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Kémprogram miatt riaszt az Apple, ezt kell tennie, ha megkapoja az üzenetet

52 perce
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Az Apple újabb értesítéseket küldött azoknak a felhasználóknak, akikről úgy gondolja, hogy kémprogrammal próbálták megtámadni az eszközüket. A mostani riasztások 110 ország felhasználóit érintik.
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iphoneapplevállalat

Az Apple időről időre figyelmezteti azokat az ügyfeleit, akiknél felmerül, hogy kormányok által is használt kémprogrammal próbálták feltörni iPhone-jukat, iPadjüket vagy Macjüket.

apple
Riasztott az Apple. Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A vállalat szerint a mostani értesítéseket csütörtökön küldték ki 110 ország felhasználóinak. Az Apple eddig már több mint 150 országban figyelmeztetett ügyfeleket, ami jól mutatja, milyen széles körben terjedt el az ilyen megfigyelési technológia.

Ezt az üzenetet kaphatják az Apple felhasználók

Az Apple közvetlenül az iPhone zárolt képernyőjén is jelezheti a veszélyt. Az értesítés szerint:

Az Apple kémprogramos támadást észlelt, amely az Ön iPhone-ját célozta. Most több lépést is tehet adatai és készüléke védelme érdekében.

A figyelmeztetés e-mailben és az Apple-fiókba történő bejelentkezéskor is megjelenhet. A vállalat frissítette az értesítési rendszert, így a felhasználók könnyebben elérhetik a szükséges információkat és a biztonsági teendőket.

Fontos, hogy az értesítés önmagában nem jelenti azt, hogy a támadóknak sikerült feltörniük a készüléket. A figyelmeztetést azonban érdemes nagyon komolyan venni.

Az Apple azt javasolja, hogy az érintettek kapcsolják be a Zárolási módot, amely jelentősen megnehezíti a kémprogramos támadások sikerét. A vállalat szerint eddig nem találkozott olyan esettel, amikor valakinek a készülékét Zárolási mód használata mellett sikeresen feltörték volna kémprogrammal.

 

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