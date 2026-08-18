Jó hírt kaptak a telekomosok: korlátlan mobilnetet kapnak a hosszú hétvégére

Díjmentes, korlátlan belföldi mobilinternetet biztosít ügyfeleinek a Magyar Telekom az augusztus 20-i hosszú hétvégén – közölte a vállalat.

Az augusztus 20-i hosszú hétvégére korlátlan belföldi mobilinternetet biztosít a Telekom

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A tájékoztatás szerint a kedvezmény a lakossági és üzleti havi díjas előfizetőkre, valamint a feltöltőkártyás ügyfelekre egyaránt vonatkozik.

A korlátlan belföldi mobilinternet négy napon keresztül, augusztus 20-án 0 órától augusztus 23-án 24 óráig használható.

Automatikusan elérhető lesz a korlátlan mobilinternet az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Az ügyfeleknek a lehetőség igénybevételéhez nincs külön teendőjük, a szolgáltató automatikusan biztosítja számukra a kedvezményt.

A Telekom közlése szerint az ajánlat kizárólag belföldi mobilinternet-használatra vonatkozik. A négy napos időszak alatt az érintett ügyfelek adatforgalmi korlátozás nélkül használhatják mobilinternetüket Magyarországon.