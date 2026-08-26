Az Apple új számítógépe 9 millió forintba is kerülhet, a törlőrongy árát viszont felezték!

Az Apple pár héttel a nagy globális termékbemutatójuk előtt, ahol új iPhone-okat és Apple Watchokat mutatnak majd be, szép csöndben új processzorokkal frissítette asztali Macjeit. A Mac mini és a Mac Studio az Apple M-sorozatának legújabb chipjeit kapta, így minden eddiginél nagyobb teljesítményt kínálnak. Emellett a Magic Keyboard is új verzióban érkezik, és a hírhedt törlőrongy is előkerült újra, féláron.
Új Mac mini M6 és M5 Pro chippel
A frissített Mac mini már az új M6 chippel is elérhető. A 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő M6 új, 12 magos CPU-t, 12 magos GPU-t, valamint két 16 magos neurális egységet (NPU) tartalmaz. Az Apple állítása szerint az új processzor kínálja a világ leggyorsabb egymagos CPU-teljesítményét. Az M6 grafikus vezérlője az előd M4-hez képest kétszeres grafikai, az AI-feladatokban pedig négyszeres teljesítményt kínál, miközben a mesterséges intelligenciát gyorsító Neural Engine teljesítménye is megduplázódott. Az M6-os Mac mini alapmodellje 16 GB egységes memóriával és 256 GB tárhellyel érkezik. Előbbi 32 GB-ig, utóbbi 2 TB-ig bővíthető.
A Mac mini M5 Pro chippel is megvásárolható. Ez a változat 15 magos CPU-t, 12 magos GPU-t és egy 16 magos NPU-t kapott. Alapból 24 GB egyesített memóriával rendelkezik, amely 64 GB-ig bővíthető, míg az 512 GB-os tárhely legfeljebb 8 TB-ra növelhető. Az új chipek mellett a Mac mini Wi-Fi 7-et, Bluetooth 6-ot és 2,5 gigabites Ethernetet is kapott, utóbbi opcionálisan 10 Gbites változatra cserélhető. Más tekintetben a gép lényegében változatlan maradt az előző generációhoz képest, írja a MacRumors.
Az M6-os Mac mini indulóára 399 990 forint, az M5 Pro változaté pedig 779 990 forint. Az Apple az alábbi videóval is hangsúlyozza, hogy erőművet csinált a gépből:
Mac Studio: M5 Max és az új M5 Ultra
A Mac Studio is frissült. Az egyik változat a MacBook Próban már bemutatott M5 Maxot, a csúcsmodell pedig az új M5 Ultra chipet kapta. Az M5 Max lényegében változatlan. Alapkiépítésben 18 magos CPU-val és 32 magos GPU-val rendelkezik, de választható 40 magos GPU-val is. Az alapmodell 32 GB egységes memóriát kínál. A 32 GPU-magos változat legfeljebb 64 GB, a 40 GPU-magos verzió pedig akár 128 GB memóriával konfigurálható. Az 512 GB-os alap tárhely legfeljebb 8 TB-ra növelhető.
A kínálat csúcsán az M5 Ultra áll, amely jelenleg az Apple legerősebb processzora. A chip az Apple UltraFusion összeköttetését használja, amely 4,4 TB/s sávszélességet biztosít a lapkák között. Az alapváltozat 30 magos CPU-t és 64 magos GPU-t kínál, míg az erősebb konfiguráció 36 CPU- és 80 GPU-maggal rendelkezik. Az egyesített memória 96 GB-ról indul, és a 80 GPU-magos modell esetében akár 512 GB-ig növelhető. A tárhely alapból 1 TB, maximálisan pedig 16 TB lehet.
A Mac Studio szintén megkapta a Wi-Fi 7-et és a Bluetooth 6-ot, valamint hat Thunderbolt 5 csatlakozóval rendelkezik.
Az M5 Maxos Mac Studio indulóára 1 099 990 forint, az M5 Ultrával szerelt változat pedig 2 499 990 dollárról indul. A jelenleg elérhető legerősebb konfiguráció ára egészen 9 119 970 forint lehet, szoftverlicencekkel együtt:
Ebben egyelőre legfeljebb 256 GB memória szerepel, ugyanis az 512 GB-os opció csak október végén válik elérhetővé – így a teljesen kimaxolt Mac Studio végleges ára még ennél is magasabb lesz.
Megújult Magic Keyboard és olcsóbb törlőkendő
Az Apple két kisebb kiegészítőt is frissített. Megújultak a Machez kínált Magic Keyboard billentyűzetek, miközben új változatot kapott a sokat emlegetett Polishing Cloth kijelzőtisztító kendő is. Utóbbi ráadásul olcsóbb lett, eddig 19 dollárba került, de ezentúl már csak 9 dollár lesz. A magyar ára a törlőkendőnek 9990 forint volt, de e sorok írásakor eltűnt a kínálatból, feltételezhetően frissítik majd a termékoldalt.
Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan mi változott az új Polishing Cloth esetében, jó eséllyel semmi, csak csökkentették az árát.
Az Apple termékleírása ugyanis változatlan maradt: a puha, nem dörzsölő anyagból készült kendővel biztonságosan és hatékonyan tisztítható bármely Apple-kijelző, beleértve a nanotexturált üveggel rendelkező modelleket is. Az Apple eredetileg 2021 októberében dobta piacra a Polishing Clothot, amely szinte azonnal elfogyott. A meglehetősen drága Apple-kendőből azóta internetes mém lett, a 9to5mac állítja, hogy valóban jó minőségű tisztítókendőről van szó az Apple-eszközökhöz.
Megmutatjuk:
Ez pedig az Apple reklámvideója a Mac Studióról: