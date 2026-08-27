GTA 6: így nézheted meg a csütörtöki exkluzív bemutatót a játékmenetről!

A Netflix vélhetően tekintélyes, de nyilvánosságra nem hozott összeget fizetett azért, hogy augusztus 27-én hat órán keresztül kizárólag nála legyen elérhető a Grand Theft Auto VI új, hosszabb előzetese. Az exkluzív időszak lejárta után a videó felkerül a Rockstar YouTube-csatornájára is, ahol már streaming-előfizetés nélkül is bárki megnézheti a GTA 6 bemutatót.

Érkezik a GTA 6 hivatalos bemutatója Netflixre, utána pedig YouTube-ra - Fotó: https://www.rockstargames.com/VI

A Grand Theft Auto VI: An Extended Look című bemutató augusztus 27-én, amerikai keleti parti idő szerint délután 3 órakor válik elérhetővé a Netflixen. A Netflix-előfizetők már előre megkereshetik a videó adatlapját, és emlékeztetőt is beállíthatnak hozzá.

Hat órával később a bemutató felkerül a Rockstar Games YouTube-csatornájára, ahol már ingyenesen megnézhető lesz. Ez magyar idő szerint augusztus 28-án hajnali 3:00 órát jelent.A hosszabb bemutató időzítése azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban több GTA VI-játékmenet is kiszivárgott, amelyek terjedését a játékot fejlesztő Rockstar igyekszik megakadályozni.

Furcsa befektetés ez a Netflix részéről, az exkluzivitás mindössze hat órán át tart, utána a közönség figyelme várhatóan szinte teljes egészében a YouTube-ra helyeződik majd át. Arról nem is beszélve, hogy a bemutatóból készített felvételek és részletek valószínűleg szinte azonnal elárasztják majd a közösségi médiát, a különböző streaming csatornákat.

A GTA 6 más kategória

Persze azt is látni kell, hogy a GTA VI különleges helyzetben van. Népszerűsége, kulturális hatása és üzleti ereje messze túlmutat egy átlagos videojátékén. Kevés más cím lenne képes ekkora érdeklődést generálni pusztán egy hosszabb előzetessel, és valószínűtlen, hogy a Netflix bármely más videojáték-sorozat traileréért hasonló, időszakos exkluzivitást vásárolna az Endgadget szerint. A kihívásokkal küzdő streamingplatform nyilván megpróbálja kihasználni a GTA VI körüli óriási érdeklődést a streamingpiaci versenyben.

A Rockstar Games a minap közleményt adott ki a Grand Theft Auto VI közelmúltbeli kiszivárgásai kapcsán, közvetlenül a játék netflixes bemutatója előtt. A kiadó most először ismerte el nyilvánosan, hogy a kiszivárgott felvételek valódiak. A videókat „szívszorítónak” nevezte a fejlesztőcsapat számára, és arra is utalt, hogy azok spoilereket tartalmazhatnak.