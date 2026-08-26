Az Apple új számítógépe 9 millió forintba is kerülhet, a törlőrongy árát viszont felezték!

Az Apple pár héttel a nagy globális termékbemutatójuk előtt, ahol új iPhone-okat és Apple Watchokat mutatnak majd be, szép csöndben új processzorokkal frissítette asztali Macjeit. A Mac mini és a Mac Studio az Apple M-sorozatának legújabb chipjeit kapta, így minden eddiginél nagyobb teljesítményt kínálnak. Emellett a Magic Keyboard is új verzióban érkezik, és a hírhedt törlőrongy is előkerült újra, féláron.

Új Mac mini M6 és M5 Pro chippel

A frissített Mac mini már az új M6 chippel is elérhető. A 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő M6 új, 12 magos CPU-t, 12 magos GPU-t, valamint két 16 magos neurális egységet (NPU) tartalmaz. Az Apple állítása szerint az új processzor kínálja a világ leggyorsabb egymagos CPU-teljesítményét. Az M6 grafikus vezérlője az előd M4-hez képest kétszeres grafikai, az AI-feladatokban pedig négyszeres teljesítményt kínál, miközben a mesterséges intelligenciát gyorsító Neural Engine teljesítménye is megduplázódott. Az M6-os Mac mini alapmodellje 16 GB egységes memóriával és 256 GB tárhellyel érkezik. Előbbi 32 GB-ig, utóbbi 2 TB-ig bővíthető.

A Mac mini M5 Pro chippel is megvásárolható. Ez a változat 15 magos CPU-t, 12 magos GPU-t és egy 16 magos NPU-t kapott. Alapból 24 GB egyesített memóriával rendelkezik, amely 64 GB-ig bővíthető, míg az 512 GB-os tárhely legfeljebb 8 TB-ra növelhető. Az új chipek mellett a Mac mini Wi-Fi 7-et, Bluetooth 6-ot és 2,5 gigabites Ethernetet is kapott, utóbbi opcionálisan 10 Gbites változatra cserélhető. Más tekintetben a gép lényegében változatlan maradt az előző generációhoz képest, írja a MacRumors.

Az M6-os Mac mini indulóára 399 990 forint, az M5 Pro változaté pedig 779 990 forint. Az Apple az alábbi videóval is hangsúlyozza, hogy erőművet csinált a gépből:

Mac Studio: M5 Max és az új M5 Ultra

A Mac Studio is frissült. Az egyik változat a MacBook Próban már bemutatott M5 Maxot, a csúcsmodell pedig az új M5 Ultra chipet kapta. Az M5 Max lényegében változatlan. Alapkiépítésben 18 magos CPU-val és 32 magos GPU-val rendelkezik, de választható 40 magos GPU-val is. Az alapmodell 32 GB egységes memóriát kínál. A 32 GPU-magos változat legfeljebb 64 GB, a 40 GPU-magos verzió pedig akár 128 GB memóriával konfigurálható. Az 512 GB-os alap tárhely legfeljebb 8 TB-ra növelhető.