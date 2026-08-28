A Google már az utazási ügynökünk is lehet, csak az apróbetűs rész ne lenne

A Google új utazási funkciókkal bővíti a keresőben elérhető AI-módot. A mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatás mostantól képes figyelni a repülőjegyek árának változását, sőt bizonyos országokban már a szállásfoglalásban is végig tudja vezetni a felhasználót.
A repülőjegyek árfigyelése lényegében a Google Flights már ismert funkcióját költözteti be az AI-módba. Beszélgetés közben egyszerűen beállíthatunk árértesítéseket, de akár hétköznapi, beszélt nyelven leírhatjuk, hogy honnan, hová és mikor szeretnénk utazni. A rendszer ezután több mint 300 partner légitársaság és utazási oldal ajánlatai között keres, és megmutatja a legjobb lehetőségeket.
Az árfigyelés nemcsak megmutatja az aktuális árakat, hanem e-mailes értesítést is küld, ha megkérjük rá, hogy ha változik a kiválasztott úti célra és időpontra szóló repülőjegyek ára.
Az AI-módban az utazási tervet is összeállíthatjuk, a repülőjegyet pedig ezután a légitársaság saját weboldalán vagy valamelyik foglalási szolgáltatón keresztül vásárolhatjuk meg. A rendszer ráadásul törzsutas mérföldek és pontok alapján is képes járatokat keresni, ha pénz helyett ezeket szeretnénk felhasználni.
Szállást is foglalhat a Google AI-módja
A Google mesterséges intelligenciája már szálláskeresésre és -foglalásra is használható.
- Elég megadni az úti célt, az AI-mód pedig fényképekkel, vendégértékelésekkel és árakkal együtt kínál fel szállásokat.
- Ha megtaláltuk a megfelelő hotelt, megkérhetjük az AI-módot, hogy segítsen befejezni a foglalást.
- A Google saját foglalási lehetősége mellett szállodaláncok és online utazási szolgáltatók integrált ajánlatai is megjelenhetnek.
- Ezután kiválaszthatjuk a szobatípust, ellenőrizhetjük a foglalás részleteit, majd Google Pay segítségével fizethetünk.
- Az AI-mód a lemondási feltételeket is megmutatja a véglegesítés előtt.
A pontokkal és mérföldekkel történő keresés nemcsak repülőjegyeknél, hanem szállodáknál is működik. Megadható egy konkrét hűségprogram, az AI-mód pedig megmutatja, hány pontra van szükség a foglaláshoz. Maga a beváltás ezután a partner oldalán történik.
A repülőjegyárak követése több mint 180 országban és területen érhető el a Google hivatalos tájékoztatása szerint, míg a pontokkal és mérföldekkel számolt árak megjelenítése már világszerte használható. A szállásfoglalási funkció egyelőre az Egyesült Államokban, angol nyelven kezd elérhetővé válni, és a Google szerint a következő hetek során fokozatosan jut el a felhasználókhoz, írja a GSM Arena.
Fontos: a Google apróbetűs tájékoztatása szerint a repülőjegyek AI-módon belüli árfigyelése nem érhető el az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban. Vagyis hiába beszél a Google több mint 180 országról és területről, Magyarországon ez a funkció jelenleg - egyelőre? -nem használható.