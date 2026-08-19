Eufy Omni C28 robotporszívó: a haj és állatszőr esküdt ellensége

A Eufy Omni C28 robotporszívó jól megválasztott kompromisszumokat alkalmazó középkategóriás modell, amelynek a tényleges takarítási képességei több területen felsőkategóriásak. Különösen jó ár-érték arányú lehet annak, akinek fontos a felmosás, szőnyegtisztítás és haj/állatszőr eltüntetése, de nincs folyamatosan kábelekkel és apró tárgyakkal tele a padló. Nézzük a részleteket!
Eufy Omni C28: a takarítás része remek, a körítés középkategóriás
Az Eufy Omni C28 támogatja a többszintes térképeket, a virtuális határokat és no-go zónákat, vagyis ki lehet zárni bizonyos területeket, ha ott mondjuk egy érzékenyebb szőnyeg van. A kifejezett takarítási képességek szempontjából fontos dolgokra figyeltek a Eufy Omni C28 robotporszívó tervezésekor, és közben igyekeztek árban is elérhetővé tenni. Egy rendezettebb lakásban szépen navigál, a különböző vastagságú szőnyegen nem akad el, ha pedig nehézségekbe ütközik, sem adja fel, előbb-utóbb kikeveredik. Egy vékonyabb játszószőnyegnél előfordult. hogy maga után húzta (egyetlen alkalommal, pedig sokszor tisztította, szépen), és végül túljutott az akadályon. A navigációja és az akadálykerülő képessége persze nem olyan összetett, amelyet a jóval drágább modellekben találhatunk, szóval indítás előtt szedjük fel az apró kis tárgyakat, ne várja rendetlenség szegény potszívót.
A hajszállak és az állatszőr eltüntetése az egyik legnagyobb erőssége. A DuoSpiral kettős kefés rendszerének az a célja, hogy a haj ne tekeredjen fel a hengerre. A gyártó szerint akár 50 cm-es hajjal is képes megbirkózni, azt meg tudom erősíteni, hogy kiváló ezen a területen a gép.
A felmosás a C28 egyik legérdekesebb tulajdonsága és legerősebb képessége. Egy 27 cm-es HydroJet görgős felmosót hasznhál, amely 270 RPM sebességgel forog, és menet közben folyamatosan tisztítja a hengert. Vagyis nem ugyanazzal az egyre piszkosabb felmosóval törölgeti végig a lakást.
Foltmentesen, egyenletesen mosott fel mindig a robotporszívó a tesztelés során, ha a lakásban sok a járólap, laminált vagy más keménypadló, ez az egyik legerősebb érv mellette.
A másik a dokkoló, amely automatikusan:
- kiüríti a robot portartályát,
- feltölti tiszta vízzel,
- kimossa a felmosót,
- összegyűjti a szennyvizet,
- meleg levegővel megszárítja a hengert.
A porzsák 3 literes, a tiszta- és szennyvíztartály pedig egyaránt 2,2 literes. Egyetlen negatívumot tudok írni: a dokkoló hangos ürítés közben, ne a hálószoba falának túloldalán tartsuk. Ami még negatívum lehet, hogy a középkategóriás ár mellé magas készüléktest jár, kb 11 cm. Vagyis nem a leglaposabb robotok közé tartozik, így olyan bútorok alá nem fog beférni, amelyek például kicsi lábakon állnak.
Amit lehet, automatizál
Az automatikus porürítés - felmosóhenger-mosás - szárítás - vízfeltöltés eleve rengeteg kézi munkát levesz a vállunkról. Természetesen a víztartályokat továbbra is tölteni/üríteni kell, a porzsákot cserélni kell, és időnként a dokkolót, hengert, szűrőt stb. is ki kell tisztítani, de a kategóriájában kifejezetten kevés napi karbantartást igényel. Az applikációban megvannak az alapvetően fontos funkciók: térképek, több szint kezelése, virtuális határok/no-go zónák és a robot beállításainak vezérlése. Néhány fejlettebb automatizálási lehetőség, ami prémium konkurenseknél megtalálható, lehet, hogy hiányzik, de a célnak tökéletesen megfelel, nem ez az a terület, ahol a C28 megpróbálja megverni a csúcskategóriát. Az akkumulátor kisebb és közepes lakás megfelelő üzemidőt biztosít, nagyobb háznál már előfordulhat, hogy nem végez mindennel, mielőtt enni kér az aksi. A Eufy specifikációja szerint standard módban kb. 136 perc porszívózás + felmosás, illetve 173 perc porszívózás érhető el.
Összegzés
Az Eufy Omni C28 árkategóriájához képest több területen jóval az elvárás fölött teljesít, nagyon jól mos fel, jól tisztít szőnyeget, kiválóan kezeli a hajszálakat és állatszőrt, és teljes értékű dokkolót kapunk hozzá, ami minden automatizálható feladatot elvégez, ezzel is segítve a takarítást. A kompromisszum ezzel szemben a közepes akadályfelismerés, a viszonylag magas robot, és a közepes akkumulátor, illetve, hogy nem a leghalkabb robotporszívó a világon.
Fotók a készülékről - kattintás után nagy méretben is megnézheti:
Ha rendszeresen kábelek, LEGO, zoknik és egyéb apró tárgyak vannak a padlón, nagyon alacsony bútorok alá is be kell jutnia a robotporszívónak, vagy a lehető legjobb AI-alapú akadályfelismerés a prioritás, akkor nem biztos, hogy ez a típus a megfelelő. Ezzel szemben
kifejezetten ajánlható olyan otthonba, ahol a keménypadló/járólap dominál, van szőnyeg is, van háziállat és fontos a valóban jó felmosás, valamint az a cél, hogy minél ritkábban kelljen kézzel foglalkozni a robottal.
A Eufy Omni C28 egy középkategóriás körítéssel és árral piacra dobott robotporszívó , amelynek a tényleges takarítási képességei több területen felsőkategóriásak. Ez különösen vonzó kombináció.