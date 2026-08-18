Felrobbant Samsung telefon miatt sérült meg egy férfi az ágyékánál

Egy indiai férfi égési sérüléseket szenvedett Nagy-Noidában, miután állítólag felrobbant a zsebében lévő Samsung okostelefonja. Egyelőre nem tudni pontosan, melyik Samsung-modellről van szó, hivatalosan nem erősítették meg, de a készülék megtépázott külseje alapján elképzelhető, hogy egy Galaxy S26 van a történet középpontjában. A Free Press Journal beszámolója szerint a Majid nevű fiatal férfi kórházba került a felrobbant Samsung telefon miatt. Állítólag Gáziábádból tartott vissza Dankarba, amikor a Galaxy készülék hirtelen lángra kapott.

A szerencsétlenül járt fiatalember és a felrobbant Samsung telefon - forrás: X

Felrobbant Samsung telefon - kellemetlen helyen is megsérült az indiai férfi

Az interneten már több videó is terjed a férfiról, amelyeken orvosi ellátás közben, illetve a kórházi ágyán fekve látható. A férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett a kezén a felvételek alapján, miközben megpróbálta kivenni az égő telefont a nadrágjából, emellett az altestén, az intim testrészei környékén is megégett, írja a PhoneArena. A fotók alapján úgy tűnik, az akkumulátor hibásodhatott meg: teljesen kiégett, és még a telefon üveg hátlapjának egy részét is megolvasztotta. Majid elmondása szerint a felrobbant Samsung telefon gyorsan felforrósodott, mielőtt lángra kapott, az égő darabok pedig a ruháját is meggyújtották.

Csúnyán megsemmisült a telefon - forrás: Reddit/ Direct-Till-2680

Néhányan talán még emlékeznek a dél-korei gyártó Galaxy Note 7 botrányára. A Samsung végül kénytelen volt végleg leállítani a készülék forgalmazását, és mintegy 2,5 millió telefont visszahívni, miután a lítiumion-akkumulátorok gyártási hibái miatt számos készülék túlmelegedett, kigyulladt vagy felrobbant. A lítiumion-akkumulátoroknál felléphet az úgynevezett hőmegfutás, amelyet akár egy belső rövidzárlat, fizikai sérülés vagy extrém hőhatás is kiválthat. Az akkumulátor energiája nagy mennyiségű hő formájában szabadul fel, a reakciót pedig rendkívül nehéz megfékezni. A mostani, feltételezett Galaxy S26-es esetben szinte biztosan az akkumulátor okozta a tüzet. Egyelőre azonban nem világos, hogy a meghibásodást a telefon nem megfelelő kezelése, túlzott hőhatás vagy egyszerűen gyártási hiba idézte-e elő. Majid panaszt tett az ügyben a Samsung Indiánál.