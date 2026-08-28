A GTA 6-ban már nem lehet minden autót egyszerűen feltörni és ellopni

A Rockstar készülő Grand Theft Auto VI játékában az autólopás jóval összetettebb lesz, mint a sorozat korábbi részeiben. A Netflix hosszabb bemutatója, amelyet azóta már a YouTube-on is meg lehet nézni, elsősorban a történet alaphelyzetére, a szereplők közötti kapcsolatokra és többek között még a kutyasimogatás lehetőségére is kitért, az IGN szerint azonban a Rockstar a GTA 6 egyik legalapvetőbb elemét, az autók ellopását is jelentősen átdolgozza.
Rob Nelson, a Rockstar egyik stúdióvezetője szerint a fejlesztők különböző kategóriákba sorolták a járműveket abból a szempontból is, hogy mennyire könnyű hozzájuk férni és ellopni őket. A korábbi epizódokbanban lényegében elég volt megnyomni egy gombot, a karakter pedig automatikusan feltörte és beindította a kiválasztott járművet. A Rockstar szerint ez rengeteg lehetőséget kihasználatlanul. A GTA 6 elején ezért bizonyos parkoló autókhoz még egyáltalán nem lehet majd hozzáférni.
Ahogy azonban haladunk előre a történetben, újabb eszközöket szerezhetünk, amelyekkel ezeket a járműveket is fel lehet törni. Egy fontos lehetőség ugyanakkor megmarad: a sofőrrel közlekedő autókat továbbra is bármikor elrabolhatjuk.
A játékfejlesztő célja, hogy nagyobb jelentősége legyen annak, milyen járművet sikerül megszereznünk. Az egyes autók ellopása ráadásul eltérő módszereket és eszközöket igényelhet.
- Az elektronikus kulccsal működő modelleknél például kulcsklónozó eszközre lehet szükség.
- Egyes beépített GPS-rendszerrel rendelkező autóknál pedig megfelelő sebességgel kell majd haladni ahhoz, hogy elkerüljük az észlelést vagy nyomon követést.
- Egy külön alkalmazás is rendelkezésünkre áll majd, amellyel előre kideríthetjük, milyen eszköz szükséges egy adott autó ellopásához, illetve azt is, mennyit ér a kiszemelt kocsi, írja az IGN nyomán az Endgadget.
Már látható a YouTube-on a hosszabb előzetes a GTA 6-ról
A Rockstar ígéretéhez híven hivatalosan is közzétette a Grand Theft Auto VI hosszabb, részletes bemutatóját a YouTube-on és saját weboldalán. A videóban látott jeleneteket a stúdió közlése szerint teljes egészében a játék PlayStation 5-ös változatából rögzítették. A közel 27 perces anyagot először a Netflixen mutatták be.
A bemutató elsősorban a játék hangulatára, a két főszereplőre, Jason Duvalra és Lucia Caminosra, valamint a GTA VI helyszíneire koncentrál. A The Verge szerint az egész sokszor inkább egy film jeleneteinek sorozatára emlékeztet, mint egy hagyományos videojáték-előzetesre.
Azért a tényleges játékmenetből is mutatnak részleteket: többek között lövöldözések és rendőrségi autós üldözések szerepelnek a videóban, de láthatunk kosárlabdázást és búvárkodást is.
Eközben a stúdió tulajdonosa, a Take-Two jelenleg is próbál további információkat szerezni a kiszivárogtatások mögött álló hackerről vagy hackercsoportról, de az elkövetők kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Cyberleek néven ismert szivárogtató továbbra is részleteket oszt meg a játékból. A Rockstar korábban „szívszorítónak” nevezte a helyzetet.
A hivatalos, hosszabb - korhatáros - előzetes megnézhető a YouTube-on bejelentkezés után: