3+1 tipp: így fotózd le az esti tűzijátékot!

A tűzijátéknak mindig megvan a maga varázsa. Ha pedig eljön augusztus 20., az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe, akkor a fővárosban, Budapesten és országszerte számos településen többek között tűzijátékkal ünneplik. Az augusztus 20-i tűzijátékot nemcsak nézni, hanem fotózni is szeretjük, egy-egy ilyen alkalommal mindig előkerülnek a mobilok. Ilyen körülmények között azonban egyáltalán nem egyszerű fotózni: az óriási fényerőkülönbség, a gyorsan változó téma és az, hogy a telefon automatikája könnyen túlexponálhatja a tűzijáték fényes részeit, kihívást jelenthet a legtöbb mobilos hobbifotósnak. Pláne, hogy csak korlátozott idő áll rendelkezésre. Ebben igyekszünk most segíteni!

Augusztus 20-i tűzijáték Budapesten

Fotó: Csudai Sándor

Hogyan fotózd az augusztus 20-i tűzijátékot?

Tervezd meg, honnan fogsz fotózni!

Ahelyett, hogy egy-egy robbanást próbálnál önmagában lefotózni, érdemes tágabb környezetben megörökíteni a műsort. Így a táj vagy a város látványa is kontextust ad a képnek. Mivel az idő korlátozott, érdemes előre felkészülni: derítsd ki, honnan lövik majd fel a rakétákat, és olyan helyet válassz, ahonnan a környezetet és a felette kibontakozó tűzijátékot is megörökítheted. A legjobb kilátópontok általában jól ismertek és népszerűek, ezért érdemes jóval a kezdés előtt megérkezni. Így még a tömeg előtt elfoglalhatod a megfelelő helyet és felállíthatod a felszerelésedet.

Stabilizáld a telefonodat!

A lehető legjobb képminőséghez a mobilt célszerű állványra tenni, hogy elkerüld a kézből történő fotózásból eredő bemozdulást. A támogatott iPhone-modelleken gyenge fényben automatikusan bekapcsolhat az Éjszakai mód, ahogyan számos androidos telefon is hasonló megoldást alkalmaz, tűzijáték fotózásakor azonban nem feltétlenül ez adja a legjobb eredményt. A modern képfeldolgozásnak és képstabilizálásnak köszönhetően ma már kézből is sokkal könnyebb jó képet készíteni, a legjobb eredményhez azonban továbbra is állványt javasolnék, megfelelő telefontartó adapterrel. Ha nincs állványod, keress egy kerítést, korlátot vagy falat, amelynek nekitámaszthatod a telefont, akár egy kitámasztós tokkal.