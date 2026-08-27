Az Apple szokatlan dolgot tett a nagy termékbemutatója előtt

Az Apple hivatalosan is bejelentette, hogy globális termékbemutató eseményét „Surprise and shine” („Meglepetés és ragyogás”) néven szeptember 9-én rendezik, a vállalat azonban már augusztus végén meglepetést okozott azzal, hogy új termékeket mutatott be. Ez a szokatlan lépés arra utalhat, hogy a szeptemberi rendezvény programja már így is rendkívül zsúfolt lesz.
Szokatlan az augusztus végi Apple-premier
Aki régóta követi az Apple-t, könnyen felfedezhet bizonyos mintákat a vállalat éves menetrendjében a 9to5Mac szerint. Az új termékek első nagyobb hulláma jellemzően március környékén érkezik, júniusban következik a WWDC fejlesztői fórum és az új szoftverek bemutatása, majd szeptemberben jön az év legfontosabb Apple-eseménye az új iPhone-okkal. Ezt gyakran októberi termékbejelentések követik.
Az év más időszakaiban sem ritkák a sajtóközleményekben bemutatott kisebb újdonságok, az augusztus végi hardverpremier azonban rendkívül szokatlan.
Az elmúlt tíz évben az Apple mindössze egyszer mutatott be új hardvert augusztusban: 2020. augusztus 4-én érkezett egy új iMac. Ráadásul ez sem igazán tekinthető a megszokott menetrendtől való eltérésnek, mivel a koronavírus-járvány miatt abban az évben az iPhone-ok bemutatóját szeptember helyett októberben tartották.
Éppen ezért volt meglepő, hogy az Apple idén alig két héttel a szeptember 9-i esemény előtt bemutatta az új Mac minit és Mac Studiót. Az időzítést még érdekesebbé teszi, hogy termékeket szeptember 22-től szállítják ki, vagyis nem arról van szó, hogy az Apple mindenképpen minél hamarabb a vásárlók kezébe akarta adni őket.
A legkézenfekvőbb magyarázat az lehet, hogy a szeptember 9-i esemény már így is tele van fontos termékbejelentésekkel, ezért az Apple előrehozta az új Macek, illetve az M6 és M5 Ultra chipek bemutatását.
Rengeteg Apple-újdonság jöhet szeptember 9-én
A pletykák alapján legalább öt, de akár kilenc vagy még több új terméket is bemutathat az Apple.
Szinte biztosra vehető új termékek:
- iPhone 18 Pro: jelentős kamerafejlesztések, A20 Pro chip, új színek és módosított Dynamic Island.
- iPhone 18 Pro Max: nagyobb akkumulátor és esetleg egy kizárólag ehhez a modellhez elérhető kamerás funkció.
- iPhone Ultra: az Apple első hajlítható iPhone-ja. Evan Blass hivatásos szivárogtató szerint fekete és fehér mellett pirosban is érkezik, erről AI-generált képet is mutatott:
- Apple Watch Series 12: továbbfejlesztett S-sorozatú chip és új egészségügyi funkciók.
- Apple Watch Ultra 4: új egészségügyi érzékelők és dizájnbeli változtatások.
Emellett több további termék bemutatkozására is jó esély van:
- AirPods 5: aktív zajszűréssel és anélkül kínált változatok.
- Új Apple TV 4K: Apple Intelligence-támogatással és az új, AI-alapú Sirivel.
- HomePad: az Apple új okosotthon-központja.
- HomePod mini 2: új chip és Siri AI-támogatás.
Ha az Apple valóban átalakítja teljes okosotthonos kínálatát, akár a HomePod 3, valamint egy régóta pletykált otthoni biztonsági kamera is bemutatkozhat.
Az Apple-ügyekben bennfentesnek számító Mark Gurman szerint különösen valószínű az AirPods 5 szeptemberi premierje, és korábban arra is utalt, hogy az új otthoni termékek ugyancsak ekkor érkezhetnek. Szerinte egyébként nem lesz piros hajlítható iPhone.
Ha ezeknek akár csak a többsége valóban bemutatkozik, szeptember 9. az elmúlt évek egyik legsűrűbb Apple-eseménye lehet. Ez egyben logikus magyarázatot adna arra is, miért döntött úgy a vállalat, hogy az új Mac mini, Mac Studio, valamint az M6 és M5 Ultra bemutatását szokatlan módon már augusztusra előrehozza.
Az új, erőgéppé vált Mac Minit reklámozó videó kifejezetten vicces lett: