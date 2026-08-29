Mit tegyünk, ha folyamatosan összeomlik egy androidos alkalmazás?

Ha egy androidos alkalmazás rendszeresen összeomlik vagy rendellenesen működik, nem feltétlenül a telefonnal van probléma. Gyakran egy hibás alkalmazásfrissítés áll a háttérben, ezért elsőként érdemes ellenőrizni, hogy elérhető-e újabb verzió, ha folyton kilép egy androidos alkalmazás. Nyissuk meg a Google Play Áruházat, koppintsunk a jobb felső sarokban lévő profilképünkre, majd válasszuk az alkalmazások és az eszköz kezelését. Az elérhető frissítéseknél ellenőrizhetjük, hogy van-e új verzió. Ha igen, telepítsük! Ez jó eséllyel megoldja a dolgot.

Ne adjuk fel, ha folyton kilép egy androidos alkalmazás, a kezünkben lehet a megoldás (illusztráció) - Fotó: Amanz / Unsplash

Mit tegyünk, ha folyton kilép egy androidos alkalmazás?

Ha nincs elérhető frissítés, érdemes az alkalmazás saját beállításainál folytatni a hibakeresést. Az alkalmazás ikonját hosszan megnyomva, majd az „i” információs ikonra koppintva nyithatjuk meg az alkalmazás adatlapját. Ugyanez általában a Beállítások -> Alkalmazások menüből is elérhető. (A pontos elnevezések készülékenként eltérhetnek.)

Itt keressük meg a Tárhely és gyorsítótár lehetőséget, majd töröljük a gyorsítótárat. Ez eltávolítja az alkalmazás ideiglenes fájljait, amelyek esetleg problémákat okoznak.

Ezután lépjünk vissza, válasszuk a Kényszerített leállítás lehetőséget,

majd indítsuk el újra az alkalmazást.

A gyorsítótár törlése nem törli a személyes adatainkat vagy beállításainkat, és az idővel belassult alkalmazások működését is javíthatja.

Az alkalmazás adatainak törlése

Ha az előző módszer nem segít, következő lépésként törölhetjük, majd újratelepíthetjük az alkalmazást a Play Áruházból. Ez alaposabb megoldás, viszont az alkalmazás helyben tárolt adatai elveszhetnek. Ha az alkalmazás felhőben szinkronizálja az adatokat, általában elegendő lesz újra bejelentkezni. Ha azonban nincs bekapcsolva a felhőalapú mentés, eltávolítás előtt érdemes gondoskodni az adatok biztonsági mentéséről.

Alternatív megoldásként az alkalmazás adatlapján használható az Adatok törlése funkció is. Ez lényegében alaphelyzetbe állítja az alkalmazást anélkül, hogy újra le kellene tölteni, írja az Endgadget. Tartós összeomlások esetén azonban a teljes újratelepítés jobban beválik.