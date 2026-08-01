Apple Upgrade: kinek éri meg az Apple lízingprogramja?

Az Apple egy lízingprogrammal szeretné magánál tartani és új készülékek beszerzésére ösztönözni azokat a rajongókat, akiket a memóriaválság és az ebből fakadó drágulás már elriaszt új készülékek vásárlásától. Az Apple Upgrade lízingprogram lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy külső pénzügyi szolgáltató, a Klarna segítségével bérbe vegyenek Apple-termékeket havidíj mellett. 12 vagy 24 hónapos bérleti időszakra kaphatnak az érdeklődők iPhone-t vagy Apple Watch-ot, 24 vagy 36 hónapra iPad-et vagy Mac-et. A bérleti időszak végén pedig vissza kell adni a készüléket és modellre válthat az ember, vagy egy kiegészítő díj befizetésével megtarthatja, ebben az esetben az adott lízingszerződés véget ér.

Vannak, akik évente cserélik a telefonjaikat, nekik megoldás lehet az Apple Upgrade (illusztráció) - Fotó: 123RF

Apple Upgrade: melyik iPhone-használónak éri meg?

Az Apple Upgrade tökéletes megoldás lehet azok számára, akik rendszeresen, évente új készüléket vesznek. De a legtöbb ember nem tartozik közéjük, a többség sokkal tovább használ egy-egy telefont.

Az Assurant 2026. első negyedévi beváltási jelentése szerint a készülékbeszámítási programoknál beváltott telefonok átlagos életkora 3,81 év volt.

Korábbi éves jelentése szerint 2025 utolsó negyedévében a beváltott iPhone-ok átlagos életkora 3,76 év volt.

Ezek az emberek tehát közel négy évig tartják meg készülékeiket. Akinek ez a jól bejáratott ciklusa, annak nem nagyon van oka 12 hónapra bérelni egy iPhone-t, és minden évben újrakezdeni a fizetéseket.

iPhone 17 Pro Max - Fotó: Shutterstock

Persze van egy réteg, amely rendkívül gyorsan cseréli a telefonjait. A SellCell 2026 februárjában arról számolt be, hogy az iPhone 17 Pro Max máris a legnépszerűbb készülék lett a top 20-as beváltási ranglistáján, annak ellenére, hogy körülbelül öt hónappal korábban került piacra. Úgy tűnik, a magas viszonteladási árak arra ösztönözték egyes tulajdonosokat, hogy korán pénzzé tegyék a készüléküket. A technológiai rajongók, a gyűjtők és azok, akik mindig a legújabb modellt akarják, akár évente, vagy még gyakrabban is lecserélhetik az iPhone-jukat. Nekik szólhat a lízingprogram főként.

Az Apple egy 256 GB-os iPhone 17 Pro esetén havi 45,99 dollárt számol fel egy 12 hónapos lízing keretében. Ez összesen 551,88 dollárt jelent egy évre egy 1099 dolláros telefon esetében. Azok számára, akik évente frissítenek, de nem szeretnek készülékeket viszonteladni, ez ésszerű kényelmi díjnak tekinthető.

Aki évente kétszer vagy háromszor cseréli a telefonját, annak viszont már kevesebb előnye származik belőle, hívja fel rá a figyelmet a Digital Trends: a bérleti szerződés idő előtti felmondása jelentős díjakkal járhat, ezért a 12 hónapos futamidő a gyakorlati minimum a programban.