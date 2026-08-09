Az Apple ezeket fogja bemutatni szeptemberben, több új iPhone is érkezik

Ha szeptember, akkor globális Apple termékbemutató, köztük természetesen az új iPhoneokkal! Már csak pár hetet kell várnia a techközösségnek, hogy mivel rukkol elő idén a cupertinói tech óriás. A korábbi iPhone-bemutatók időpontjai alapján az idei eseményre legnagyobb eséllyel szeptember 8-án, kedden vagy szeptember 9-én, szerdán kerülhet sor. Szeptember 7. az Egyesült Államokban a munka ünnepe (Labor Day), az Apple pedig valószínűleg nem szeretné, ha a sajtó képviselőinek munkaszüneti napon kellene utazniuk. Ugyanakkor a vállalat leggyakrabban keddi napokon tartja bemutatóit, így mindkét időpont elképzelhető. Ha az eseményt szeptember 9-én rendezik meg, a MacRumors szerint az előrendelések szeptember 11-én vagy 12-én indulhatnak, az új készülékek pedig szeptember 18-án kerülhetnek forgalomba. De milyen készülékekre számítunk?
Ezeket mutathatja be az Apple szeptemberben
- iPhone 18 Pro
A pletykák szerint az iPhone 18 Pro külsőre nagyrészt az iPhone 17 Pro designját követi majd, de kisebb Dynamic Islandet kaphat. Az újdonságok között szerepelhet egy változtatható rekeszértékű főkamera, amely nagyobb szabadságot adhat a fény mennyiségének és a mélységélességnek a szabályozásában, valamint az új, nagyobb teljesítményű A20 Pro chip. Az üzemidő is javulhat az energiahatékonyabb processzornak és a továbbfejlesztett LTPO+ OLED-kijelzőnek köszönhetően. Az Apple emellett bemutathatja saját C2 modemét és új N2 hálózati chipjét is. Az idei év egyik különleges színváltozata a hírek szerint a sötét cseresznyepiros, vagyis Dark Cherry lehet.
- iPhone 18 Pro Max
Az iPhone 18 Pro Max várhatóan ugyanazokat az újdonságokat kapja meg, mint az iPhone 18 Pro, csak nagyobb méretben. Több forrás szerint a készülék valamivel vastagabb lehet az iPhone 17 Pro Maxnál és az iPhone 18 Prónál is, aminek legfőbb oka a várhatóan nagyobb kapacitású akkumulátor.
Az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max egyaránt 100–200 dollárral drágább lehet elődjénél. Az Apple a Mac és iPad modellek árát már megemelte, az iPhone-ok esetében azonban úgy tűnik, a szeptemberi modellfrissítésig várnak áremeléssel.
- hajlítható iPhone - iPhone Ultra
Az Apple első összecsukható iPhone-ját az iPhone Ultra néven emlegetik a sajtóban (mi is). A készülék várhatóan összecsukva 5,5 hüvelykes, kihajtva pedig 7,8 hüvelykes kijelzőt kaphat. A képarány az iPadhez hasonlóan 4:3 lehet, így nyitott állapotban a használata leginkább egy iPad miniéhez hasonlíthat. Az Apple a hajtásnyom láthatóságát is igyekszik minimálisra csökkenteni, a teljesítményről pedig egy 2 nm-es gyártástechnológiával készülő A20 chip gondoskodhat.
A hajlítható iPhone két akkumulátort kaphat, a hátlapján viszont várhatóan csak két kamera kap helyet. A készülék a hírek szerint túl vékony lesz a TrueDepth kamerarendszerhez, ezért Face ID helyett Touch ID-t, vagyis ujjlenyomatolvasót használhat biometrikus azonosításra. Az új modell ára 2000 és 2500 dollár között alakulhat Amerikában. Az elmúlt időszakban gyártási nehézségekről is érkeztek hírek, ezért elképzelhető, hogy az összecsukható iPhone csak az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max után kerül forgalomba. Az Apple akár szeptemberben is bemutathatja, majd néhány héttel később kezdheti meg az értékesítését, hasonlóan ahhoz, ahogy 2017-ben az iPhone X esetében történt.
- Apple Watch Series 12
Az Apple idén az Apple Watch sorozatát is frissíti, de az eddigi hírek alapján nem kell jelentős változásokra számítani. A formaterv várhatóan nem módosul, ugyanakkor az óra gyorsabb S-sorozatú chipet, továbbfejlesztett egészségügyi és fitneszfunkciókat, valamint nagyobb akkumulátort kaphat, ami hosszabb üzemidőt eredményezhet.
- Apple Watch Ultra 4
Az Apple Watch Ultra 4 szintén érkezhet idén, és várhatóan ugyanazt a processzorfrissítést kapja meg, mint a Series 12. Vékonyabb kialakítást és továbbfejlesztett érzékelési funkciókat kaphat a pletykák szerint, hogy ebből mi valósul meg, az szeptemberben kiderül.
Amire viszont nem érdemes számítani: az Apple várhatóan nem mutatja be a hagyományos iPhone 18-at 2026 szeptemberében, az őszi kínálat ugyanis ezúttal a drágább modellekre összpontosíthat. Az iPhone 18, az iPhone 18e és az iPhone Air 2 csak 2027 tavaszán érkezhet. Az Apple Watch SE sem kap frissítést idén, így annak új generációjára is tovább kell várni.
Jon Prosser, a Front Page Tech (FPT) YouTuber-je június végén közzétett egy új videót, amelyben bemutatja az állítólagos iPhone Ultra hajlítható okostelefont: