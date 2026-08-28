A GTA 6-ban már nem lehet minden autót egyszerűen feltörni és ellopni

A Rockstar készülő Grand Theft Auto VI játékában az autólopás jóval összetettebb lesz, mint a sorozat korábbi részeiben. A Netflix hosszabb bemutatója, amelyet azóta már a YouTube-on is meg lehet nézni, elsősorban a történet alaphelyzetére, a szereplők közötti kapcsolatokra és többek között még a kutyasimogatás lehetőségére is kitért, az IGN szerint azonban a Rockstar a GTA 6 egyik legalapvetőbb elemét, az autók ellopását is jelentősen átdolgozza.

GTA 6 - Forrás: https://www.rockstargames.com/VI

Rob Nelson, a Rockstar egyik stúdióvezetője szerint a fejlesztők különböző kategóriákba sorolták a járműveket abból a szempontból is, hogy mennyire könnyű hozzájuk férni és ellopni őket. A korábbi epizódokbanban lényegében elég volt megnyomni egy gombot, a karakter pedig automatikusan feltörte és beindította a kiválasztott járművet. A Rockstar szerint ez rengeteg lehetőséget kihasználatlanul. A GTA 6 elején ezért bizonyos parkoló autókhoz még egyáltalán nem lehet majd hozzáférni.

Ahogy azonban haladunk előre a történetben, újabb eszközöket szerezhetünk, amelyekkel ezeket a járműveket is fel lehet törni. Egy fontos lehetőség ugyanakkor megmarad: a sofőrrel közlekedő autókat továbbra is bármikor elrabolhatjuk.

A játékfejlesztő célja, hogy nagyobb jelentősége legyen annak, milyen járművet sikerül megszereznünk. Az egyes autók ellopása ráadásul eltérő módszereket és eszközöket igényelhet.

Az elektronikus kulccsal működő modelleknél például kulcsklónozó eszközre lehet szükség.

Egyes beépített GPS-rendszerrel rendelkező autóknál pedig megfelelő sebességgel kell majd haladni ahhoz, hogy elkerüljük az észlelést vagy nyomon követést.

Egy külön alkalmazás is rendelkezésünkre áll majd, amellyel előre kideríthetjük, milyen eszköz szükséges egy adott autó ellopásához, illetve azt is, mennyit ér a kiszemelt kocsi, írja az IGN nyomán az Endgadget.

Már látható a YouTube-on a hosszabb előzetes a GTA 6-ról

A Rockstar ígéretéhez híven hivatalosan is közzétette a Grand Theft Auto VI hosszabb, részletes bemutatóját a YouTube-on és saját weboldalán. A videóban látott jeleneteket a stúdió közlése szerint teljes egészében a játék PlayStation 5-ös változatából rögzítették. A közel 27 perces anyagot először a Netflixen mutatták be.