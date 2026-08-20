3+1 tipp: így fotózd le az esti tűzijátékot!

A tűzijátéknak mindig megvan a maga varázsa. Ha pedig eljön augusztus 20., az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe, akkor a fővárosban, Budapesten és országszerte számos településen többek között tűzijátékkal ünneplik. Az augusztus 20-i tűzijátékot nemcsak nézni, hanem fotózni is szeretjük, egy-egy ilyen alkalommal mindig előkerülnek a mobilok. Ilyen körülmények között azonban egyáltalán nem egyszerű fotózni: az óriási fényerőkülönbség, a gyorsan változó téma és az, hogy a telefon automatikája könnyen túlexponálhatja a tűzijáték fényes részeit, kihívást jelenthet a legtöbb mobilos hobbifotósnak. Pláne, hogy csak korlátozott idő áll rendelkezésre. Ebben igyekszünk most segíteni!
Hogyan fotózd az augusztus 20-i tűzijátékot?
- Tervezd meg, honnan fogsz fotózni!
Ahelyett, hogy egy-egy robbanást próbálnál önmagában lefotózni, érdemes tágabb környezetben megörökíteni a műsort. Így a táj vagy a város látványa is kontextust ad a képnek. Mivel az idő korlátozott, érdemes előre felkészülni: derítsd ki, honnan lövik majd fel a rakétákat, és olyan helyet válassz, ahonnan a környezetet és a felette kibontakozó tűzijátékot is megörökítheted. A legjobb kilátópontok általában jól ismertek és népszerűek, ezért érdemes jóval a kezdés előtt megérkezni. Így még a tömeg előtt elfoglalhatod a megfelelő helyet és felállíthatod a felszerelésedet.
- Stabilizáld a telefonodat!
A lehető legjobb képminőséghez a mobilt célszerű állványra tenni, hogy elkerüld a kézből történő fotózásból eredő bemozdulást. A támogatott iPhone-modelleken gyenge fényben automatikusan bekapcsolhat az Éjszakai mód, ahogyan számos androidos telefon is hasonló megoldást alkalmaz, tűzijáték fotózásakor azonban nem feltétlenül ez adja a legjobb eredményt. A modern képfeldolgozásnak és képstabilizálásnak köszönhetően ma már kézből is sokkal könnyebb jó képet készíteni, a legjobb eredményhez azonban továbbra is állványt javasolnék, megfelelő telefontartó adapterrel. Ha nincs állványod, keress egy kerítést, korlátot vagy falat, amelynek nekitámaszthatod a telefont, akár egy kitámasztós tokkal.
Ahelyett, hogy minden egyes felrobbanó tűzijátékra külön próbálnál fókuszálni, jobb megoldás tágabb képet komponálni, javasolja a TechRadar is kapcsolódó cikkében. Állítsd be előre az élességet egy távoli épületre vagy más, nagyjából a tűzijáték távolságában lévő kontrasztos objektumra, és ha a telefon engedi, rögzítsd a fókuszt. iPhone-on például az AE/AF-rögzítés kifejezetten hasznos lehet - ehhez érintsd meg hosszan a kijelzőn azt a pontot, amelyre az élességet szeretnéd rögzíteni. Így nem kell a döntő pillanatban a gyorsan változó témán keresgélnie az élességet a telefon kamerájának. Ezután a megjelenő napocska ikont lefelé húzva az expozíciót is csökkentheted, ha a tűzijáték fényes részei kiégnek a képen.
- Hosszú expozíció és sorozatfelvétel
Ha látványos fénycsíkokat szeretnél, iPhone-on készíts Live Photót, majd a felvételnél válaszd a Hosszú expozíció effektust. Azt viszont érdemes tudni, hogy amikor az iPhone a korábban említett Éjszakai módban van, a Live Photos alapból nem aktív: ha manuálisan bekapcsolod a Live Photót, azzal kikapcsolod az Éjszakai módot. Ha viszont a másodperc törtrésze alatt történő eseményt szeretnéd élesebben elkapni, érdemes a Sorozat módot használni: ehhez húzd balra az exponálógombot, így a telefon gyors egymásutánban több képet készít. Ez a mód segíthet a megfelelő pillanat elkapásában, ugyanakkor a telefon automatikus expozíciója miatt rengeteg hasonló vagy túlexponált képet is eredményezhet. Vannak olyan androidos telefonok is, amelyek hasonló funkciókat kínálnak. Egyes készülékeken például található fényfestés mód, amely az iPhone hosszú expozíciós effektusához hasonlóan hosszabb idő alatt rögzíti a fények mozgását, számos Pixel telefonon pedig külön hosszú expozíciós funkció is elérhető. Mivel az androidos kameraalkalmazások és funkciók gyártónként, sőt modellenként is eltérnek, az ideális beállítások sem minden készüléken azonosak. Érdemes ezért külön utánanézni az adott telefonhoz ajánlott beállításoknak előre, hogy ne akkor próbáld kitalálni a megfelelő beállítást, amikor elkezdődik a műsor.
- +1 Felejtsd el a vakut!
Végül egy apróság, ami könnyen feledésbe merülhet: ne használj vakut! A telefon vakuja a távoli tűzijátékot nyilván nem világítja meg, viszont feleslegesen megvilágíthatja a közelben lévő embereket és tárgyakat, illetve zavaró becsillanásokat is okozhat. Mindez csak ronthat a végeredményen.