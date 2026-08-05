Tévhiteket oszlatunk el a telefonok töltéséről

Vajon károsíthatja-e a telefon akkumulátorát, ha töltés közben használjuk? Ha a kanapé mellett bedugjuk a konnektorba, és néha megnézzük a közösségi médiát, miközben töltődik, az gond? Vagy ha útközben már lemerülnénk, de egy power bank megment minket attól, hogy hirtelen navigáció, hírek és kiskutyás videók nélkül maradjunk? Befolyásolhat-e bármit, hogy töltés közben is energiát használunk? A rövid válasz: nem. Bár a telefon lassabban töltődhet, a töltés közbeni használat általában nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát. Ez nagyrészt a bypass töltésnek és a hőelvezetési technológiának köszönhető. Viszont érdemes takarékosodni az energiával még a fejlett töltési technológiák mellett is!

A bypass töltés megvédi a telefont aksiját és a teljesítményét is - Fotó: Shutterstock

Hogyan működik a bypass töltés?

A bypass töltésnél, amikor csatlakoztatjuk a telefont töltőre, és közben továbbra is használjuk, a telefon erőforrásait a töltésről az alkalmazások futtatására irányítja át, és a töltést tulajdonképpen szünetelteti. Ez biztosítja a gördülékeny felhasználói élményt, ugyanakkor megvédi a telefon akkumulátorát a károsodást okozó hőtől. Ez azért van, mert a hálózatról kapott energia közvetlenül az adott feladatokat segítette, nem az aksit töltötte.

Tehát, bár önmagában nem káros a telefon használata töltés közben, célszerű tartózkodni tőle, főleg olyan energiakrízis idején, mint amilyen most van.

Fontos: az Apple iPhone-ok egyelőre nem támogatják a bypass töltést. Ennek hiányában a telefon lassabban fog töltődni, ha csatlakoztatott állapotban használjuk. Ha azt vesszük észre, hogy a telefon túlmelegszik, ne használjuk, hagyjuk töltődni. A legtöbb modern telefon azonban fejlett akkumulátorkezelési és hőelvezetési rendszerekkel rendelkezik, amelyek segítenek a hőmérséklet-emelkedés általános kezelésében, nyugtat meg az Endgadget.

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Egyéb tévhitek a telefonok töltéséről

Az tehát, hogy töltés közben nem használhatjuk az okostelefont, tehát nem igaz.