúnak tűnik az eszközünk.