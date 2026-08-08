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anyatejes táplálás

Okostelefonról is vezérelhető a mellszívó és a cumisüvegmosó

14 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Az eufy az édesanyák és a babáik mindennapjait segítené a modern technológiával. Az anyatejes táplálást tennék egyszerűbbé.
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anyatejes táplálásEufyanyaság

Most ért véget a  2026-os Szoptatás Világhete (augusztus 1–7.), ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy a technológia hogyan segítheti az édesanyákat az első közös hónapokban a gyermekükkel. Az Anker Innovations márkája, a eufy olyan okoseszközökkel rukkolt elő, amelyek a kisgyermekes családok mindennapjait támogatják, és segítik az édesanyákat az anyatejes táplálás során.

anyatejes táplálás
Az anyatejes táplálás kiemelten fontos lehet a babák fejlődésében (illusztráció)
Fotó: Jonathan Borba / Pexels

Az anyatejes táplálást a modern technológia is segítheti

Közép-Európa legtöbb országában a kezdeti szoptatási arány meghaladja a 90 százalékot: az édesanyák többsége szeretné anyatejjel táplálni gyermekét. Hat hónapos korra azonban a kizárólagosan anyatejjel táplált babák aránya jelentősen visszaesik: 20 százalék alá csökken, messze elmaradva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 50 százalékos globális célkitűzésétől. Az Anker szerint ez nem az édesanyák elkötelezettségének hiánya. Sokkal inkább annak jele, hogy a hosszú távú támogatás még nem elégséges. 

A szoptatás minden édesanya és kisbaba számára egyéni folyamat, amely során számos olyan élethelyzet adódhat, amikor egy mellszívó hasznos támogatást jelenthet. 

  • Segíthet a tejtermelés fenntartásában, 
  • átmeneti nehézségek esetén, 
  • illetve akkor is, ha az édesanya és a baba egy időre nem lehetnek együtt,
  • segíthet az utazás, a munkába való visszatérés vagy más élethelyzetek során, miközben lehetőséget biztosít arra, hogy a baba továbbra is anyatejes táplálásban részesüljön.

Nehézségek és kihívások, amíg az édesanyák eljutnak a lefejt anyatejig

A lefejt anyatej lehetővé teszi azt is, hogy a partner vagy más családtag is részt vegyen az anyatejes táplálásban, miközben az édesanya pihenhet vagy más feladatokra fordíthat időt. Viszont kihívásokkal is jár:

• időigényes: Nemcsak maga a folyamat, hanem az előkészítés, az alkatrészek kezelése és a tisztítás miatt is plusz feladatokat jelent

• higiénia: a mellszívók és cumisüvegek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése fontos, de hosszú távon megterhelő

A hosszú távú támogatást olyan technológiák segíthetik, hívja fel rá a figyelmet az Anker közleménye, amelyek csökkentik a fejéssel járó időbeli és gyakorlati terheket, egyszerűsítik a higiéniai folyamatokat, valamint alkalmazkodnak a modern családok változó napirendjéhez – legyen szó az éjszakai használatról, a kisebb életterekről vagy a munkába való visszatérés időszakáról. A hordható, csendes és intelligens funkciókkal rendelkező mellszívó-megoldások, valamint az automatizált tisztítási rendszerek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szoptatás könnyebben illeszkedjen a családok mindennapjaiba.

Okostelefonról vezérelhető eszközök az anyatejes táplálésért

eufy Wearable Breast Pump S2 Pro azoknak az édesanyáknak készült, akik szeretnék rugalmasabban beilleszteni a fejést a mindennapjaikba. A hordható kialakítás, a csendes működés és az intelligens funkciók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fejés könnyebben illeszkedjen a változó élethelyzetekhez. A továbbfejlesztett vezeték nélküli töltőtokkal akár 7 napig is használható a mellszívó töltés nélkül. A tokban maga a készülék és a szoptatáshoz szükséges kiegészítők is kényelmesen elférnek, így minden könnyen magunkkal vihető. 

A beépített érzékelőknek köszönhetően a mellszívó automatikusan leáll, amikor megtelik, és figyelmeztet, ha szivárgást érzékel. 

A beállítások a eufy alkalmazásból távolról is vezérelhetők, az appban pedig relaxációs, meditációs hanganyagok is elérhetők. A mindössze 46 dB-es működési zajnak köszönhetően a gyártó ígérete szerint a mellszívó használata csendes és diszkrét. Mindössze öt alkatrészt kell tisztítani, a különböző méretű, szakértők által tervezett betétek pedig kényelmes illeszkedést biztosítanak.

A továbbfejlesztett vezeték nélküli töltőtokkal akár 7 napig is használható a eufy Wearable Breast Pump S2 Pro - forrás: eufy

A eufy Bottle Washer S1 Pro pedig a szoptatáshoz és cumisüveges tápláláshoz kapcsolódó egyik leginkább időigényes feladatot támogatja: a tisztítást. A készülék automatikus mosási, fertőtlenítési és szárítási funkciókkal segíti a szülőket, így csökkentheti a kézi tisztítással járó időráfordítást. 

100 °C-os gőzfertőtlenítésre képes, amely a kórokozók 99,99%-át elpusztítja.

 A tágas belső térben egyetlen programmal akár egy egész napnyi eszköz megtisztítható. Egyszerre 10 cumisüveg, vagy 4 cumisüveg és egy teljes mellszívókészlet fér el benne. 

Az eufy Bottle Washer S1 Pro 100 °C-os gőzfertőtlenítésre képes, amely a kórokozók 99,99%-át elpusztítja - forrás: eufy

Teljes szárítást ígér a gyártó 40 perc alatt: 360 fokos légáramlással juttatja el a levegőt a cumisüvegek minden részébe a gép, így azok higiénikusan és nedvesség nélkül száradnak meg, külön szárítóállvány használata nélkül. A eufy alkalmazással távolról is elindíthatók a programok, nyomon követhető a folyamat, értesítések kérhetők, valamint egyéni tisztítási módok is kiválaszthatók.

 

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