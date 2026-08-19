Eufy Omni C28 robotporszívó: a haj és állatszőr esküdt ellensége

A Eufy Omni C28 robotporszívó jól megválasztott kompromisszumokat alkalmazó középkategóriás modell, amelynek a tényleges takarítási képességei több területen felsőkategóriásak. Különösen jó ár-érték arányú lehet annak, akinek fontos a felmosás, szőnyegtisztítás és haj/állatszőr eltüntetése, de nincs folyamatosan kábelekkel és apró tárgyakkal tele a padló. Nézzük a részleteket!

Eufy Omni C28 - jól megválasztott kompromisszumokat alkalmazó középkategóriás modell

Fotó: Szász Tamás - Origo

Eufy Omni C28: a takarítás része remek, a körítés középkategóriás

Az Eufy Omni C28 támogatja a többszintes térképeket, a virtuális határokat és no-go zónákat, vagyis ki lehet zárni bizonyos területeket, ha ott mondjuk egy érzékenyebb szőnyeg van. A kifejezett takarítási képességek szempontjából fontos dolgokra figyeltek a Eufy Omni C28 robotporszívó tervezésekor, és közben igyekeztek árban is elérhetővé tenni. Egy rendezettebb lakásban szépen navigál, a különböző vastagságú szőnyegen nem akad el, ha pedig nehézségekbe ütközik, sem adja fel, előbb-utóbb kikeveredik. Egy vékonyabb játszószőnyegnél előfordult. hogy maga után húzta (egyetlen alkalommal, pedig sokszor tisztította, szépen), és végül túljutott az akadályon. A navigációja és az akadálykerülő képessége persze nem olyan összetett, amelyet a jóval drágább modellekben találhatunk, szóval indítás előtt szedjük fel az apró kis tárgyakat, ne várja rendetlenség szegény potszívót.

A hajszállak és az állatszőr eltüntetése az egyik legnagyobb erőssége. A DuoSpiral kettős kefés rendszerének az a célja, hogy a haj ne tekeredjen fel a hengerre. A gyártó szerint akár 50 cm-es hajjal is képes megbirkózni, azt meg tudom erősíteni, hogy kiváló ezen a területen a gép.

A felmosás a C28 egyik legérdekesebb tulajdonsága és legerősebb képessége. Egy 27 cm-es HydroJet görgős felmosót hasznhál, amely 270 RPM sebességgel forog, és menet közben folyamatosan tisztítja a hengert. Vagyis nem ugyanazzal az egyre piszkosabb felmosóval törölgeti végig a lakást.

Foltmentesen, egyenletesen mosott fel mindig a robotporszívó a tesztelés során, ha a lakásban sok a járólap, laminált vagy más keménypadló, ez az egyik legerősebb érv mellette.