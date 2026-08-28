Veszélyben a GTA 6-rajongók: mindent elveszíthetnek, ha bedőlnek a kamu demónak

A Grand Theft Auto VI frissen bemutatott, hosszabb előzetese után még talán az eddiginél is nagyobb az érdeklődés a játék iránt. Ezt azonban gátlástalan kiberbűnözők is igyekeznek kihasználni: olyan kártevőterjesztő kampány indult, amely GTA 6-demónak vagy hivatalos letöltésnek álcázott fájlokkal próbálja megfertőzni a játékosok számítógépeit.

GTA 6 (illusztráció)

Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

A támadók a Rockstar hivatalos oldalainak és promóciós anyagainak megjelenését utánzó hamis weboldalakat készítettek. Ezekről arra próbálják rávenni a látogatókat, hogy töltsenek le egy állítólagos GTA 6-demót vagy akár magát a játékot. A letölthető fájl azonban valójában egy információlopó kártevő (infostealer). A Malwarebytes elemzése szerint többek között megpróbálhat hozzáférni:

a böngészőkben elmentett jelszavakhoz és bejelentkezési adatokhoz,

a munkameneteket tároló cookie-khoz,

a böngészési és letöltési előzményekhez,

az automatikus kitöltéshez használt, elmentett adatokhoz,

valamint az FTP-kliensekben tárolt belépési adatokhoz.

Különösen veszélyes, hogy a munkamenet-cookie-k megszerzésével a támadók bizonyos esetekben akár a jelszó ismerete nélkül is hozzáférhetnek már bejelentkezett fiókokhoz.

Mi szivárgott ki valójában a GTA 6-ból?

A hivatalos bemutatót megelőző időszakban valóban több GTA 6-os anyag is kiszivárgott. Ez komoly problémát és bosszúságot okozott a fejlesztőknek, a játékosok számítógépére és főleg adataira azonban nem jelentett veszélyt.

A lényeg: a Rockstar nem adott ki GTA 6-demót. Nincs kipróbálható változat a játékból egyelőre. Ezért az olyan weboldalak, amelyek már most letölthető demót kínálnak, minden bizonnyal be akarnk csapni rossz szándékkal, és jó eséllyel vírus kerül a gépedre, ha letöltesz bármit ilyen helyekről.

A közelmúltbeli szivárogtatásokért felelős személy vagy csoport is csak videókat és képernyőképeket tett közzé. A GTA 6 játszható változata vagy demója nem került fel az internetre tőlük sem.

Éppen ezért bármennyire csábító is Lucia és Jason kalandjait idő előtt kipróbálni, érdemes különösen óvatosnak lenni. Letöltés vagy jelszó megadása előtt mindig ellenőrizni kell, hogy valóban hivatalos weboldalon járunk. Gyanús jel lehet az is, ha az állítólagos GTA 6 telepítőfájl feltűnően kis méretű egy modern játékhoz képest. Ilyen fájlt semmiképpen sem szabad letölteni.