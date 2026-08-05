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A Google újra feltalálja a jelzőledet a telefonokon

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Ez lehet a következő nagy dobásuk? A Google New Yorkban mutatja be a Pixel 11 családot egy hét múlva, fura lenne, ha a Pixel Glow vagy HiLight néven is kiszivárgott funkción lenne a fő hangsúly...
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Googlehajlítható okostelefonGoogle Pixelledokostelefon

A Google  augusztus 12-én New Yorkban tartja majd meg a nagy globális termékbemutatóját, lehull a lepel a Pixel 11-szériáról. Akárcsak tavaly, várhatóan idén is négy telefont hoznak majd: az alap Pixel 11, egy Pro és egy Pro XL, valamint egy hajlítható Pro Fold modell is érkezhet. A tavalyi rendezvényt az amerikai talkshow műsorvezető Jimmy Fallon vezette, vagyis a vállalat a helyszín és a műsorvezető választásával is nyomatékosította, hogy nagyot akarnak villantani. Így némiképpen fura, hogy a kiszivárgott információk és a Google saját előrendelési oldalán látható képek szerint a Google a Pixel 11-es sorozatnál teljes mértékben a Pixel Glow nevű funkcióra helyezi a hangsúlyt, ami ráadásul már másik néven is terjed, és nem tudok elszakadni a gondolattől, hogy tulajdonképpen ledes jelzőfényeknek akar nagy csinnadrattát rendezni a Google. 

A Google idei nagy dobása a jelzőled lehet
Google Pixel 10 Pro - forrás: Google

A Google nagy dobása: ledes jelzőfények?

A kialakítás szempontjából ez azt jelenti, hogy a korábbi Pixel-telefonokon látható vízszintes kamerasáv kissé megváltozik, hogy helyet adjon egy új, többszínű fénymodulnak. Ez a modul különböző árnyalatú fényekkel jelzi például a beérkező üzeneteket - amikor a telefon a kijelzőfén fekszik. A Google valójában már néhány héttel az esemény előtt hivatalos bepillantást engedett mindenkinek a Pixel Glow-ba. Egy rövid előzetes videóban, amely a Pixel 11 Pro egy részét mutatja, látható egy kicsi, többszínű fény a kamerasávon. Bár a videó nagyon rövid, egyértelműen kiderül belőle, hogy a Pixel Glow-ról van szó.

Pontosabban eddig Pixel Glow néven szóltak a pletykák, de egy újabb kiszivárgott információ egy másik nevet jelöl: HiLight. Egy poszt, amit az Ars Technika szúrt ki, bemutatja az új LED-et a Pixel 11 Pro Fold kameramoduljában. A kameradudor kisebb, és nincs külön rész a vaku számára a jobb oldalon. Úgy tűnik, hogy a HiLight maga a vaku. 

Pixel Glow is officially called HiLight, I'd say.

[image or embed]

— Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 2026. augusztus 4. 0:18

Feltehetően továbbra is működik majd zseblámpaként és kameravakuként is, de emellett különböző színeket is képes előállítani. A kiszivárgott grafika francia nyelvű szöveget tartalmaz (ezért akár elképzelhető az is, hogy csak ezen a piacon kap más elnevezést a LED), amelynek fordítása a következő:
 

Maradj naprakész anélkül, hogy a képernyőre néznéd! Amikor az okostelefonodat fejjel lefelé fordítod, a HiLight diszkréten kigyullad, ha a kedvenc ismerőseid hívnak, vagy ha a Gemini-vel csevegsz.


Tehát ez részben visszatérés a jelző-LED-ek korszakába. Feltehetően beállíthatjuk majd a HiLightot úgy, hogy 

  • figyelmeztessen, ha bizonyos névjegyekről érkezik hívás,
  • de egyelőre nem világos, hogy ez kiterjed-e az üzenetekre és más alkalmazásalapú értesítésekre is. 

A klasszikus jelző-LED-ekkel mindez lehetséges volt, de a Pixel Glow/HiLight esetében még minden nyitott.

Jelzőfény a hátlapon?

Mielőtt a kijelzők szinte teljesen elfoglalták volna a telefonok előlapját, az androidos készülékeken gyakran helyet kapott egy apró RGB értesítési LED. Ez villant fel, ha új értesítés vagy bejövő hívás érkezett, 

így nem kellett minden alkalommal felébreszteni a kijelzőt – ami akkoriban jelentősen kímélte az akkumulátort.

A HiLight viszont a telefon hátlapján kapott helyet. Emiatt valószínűleg csak akkor lesz igazán hasznos, ha a készülék kijelzővel lefelé fekszik az asztalon. Ezt azonban sokan ösztönösen kerülik, hogy megóvják a kijelzőt a karcolásoktól. Lehet, hogy a Google ezt egy strapabíróbb kijelzőüveggel próbálja majd ellensúlyozni.

Hangulatfokozó előzezets a Google Pixel 11 Pro Fold hajlítható okosűtelefonhoz:

 

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