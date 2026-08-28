A Google már az utazási ügynökünk is lehet, csak az apróbetűs rész ne lenne

A Google új utazási funkciókkal bővíti a keresőben elérhető AI-módot. A mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatás mostantól képes figyelni a repülőjegyek árának változását, sőt bizonyos országokban már a szállásfoglalásban is végig tudja vezetni a felhasználót.

A Google AI-módja már a repülőgépes utazásaink teljes folyamatás is segíthet megszervezni (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A repülőjegyek árfigyelése lényegében a Google Flights már ismert funkcióját költözteti be az AI-módba. Beszélgetés közben egyszerűen beállíthatunk árértesítéseket, de akár hétköznapi, beszélt nyelven leírhatjuk, hogy honnan, hová és mikor szeretnénk utazni. A rendszer ezután több mint 300 partner légitársaság és utazási oldal ajánlatai között keres, és megmutatja a legjobb lehetőségeket.

Az árfigyelés nemcsak megmutatja az aktuális árakat, hanem e-mailes értesítést is küld, ha megkérjük rá, hogy ha változik a kiválasztott úti célra és időpontra szóló repülőjegyek ára.

Az AI-módban az utazási tervet is összeállíthatjuk, a repülőjegyet pedig ezután a légitársaság saját weboldalán vagy valamelyik foglalási szolgáltatón keresztül vásárolhatjuk meg. A rendszer ráadásul törzsutas mérföldek és pontok alapján is képes járatokat keresni, ha pénz helyett ezeket szeretnénk felhasználni.

Szállást is foglalhat a Google AI-módja

A Google mesterséges intelligenciája már szálláskeresésre és -foglalásra is használható.

Elég megadni az úti célt, az AI-mód pedig fényképekkel, vendégértékelésekkel és árakkal együtt kínál fel szállásokat.

Ha megtaláltuk a megfelelő hotelt, megkérhetjük az AI-módot, hogy segítsen befejezni a foglalást.

A Google saját foglalási lehetősége mellett szállodaláncok és online utazási szolgáltatók integrált ajánlatai is megjelenhetnek.

Ezután kiválaszthatjuk a szobatípust, ellenőrizhetjük a foglalás részleteit, majd Google Pay segítségével fizethetünk.

Az AI-mód a lemondási feltételeket is megmutatja a véglegesítés előtt.

illusztráció - Fotó: Shutterstock

A pontokkal és mérföldekkel történő keresés nemcsak repülőjegyeknél, hanem szállodáknál is működik. Megadható egy konkrét hűségprogram, az AI-mód pedig megmutatja, hány pontra van szükség a foglaláshoz. Maga a beváltás ezután a partner oldalán történik.